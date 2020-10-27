При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:52
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И при твоём Бубочке - отменено.
А ты продолжай дальше клоунаду разводить. Они тебя сделают ещё не раз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:55
100%. Даже януковичский КСУ не мог себе такого позволить, хотя очень хотел.
Но вопрос к тем, кто выбрал во власть представителей мертвечука и коломоя. Ждем действий Зе.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 28 жов, 2020 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:56
Все-таки есть в Украине хорошо оплачиваемая непыльная работа
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 жов, 2020 16:57
Це тому, що волонтери "Зе медіа", на питання інтерв'юра: "А що таке медичний канабіс?", не відповідали:"На - спробуй".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:09
Здесь можно ответить в стиле таких порохоботов как ты когда это касается самого Порошенко и его подельников " А суд это признал и почему Бойко до сих пор не сидит?"
Кстати, в отличие от тебя этот ворюга( а других там нет) получил не самое плохое образование и руководил серьезными производствами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:31
Как интересно! Головатый - один из четырех судей, которые проголосовали против Наверное, не знал, что в его декларации что-то нашли
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:41
В условиях существования монополий рыночных цен не существует по-определению.
In HODL we trust
Додано: Сер 28 жов, 2020 17:47
Re: Політичні дискусії
Природні монополії існують у всьому світі, тому ми і приєднались до третього енергопакету ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:24
А олигархи и власть это не украинцы?
А кто?
Китайцы переодетые, монголы перекрашенные, евреи и русские в шароварах?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:27
И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?
Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.
Что и было при Порошке.
Теперь уже точно не вернусь
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