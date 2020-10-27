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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6730673167326733

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:52

  Вкладчик1234 написав:При Пете такого не было :)

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:55

  Вкладчик1234 написав:
  Schmit написав:
"Ой ой, а кто это сделал?", кто же их выбрал?

При Пете такого не было :)

100%. Даже януковичский КСУ не мог себе такого позволить, хотя очень хотел.
Но вопрос к тем, кто выбрал во власть представителей мертвечука и коломоя. Ждем действий Зе.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 28 жов, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:56

  Вкладчик1234 написав:В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП


Все-таки есть в Украине хорошо оплачиваемая непыльная работа
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:57

  pesikot написав:
3) Молодежь не пришла: исход выборов решили граждане в возрасте от 50 лет - опрос
На местных выборах более активными (56% из пришедших на выборы) были люди старше 50 лет

Це тому, що волонтери "Зе медіа", на питання інтерв'юра: "А що таке медичний канабіс?", не відповідали:"На - спробуй". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:09

  Libo написав:
  Тракторист написав:
  Вкладчик1234 написав:В кулуарах пошли слухи, что Сергей Лещенко полностью работает на Офис Президента, как медиа эксперт, ЛОМ и «информационная торпеда», а также выступает медийным «адвокатом» ОП в электоральном «майдановском кругу».
Зарплата у Сергея Лещенко всего 20.000$ в месяц. В его задачи входит.
- быть посредником для связей с «определенными СМИ».
- публиковать информацию, месседжи, необходимые ОП на своих ресурсах
- ходить на эфиры ток-шоу
- давать комментарии по нужным темам для ОП

а политическая проституция таки неплохо оплачивается... :mrgreen:


Вата, чего вы обсуждаете несчастные 20 тыщ Лещенка в качестве з/п, а не 200 млн. вашего ненажерливого ворюги Бойко, которые тот своровал на известных вышках?! :roll: Сопоставьте размеры. Вы очень странные люди. Я поэтому, прости Господи, сомневаюсь в вашей умственной полноценности. :oops:


Здесь можно ответить в стиле таких порохоботов как ты когда это касается самого Порошенко и его подельников " А суд это признал и почему Бойко до сих пор не сидит?"
Кстати, в отличие от тебя этот ворюга( а других там нет) получил не самое плохое образование и руководил серьезными производствами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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