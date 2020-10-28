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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6732673367346735 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 28 жов, 2020 22:36 budivelnik написав: По площам

1Га(100*100м)=1МВт потужності

Чомусь мені здається що атомна має аналогічне співвідношення потужності до займаних площ( а з урахуванням могильників і санітарних зон - то в рази більше)

По вартості

1МВт потужності=300 000 доларів ( правда з уточненням-атомна може працювати цілодобово ,сонячна-8-10г годин)

По автономності

Якщо додати до кожного 1Мвт генеруючих потужностей - 3Мвт*години акамуляторів(600 000 доларів) - то генерація буде кращою і надійнішою від атомної і не буде потребувати підпору теплових у пікові навантаження

Поточні затрати

Практично відсутні внаслідок відсутності потреби в привозному паливі.



Так що ти в калюжі як і у випадку батончиків Снікерс і рішення Коболєва про підписання транзитного договору з педерацією

Висновок

Не лізь в енергетику-дуже вже вуха педераційного енерголоббі стирчать По площам1Га(100*100м)=1МВт потужностіЧомусь мені здається що атомна має аналогічне співвідношення потужності до займаних площ( а з урахуванням могильників і санітарних зон - то в рази більше)По вартості1МВт потужності=300 000 доларів ( правда з уточненням-атомна може працювати цілодобово ,сонячна-8-10г годин)По автономностіЯкщо додати до кожного 1Мвт генеруючих потужностей - 3Мвт*години акамуляторів(600 000 доларів) - то генерація буде кращою і надійнішою від атомної і не буде потребувати підпору теплових у пікові навантаженняПоточні затратиПрактично відсутні внаслідок відсутності потреби в привозному паливі.Так що ти в калюжі як і у випадку батончиків Снікерс і рішення Коболєва про підписання транзитного договору з педерацієюВисновокНе лізь в енергетику-дуже вже вуха педераційного енерголоббі стирчать



Извини, я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю



PS: исследования NASA - это уши "педераційного енерголоббі". Ухахахаха Извини, я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морюPS: исследования NASA - это уши "педераційного енерголоббі". Ухахахаха zРадио

Повідомлень: 8008 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1462 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 22:41 zРадио написав: я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю На фантазерів і дурників,які не мають власної думки по жодному з питань і роблять висновки виключно по інформації з інтернету-я також не ображають

Просто в мене власна інформація по вартості створення 1Квт генерації навіть у Львові+ перед очима здоровенна енергостанція на місці карєрів заводу Сірка під Новояворівськом

Так само в мене власна інформація про вартість літієвих акамуляторів ,термінів їх служби і вартості зарядних систем( в мене в користуванні електроавтомобільчик китайський)

Тому зарозумілим всезнайкам з широким длоступом до інтернету-я можу протиставити власний досвід...



Як думаєш - для оточуючих які постійно бачили твою брехню і некомпетентність - що важить більше?

Інформація від людини яка це вже робила

Чи інформація від поверхапайка.який обісрався у 90% своїх тверджень? На фантазерів і дурників,які не мають власної думки по жодному з питань і роблять висновки виключно по інформації з інтернету-я також не ображаютьПросто в мене власна інформація по вартості створення 1Квт генерації навіть у Львові+ перед очима здоровенна енергостанція на місці карєрів заводу Сірка під НовояворівськомТак само в мене власна інформація про вартість літієвих акамуляторів ,термінів їх служби і вартості зарядних систем( в мене в користуванні електроавтомобільчик китайський)Тому зарозумілим всезнайкам з широким длоступом до інтернету-я можу протиставити власний досвід...Як думаєш - для оточуючих які постійно бачили твою брехню і некомпетентність - що важить більше?Інформація від людини яка це вже робилаЧи інформація від поверхапайка.який обісрався у 90% своїх тверджень? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23449 З нами з: 15.01.09 Подякував: 189 раз. Подякували: 2413 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 23:10 Re: Політичні дискусії Российские и американские СМИ освещают Карабах взвешенно (нейтральны 91% и 90% публикаций соответственно), показало исследование Lexis Nexis.



Французские СМИ часто настроены проармянски (58% публикаций нейтральны, 42% критикуют Азербайджан, критики в адрес Армении почти нет).



Турецкие СМИ часто принимают сторону Азербайджана (47% публикаций поддерживают Азербайджан, 46% критикуют Армению). Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18890 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4527 раз. Подякували: 7251 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 23:17 Re: Політичні дискусії



Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтинг

Он случайно не садомазо ​​«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтингОн случайно не садомазо Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18890 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4527 раз. Подякували: 7251 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 жов, 2020 23:39 freeze написав: ​​«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.

Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтинг

Он случайно не садомазо ​​«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтингОн случайно не садомазо

А как это может повлиять на рейтинг? Пересичный понятия не имеет, кто такие Рябкин и Рудой. Кто-то краем уха слышал об Арестовиче, и что? он же не был функционером ПАПа, поэтому, так сказать, "не замазан"



Разве что Шарик раззвонит, он же воюет со СН.

Кстати, посмотрел пару его передач. Вообще его можно сажать за заявления типа "Киев стал районом Львовской области" и "Украина - это вам не Галичина". Даже экс-рыги такого себе не позволяют. А как это может повлиять на рейтинг? Пересичный понятия не имеет, кто такие Рябкин и Рудой. Кто-то краем уха слышал об Арестовиче, и что? он же не был функционером ПАПа, поэтому, так сказать, "не замазан"Разве что Шарик раззвонит, он же воюет со СН.Кстати, посмотрел пару его передач. Вообще его можно сажать за заявления типа "Киев стал районом Львовской области" и "Украина - это вам не Галичина". Даже экс-рыги такого себе не позволяют. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17686 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2848 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 00:28 freeze написав: неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.

неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.



Боже, это Арестович неадекват?!

Извини, но ты по сравнению с ним вообще одноклеточное. Боже, это Арестович неадекват?!Извини, но ты по сравнению с ним вообще одноклеточное. Libo 2

Повідомлень: 8515 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4061 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6732673367346735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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