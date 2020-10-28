Додано: Сер 28 жов, 2020 22:13

lapay написав: Нові АЕС практично ніде не будуть. Дешева електроенергія АЕС міф, якщо врахувати витрати на закриття і деактивацію території, плюс можливі катастрофи. Все одно поступово буде перехід на інші джерела енергії, вуглецево нейтральні. Нові АЕС практично ніде не будуть. Дешева електроенергія АЕС міф, якщо врахувати витрати на закриття і деактивацію території, плюс можливі катастрофи. Все одно поступово буде перехід на інші джерела енергії, вуглецево нейтральні.

Кстати, не хотел тебя вчера еще и по поводу АЭС в лужу сажать, а сегодня, вот, вспомнилось - не поленись прочитать.Зеленая энергетика - стратегически такая же ошибка, как и ГЭС по руслу Днепра (только тогда и альтернатив то не было, а сегодня - длинный список). Особенно солнечный ее сегмент. Там, где э/э больше всего нужна, там СЭС малоэффективна. Там, где меньше всего нужна - там солнца хоть попой жри... А площади портит огромные - прям как водохранилища...Но самое главное - не годится в качестве автономного источника энергии, а значит не про будущее, а про прошлое...PS: кстати, чтоб ты знал, атомная - наименее углеродо-грязная и наиболее безопасная энергетика из всех