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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:36
budivelnik написав:
По площам
1Га(100*100м)=1МВт потужності
Чомусь мені здається що атомна має аналогічне співвідношення потужності до займаних площ( а з урахуванням могильників і санітарних зон - то в рази більше)
По вартості
1МВт потужності=300 000 доларів ( правда з уточненням-атомна може працювати цілодобово ,сонячна-8-10г годин)
По автономності
Якщо додати до кожного 1Мвт генеруючих потужностей - 3Мвт*години акамуляторів(600 000 доларів) - то генерація буде кращою і надійнішою від атомної і не буде потребувати підпору теплових у пікові навантаження
Поточні затрати
Практично відсутні внаслідок відсутності потреби в привозному паливі.
Так що ти в калюжі як і у випадку батончиків Снікерс і рішення Коболєва про підписання транзитного договору з педерацією
Висновок
Не лізь в енергетику-дуже вже вуха педераційного енерголоббі стирчать
Извини, я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю
PS: исследования NASA - это уши "педераційного енерголоббі". Ухахахаха
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Додано: Сер 28 жов, 2020 22:41
zРадио написав:
я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю
На фантазерів і дурників,які не мають власної думки по жодному з питань і роблять висновки виключно по інформації з інтернету-я також не ображають
Просто в мене власна інформація по вартості створення 1Квт генерації навіть у Львові+ перед очима здоровенна енергостанція на місці карєрів заводу Сірка під Новояворівськом
Так само в мене власна інформація про вартість літієвих акамуляторів ,термінів їх служби і вартості зарядних систем( в мене в користуванні електроавтомобільчик китайський)
Тому зарозумілим всезнайкам з широким длоступом до інтернету-я можу протиставити власний досвід...
Як думаєш - для оточуючих які постійно бачили твою брехню і некомпетентність - що важить більше?
Інформація від людини яка це вже робила
Чи інформація від поверхапайка.який обісрався у 90% своїх тверджень?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 28 жов, 2020 23:10
Российские и американские СМИ освещают Карабах взвешенно (нейтральны 91% и 90% публикаций соответственно), показало исследование Lexis Nexis.
Французские СМИ часто настроены проармянски (58% публикаций нейтральны, 42% критикуют Азербайджан, критики в адрес Армении почти нет).
Турецкие СМИ часто принимают сторону Азербайджана (47% публикаций поддерживают Азербайджан, 46% критикуют Армению).
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Додано: Сер 28 жов, 2020 23:17
«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.
Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтинг
Он случайно не садомазо
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