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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6731673267336734 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 28 жов, 2020 18:34 lapay написав: 19yuriy91 написав:

та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін на енергоносії



и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1? та не, откуда взято, шо пересічні не хочутьна енергоносіїи на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?

А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах. А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах.

Увы и ах тут ни при чём.

Пересичные поляки тоже не хотели рыночных цен ... погуглите.



Инструмент.

Роль играет разница в истинных желаниях-целях власть имущих.

Если Бальцерович и Ко инструментами реально желали цели коренного изменения системы страны, то наши (олигархи, чиновники и Ко) этими инструментами тупо латают дыры (следствия своих же косяков и халатности), ну и самообогащаются.



Если результата нема хоть с высокими ценами, хоть с низкими, то естественно, что пересичному лучше тогда уж с низкими ценами.

Как и с пачкой гречки, чем без неё)) Увы и ах тут ни при чём.Пересичные поляки тоже не хотели рыночных цен ... погуглите.Инструмент.Роль играет разница в истинных желаниях-целях власть имущих.Если Бальцерович и Ко инструментами реально желали цели коренного изменения системы страны, то наши (олигархи, чиновники и Ко) этими инструментами тупо латают дыры (следствия своих же косяков и халатности), ну и самообогащаются.Если результата нема хоть с высокими ценами, хоть с низкими, то естественно, что пересичному лучше тогда уж с низкими ценами.Как и с пачкой гречки, чем без неё)) detroytred

Повідомлень: 23312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1940 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 18:43 Shram написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав: При Пете такого не было При Пете такого не было

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?

Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.

Что и было при Порошке. И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.Что и было при Порошке.

Тем не менее декларирование было шагом вперёд.



Хотя без конечного результата эффективность мизерна.



То бишь - літають? Літають, але низенько-низенько.

Боролися з корупцією? Боролись, але слабенько-слабенько. Тем не менее декларирование было шагом вперёд.Хотя без конечного результата эффективность мизерна.То бишь - літають? Літають, але низенько-низенько.Боролися з корупцією? Боролись, але слабенько-слабенько. detroytred

Повідомлень: 23312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1940 раз. Подякували: 3243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 18:44 Shram написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав: При Пете такого не было При Пете такого не было

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования

При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования



И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?

Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.

Что и было при Порошке. И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.Что и было при Порошке.



Во-во. При всем моем неприятии зелени, говоря про времена порошенко желательно использовать цифры. Типа вот как шла борьба с коррупцией. А пока вот кроме как громкого ареста на заседании и тихого отпускания домой, в голову ничего и не приходит. Во-во. При всем моем неприятии зелени, говоря про времена порошенко желательно использовать цифры. Типа вот как шла борьба с коррупцией. А пока вот кроме как громкого ареста на заседании и тихого отпускания домой, в голову ничего и не приходит. vano80 Повідомлень: 1893 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 257 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6731673267336734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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