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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 67356736673767386739> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 29 жов, 2020 13:07 lapay написав: Вкладчик1234 написав: Европка никуда Украину не отпустит, т.к. тогда будет только один путь (известно куда). Соотвественно:

1. Никто безвиз "не заберёт", т.к. Европе он тоже выгоден, а себе в ногу стрелять они не будут

2. Что ещё? Кредит очередной не дадут? Ой зрада, зрада

3. Что ещё? питун нападьот? Европка никуда Украину не отпустит, т.к. тогда будет только один путь (известно куда). Соотвественно:1. Никто безвиз "не заберёт", т.к. Европе он тоже выгоден, а себе в ногу стрелять они не будут2. Что ещё? Кредит очередной не дадут? Ой зрада, зрада3. Что ещё? питун нападьот?

Ще не так дано дехто бив себе кулаком в груди, що ніколи не дадуть, а зараз б'є себе кулаком в груди, що ніколи не заберуть. Ніколи не кажи ніколи... Ще не так дано дехто бив себе кулаком в груди, що ніколи не дадуть, а зараз б'є себе кулаком в груди, що ніколи не заберуть. Ніколи не кажи ніколи...

Та даже если и заберёт - мы все умрём? (Я знаю, у кого больше всего пригорит в таком случае, но не хочу "разжигать", и обижать самоназванных "патриотов" - известно для чего им безвиз)



Да с короной особо и не поездишь, так что не велика потеря Та даже если и заберёт - мы все умрём? (Я знаю, у кого больше всего пригорит в таком случае, но не хочу "разжигать", и обижать самоназванных "патриотов" - известно для чего им безвиз)Да с короной особо и не поездишь, так что не велика потеря За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13030 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7281 раз. Подякували: 3442 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:09 Kudrjavuy написав: - Как раз для этого и имеют "Минский процесс", "Нормандский формат",.....

- А в это самое время имеют граждан Украины в оккупированной зоне, выжигают сёла с людьми, вывозят заводы, вырезают рельсовые пути,....

Украина за последнее вынуждена покупать Б/У военное снаряжение, ибо "другой старший брат" не велит иметь своё производство и оборонку. - Как раз для этого и имеют "Минский процесс", "Нормандский формат",.....- А в это самое время имеют граждан Украины в оккупированной зоне, выжигают сёла с людьми, вывозят заводы, вырезают рельсовые пути,....Украина за последнее вынуждена покупать Б/У военное снаряжение, ибо "другой старший брат" не велит иметь своё производство и оборонку.

А до этого 5 лет тоже "лицедей" мешал?

Почему ничего не делали?

Что, может объявят военное положение? Ой, стойте, это же не решение КСУ, "оснований для ВП нет" А до этого 5 лет тоже "лицедей" мешал?Почему ничего не делали?Что, может объявят военное положение? Ой, стойте, это же не решение КСУ, "оснований для ВП нет" За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13030 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7281 раз. Подякували: 3442 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:20 Вкладчик1234 написав: Безвиз для "дупомоев" - неоспоримый прогресс, тут не спорю Безвиз для "дупомоев" - неоспоримый прогресс, тут не спорю

Ні, представнки нації сантехніків повинні платити за перетин кордону, навіть якщо вони їдуть мити унітази в Польщі чи Німеччині. 75% - точно повинні.



Вкладчик1234 написав: АН-26 Зеленский разбил? АН-26 Зеленский разбил? клятий порох, то його робота!

Зе- та зебіли - ніпричому.



Нагадайте - хто у нас зараз зедент?

Чий міністр оборони?

Чий головгнокмандуючий?

Все порохоботські кадри??? Ні, представнки нації сантехніків повинні платити за перетин кордону, навіть якщо вони їдуть мити унітази в Польщі чи Німеччині. 75% - точно повинні.клятий порох, то його робота!Зе- та зебіли - ніпричому.Нагадайте - хто у нас зараз зедент?Чий міністр оборони?Чий головгнокмандуючий?Все порохоботські кадри??? Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 жов, 2020 13:22, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21684 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1247 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:22 Вкладчик1234 написав: По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность

1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко

2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко



Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".



Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"



Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране? По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя ПорошенкоЭто прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?



Ситуация намногоо опаснее. Просто ужасная.

Произошел государственный переворот. Власть в стране захватили коррумпированные судьи, которые зачеркнули все наши достижения.

Обстановка резко изменилась буквально за один день - сегодня с целью спасти страну заговорщикам вместе противостоят законодатели, исполнительная власть и народ. Теперь мы снова союзники.

Наши действия:

1. Президент в связи с попыткой государственного переворота должен ввести чрезвычайное положение.

2. Приостановить деятельность Конституционного суда и ВАСУ и арестовать руководство этих судов.

3. Отменить последние решения КСУ.

4. Парламент должен незамедлительно рассмотреть поправки в Конституцию, которые можно бы было принять на референдуме, относительно формирования новой судебной системы.

5. Парламент немедленно приступает к реформированию судебной системы, полной её замены и люстрации судей.

6. Мы сохранеем спокойствие, заготавливаем арматуру и предупреждаем появление на наших улицах Медведчука и Протнова и их выродков, которые организовали этот государственный переворот.



Какие будут еще предложения к программе действий, замечания, дополнения?

