Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям? Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю. Что и было при Порошке.
Тем не менее декларирование было шагом вперёд.
Хотя без конечного результата эффективность мизерна.
То бишь - літають? Літають, але низенько-низенько. Боролися з корупцією? Боролись, але слабенько-слабенько.
При Порошенко было введено электронное декларирование и уголовная ответственность за недостоверное декларирования
И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям? Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю. Что и было при Порошке.
Во-во. При всем моем неприятии зелени, говоря про времена порошенко желательно использовать цифры. Типа вот как шла борьба с коррупцией. А пока вот кроме как громкого ареста на заседании и тихого отпускания домой, в голову ничего и не приходит.
Shram написав:И почему украинцы не хотят ничего делать? Уже лет 15 как европейцы "дают советы", а в стране становится всё хуже и хуже. Тут ведь два варианта - либо советы неправильные, либо украинцы не следуют этим советам. Какой вы вариант выбираете?
Другий. Олігархи/влада не хоче чесних правил гри, а пересічні ринкових цін на енергоносії.
А олигархи и власть это не украинцы? А кто? Китайцы переодетые, монголы перекрашенные, евреи и русские в шароварах?
Я про національність олігархів/влади нічого не писав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Роль играет разница в истинных желаниях-целях власть имущих. Если Бальцерович и Ко инструментами реально желали цели коренного изменения системы страны, то наши (олигархи, чиновники и Ко) этими инструментами тупо латают дыры (следствия своих же косяков и халатности), ну и самообогащаются.
Если результата нема хоть с высокими ценами, хоть с низкими, то естественно, что пересичному лучше тогда уж с низкими ценами. Как и с пачкой гречки, чем без неё))
Бажання було одне, і в них, і в нас - отримати гроші від МВФ. Не може країна, яка видобуває менше газу, ніж споживає, продавати його дешевше, ніж за кордоном. Електроенергії в нас надлишок - тут може, але в ринкових умовах, яких ще немає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Петя "реформировал" суды, прокуратуру, 3-4буквенные органы таким образом, чтобы сделать их недееспособными, и кучей зацепок, чтобы всё можно было отменить (например как с национализацией привата - нельзя было нормально сделать, без оставления зацепок, с помощью которых можно всё отмотать назад?) Делал это чтобы обезопасить свой зад в будущем. Сделал, как видим, качественно.
Монтян кое-что приврала. Радиовышку снесли в Броварах минимум за 1 год до аннексии Крыма когда никакой войны не было и она давно не работала. Гунько основной юрист по земле у Полищука по Броварам где последний строит свои комплексы и с местной властью давно спелся. Боевому п..дору не повезло т.к. деньгам Ахметова противостояли деньги Полищука.
lapay написав:Нові АЕС практично ніде не будуть. Дешева електроенергія АЕС міф, якщо врахувати витрати на закриття і деактивацію території, плюс можливі катастрофи. Все одно поступово буде перехід на інші джерела енергії, вуглецево нейтральні.
Кстати, не хотел тебя вчера еще и по поводу АЭС в лужу сажать, а сегодня, вот, вспомнилось - не поленись прочитать.
Зеленая энергетика - стратегически такая же ошибка, как и ГЭС по руслу Днепра (только тогда и альтернатив то не было, а сегодня - длинный список). Особенно солнечный ее сегмент. Там, где э/э больше всего нужна, там СЭС малоэффективна. Там, где меньше всего нужна - там солнца хоть попой жри... А площади портит огромные - прям как водохранилища...
Но самое главное - не годится в качестве автономного источника энергии, а значит не про будущее, а про прошлое...
PS: кстати, чтоб ты знал, атомная - наименее углеродо-грязная и наиболее безопасная энергетика из всех
zРадио написав:Зеленая энергетика - стратегически такая же глупость, как и ГЭС по руслу Днепра. Особенно солнечный ее сегмент. Ошибка будет видна лишь с высоты истории. Там, где э/э больше всего нужна, там СЭС малоэффективна. Там, где э/э меньше всего нужна - там солнца хоть ж*** жри... А площади портит огромные - прям как водохранилища...
Но самое главное - не годится в качестве автономного источника энергии, а значит не про будущее, а про прошлое...
По площам 1Га(100*100м)=1МВт потужності Чомусь мені здається що атомна має аналогічне співвідношення потужності до займаних площ( а з урахуванням могильників і санітарних зон - то в рази більше) По вартості 1МВт потужності=300 000 доларів ( правда з уточненням-атомна може працювати цілодобово ,сонячна-8-10г годин) По автономності Якщо додати до кожного 1Мвт генеруючих потужностей - 3Мвт*години акамуляторів(600 000 доларів) - то генерація буде кращою і надійнішою від атомної і не буде потребувати підпору теплових у пікові навантаження Поточні затрати Практично відсутні внаслідок відсутності потреби в привозному паливі.
Так що ти в калюжі як і у випадку батончиків Снікерс і рішення Коболєва про підписання транзитного договору з педерацією Висновок Не лізь в енергетику-дуже вже вуха педераційного енерголоббі стирчать
zРадио написав:PS: кстати, чтоб ты знал, атомная - наименее углеродо-грязная и наиболее безопасная энергетика из всех
Видно, що тебе ще не було на світі, коли Чорнобиль рвонув, і Фукусими теж, мабуть, не було. Вугілля, це та сама сонячна енергетика, будуть у водні запасати літній надлишок, коли вартість впаде, на порядок. Так що не послухають твоїх розумних порад інвестори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.