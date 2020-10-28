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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 18:34
lapay написав: 19yuriy91 написав:
та не, откуда взято, шо пересічні не хочуть ринкових цін
на енергоносії
и на чём сделан вывод, шо щас они ринков1?
А які? Любий пересічний може вибрати постачальника, які вільно купують газ на вітчизняних чи закордонних аукціонах. В нас ціни на газ менше, ніж в Європі, для пересічних. Якщо "ринкові" ціни, для пересічних, дві-три гривні за куб, то увы и ах.
Увы и ах тут ни при чём.
Пересичные поляки тоже не хотели рыночных цен ... погуглите.
Инструмент.
Роль играет разница в истинных желаниях-целях власть имущих.
Если Бальцерович и Ко инструментами реально желали цели коренного изменения системы страны, то наши (олигархи, чиновники и Ко) этими инструментами тупо латают дыры (следствия своих же косяков и халатности), ну и самообогащаются.
Если результата нема хоть с высокими ценами, хоть с низкими, то естественно, что пересичному лучше тогда уж с низкими ценами.
Как и с пачкой гречки, чем без неё))
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:43
Shram написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
При Пете такого не было
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?
Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.
Что и было при Порошке.
Тем не менее декларирование было шагом вперёд.
Хотя без конечного результата эффективность мизерна.
То бишь - літають? Літають, але низенько-низенько.
Боролися з корупцією? Боролись, але слабенько-слабенько.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:44
Shram написав: pesikot написав: Вкладчик1234 написав:
При Пете такого не было
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям?
Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю.
Что и было при Порошке.
Во-во. При всем моем неприятии зелени, говоря про времена порошенко желательно использовать цифры. Типа вот как шла борьба с коррупцией. А пока вот кроме как громкого ареста на заседании и тихого отпускания домой, в голову ничего и не приходит.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 18:58
Shram написав: lapay написав: Shram написав:
И почему украинцы не хотят ничего делать?
Уже лет 15 как европейцы "дают советы", а в стране становится всё хуже и хуже.
Тут ведь два варианта - либо советы неправильные, либо украинцы не следуют этим советам.
Какой вы вариант выбираете?
Другий. Олігархи/влада не хоче чесних правил гри, а пересічні ринкових цін на енергоносії.
А олигархи и власть это не украинцы?
А кто?
Китайцы переодетые, монголы перекрашенные, евреи и русские в шароварах?
Я про національність олігархів/влади нічого не писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:02
detroytred написав:
Роль играет разница в истинных желаниях-целях власть имущих.
Если Бальцерович и Ко инструментами реально желали цели коренного изменения системы страны, то наши (олигархи, чиновники и Ко) этими инструментами тупо латают дыры (следствия своих же косяков и халатности), ну и самообогащаются.
Если результата нема хоть с высокими ценами, хоть с низкими, то естественно, что пересичному лучше тогда уж с низкими ценами.
Как и с пачкой гречки, чем без неё))
Бажання було одне, і в них, і в нас - отримати гроші від МВФ. Не може країна, яка видобуває менше газу, ніж споживає, продавати його дешевше, ніж за кордоном. Електроенергії в нас надлишок - тут може, але в ринкових умовах, яких ще немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:14
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Додано: Сер 28 жов, 2020 19:52
Петя "реформировал" суды, прокуратуру, 3-4буквенные органы таким образом, чтобы сделать их недееспособными, и кучей зацепок, чтобы всё можно было отменить (например как с национализацией привата - нельзя было нормально сделать, без оставления зацепок, с помощью которых можно всё отмотать назад?)
Делал это чтобы обезопасить свой зад в будущем. Сделал, как видим, качественно.
За Виталия Наливкина!
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