ЗЫ Альтернатива только обратно в СССР и в рабство русским свиньям. Ситуация намногоо опаснее. Просто ужасная.Произошел государственный переворот. Власть в стране захватили коррумпированные судьи, которые зачеркнули все наши достижения.Обстановка резко изменилась буквально за один день - сегодня с целью спасти страну заговорщикам вместе противостоят законодатели, исполнительная власть и народ. Теперь мы снова союзники.Наши действия:1. Президент в связи с попыткой государственного переворота должен ввести чрезвычайное положение.2. Приостановить деятельность Конституционного суда и ВАСУ и арестовать руководство этих судов.3. Отменить последние решения КСУ.4. Парламент должен незамедлительно рассмотреть поправки в Конституцию, которые можно бы было принять на референдуме, относительно формирования новой судебной системы.5. Парламент немедленно приступает к реформированию судебной системы, полной её замены и люстрации судей.6. Мы сохранеем спокойствие, заготавливаем арматуру и предупреждаем появление на наших улицах Медведчука и Протнова и их выродков, которые организовали этот государственный переворот.Какие будут еще предложения к программе действий, замечания, дополнения?ЗЫ Альтернатива только обратно в СССР и в рабство русским свиньям. Libo 2

Повідомлень: 8518 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:22 Вкладчик1234 написав: По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность

1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко

2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко

Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".

Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"

Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране? По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя ПорошенкоЭто прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?

Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?



Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР. Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:27



Сегодня как раз его звёдный час. Если он уловит этот ветер в свои паруса и спасет страну, он станет национальным героем. Пипл будет хлопать ему в ладошки. FrantСегодня как раз его звёдный час. Если он уловит этот ветер в свои паруса и спасет страну, он станет национальным героем. Пипл будет хлопать ему в ладошки. Libo 2

Повідомлень: 8518 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:28 Starikan написав: Вкладчик1234 написав: По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность

1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко

2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко

Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".

Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"

Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране? По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя ПорошенкоЭто прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?

Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?



Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР. Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.

В идеале - да.

Но мы не в таком положении.

Вернуть время назад - мы не можем. Ждать ещё какого-то шанса - его может и не быть.



Каким образом это сделать? Я бы может и мог что-то предложить, но не думаю, что я достаточно компетентен. Пусть немного поработают "головы", которые деньги за это получают, и/или избраны народом. У них есть полномочия, "мяч на их половине поля".

Действуй-те, как говорится

Пора уже что-то делать, или всё ещё "раскачка"? В идеале - да.Но мы не в таком положении.Вернуть время назад - мы не можем. Ждать ещё какого-то шанса - его может и не быть.Каким образом это сделать? Я бы может и мог что-то предложить, но не думаю, что я достаточно компетентен. Пусть немного поработают "головы", которые деньги за это получают, и/или избраны народом. У них есть полномочия, "мяч на их половине поля".Действуй-те, как говоритсяПора уже что-то делать, или всё ещё "раскачка"? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13030 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7281 раз. Подякували: 3442 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:31 Libo

Полностью согласен, только люстрации не надо, нет кадров на замену.



Власть должна принадлежать только народу и его избранным представителям (ВР, Президент, местные органы). Да, они плохие, такие-сякие, но народ их избирал. Точка.



Судьи не являются избранниками народа. Поэтому никакой "третьей властью" они не являются.

Необходимо вообще ликвидировать институт КС + ограничить полномочия других судебных органов. Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 жов, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17693 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:35

Очевидно, ти абсолютно не розбираєшся ні в людях, ні в ковбасах.



Колись М. Горький, видатний московитсько-пролетарський письменник, так сказав про Зеленого Клоуна:

"Рожденний ползать - летать не может!"

________________________

"за Порошенка ми протестували проти того, що країна занадто повільно рухається в потрібному напрямку. За Зеленського ми побігли абсолютно в інший бік.



Конституційний суд за мовчазного невтручання президента і на вимогу друзів Путіна і друзів Коломойського (в суд пішли ОПЗЖ і За майбутнє) вирішив, що боротися з корупцією не варто. І вдарив по програмі МВФ. А значить, і по фінансовій стабільності України. Економічна стабільність в Україні заснована на співробітництві з МВФ. Нема співпраці, немає економічної стабільності, є криза."



https://uainfo.org/blogosphere/politika ... t-nv-.html Лібо, ти так нічого і не зрозумів.Очевидно, ти абсолютно не розбираєшся ні в людях, ні в ковбасах.Колись М. Горький, видатний московитсько-пролетарський письменник, так сказав про Зеленого Клоуна:"Рожденний ползать - летать не может!"________________________"за Порошенка ми протестували проти того, що країна занадто повільно рухається в потрібному напрямку. За Зеленського ми побігли абсолютно в інший бік.Конституційний суд за мовчазного невтручання президента і на вимогу друзів Путіна і друзів Коломойського (в суд пішли ОПЗЖ і За майбутнє) вирішив, що боротися з корупцією не варто. І вдарив по програмі МВФ. А значить, і по фінансовій стабільності України. Економічна стабільність в Україні заснована на співробітництві з МВФ. Нема співпраці, немає економічної стабільності, є криза." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21684 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1247 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:38

Да и я в конце концов.

Все поставлены сейчас в очень неудобное положение. Выход из него для многих из них - это минус сотни миллионов долларов у вас. Поверьте, я хорошо знаю о чем говорю. Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру.Да и я в конце концов.Все поставлены сейчас в очень неудобное положение. Выход из него для многих из них - это минус сотни миллионов долларов у вас. Поверьте, я хорошо знаю о чем говорю. Libo 2

Повідомлень: 8518 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 67356736673767386739> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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