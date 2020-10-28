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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 28 жов, 2020 22:36
budivelnik написав:
По площам
1Га(100*100м)=1МВт потужності
Чомусь мені здається що атомна має аналогічне співвідношення потужності до займаних площ( а з урахуванням могильників і санітарних зон - то в рази більше)
По вартості
1МВт потужності=300 000 доларів ( правда з уточненням-атомна може працювати цілодобово ,сонячна-8-10г годин)
По автономності
Якщо додати до кожного 1Мвт генеруючих потужностей - 3Мвт*години акамуляторів(600 000 доларів) - то генерація буде кращою і надійнішою від атомної і не буде потребувати підпору теплових у пікові навантаження
Поточні затрати
Практично відсутні внаслідок відсутності потреби в привозному паливі.
Так що ти в калюжі як і у випадку батончиків Снікерс і рішення Коболєва про підписання транзитного договору з педерацією
Висновок
Не лізь в енергетику-дуже вже вуха педераційного енерголоббі стирчать
Извини, я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю
PS: исследования NASA - это уши "педераційного енерголоббі". Ухахахаха
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Додано: Сер 28 жов, 2020 22:41
zРадио написав:
я научным оценкам доверяю больше, чем домыслам завалящего мелкого ритейлера, к энергетике имеющего примерно такое же отношение, как морская свинка - к морю
На фантазерів і дурників,які не мають власної думки по жодному з питань і роблять висновки виключно по інформації з інтернету-я також не ображають
Просто в мене власна інформація по вартості створення 1Квт генерації навіть у Львові+ перед очима здоровенна енергостанція на місці карєрів заводу Сірка під Новояворівськом
Так само в мене власна інформація про вартість літієвих акамуляторів ,термінів їх служби і вартості зарядних систем( в мене в користуванні електроавтомобільчик китайський)
Тому зарозумілим всезнайкам з широким длоступом до інтернету-я можу протиставити власний досвід...
Як думаєш - для оточуючих які постійно бачили твою брехню і некомпетентність - що важить більше?
Інформація від людини яка це вже робила
Чи інформація від поверхапайка.який обісрався у 90% своїх тверджень?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 28 жов, 2020 23:10
Российские и американские СМИ освещают Карабах взвешенно (нейтральны 91% и 90% публикаций соответственно), показало исследование Lexis Nexis.
Французские СМИ часто настроены проармянски (58% публикаций нейтральны, 42% критикуют Азербайджан, критики в адрес Армении почти нет).
Турецкие СМИ часто принимают сторону Азербайджана (47% публикаций поддерживают Азербайджан, 46% критикуют Армению).
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Сер 28 жов, 2020 23:17
«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.
Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтинг
Он случайно не садомазо
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Додано: Сер 28 жов, 2020 23:39
freeze написав:
«Порохоботы» густо пошли во власть. Кабмин назначил институтского друга Порошенко Павла Рябкина главой таможни, продюсера 5 канала Ивана Рудого главой комиссии по регулированию азартных игр, а неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.
Зеленский хочет окончательно обнулить свой рейтинг
Он случайно не садомазо
А как это может повлиять на рейтинг? Пересичный понятия не имеет, кто такие Рябкин и Рудой. Кто-то краем уха слышал об Арестовиче, и что? он же не был функционером ПАПа, поэтому, так сказать, "не замазан"
Разве что Шарик раззвонит, он же воюет со СН.
Кстати, посмотрел пару его передач. Вообще его можно сажать за заявления типа "Киев стал районом Львовской области" и "Украина - это вам не Галичина". Даже экс-рыги такого себе не позволяют.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Додано: Чет 29 жов, 2020 00:28
freeze написав:
неадекват –«военный эксперт» Алексей Арестович стал советником по информационной политике в Трехсторонней группе по Донбассу.
Боже, это Арестович неадекват?!
Извини, но ты по сравнению с ним вообще одноклеточное.
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