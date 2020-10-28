Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав:Европка никуда Украину не отпустит, т.к. тогда будет только один путь (известно куда). Соотвественно: 1. Никто безвиз "не заберёт", т.к. Европе он тоже выгоден, а себе в ногу стрелять они не будут 2. Что ещё? Кредит очередной не дадут? Ой зрада, зрада 3. Что ещё? питун нападьот?
Ще не так дано дехто бив себе кулаком в груди, що ніколи не дадуть, а зараз б'є себе кулаком в груди, що ніколи не заберуть. Ніколи не кажи ніколи...
Та даже если и заберёт - мы все умрём? (Я знаю, у кого больше всего пригорит в таком случае, но не хочу "разжигать", и обижать самоназванных "патриотов" - известно для чего им безвиз)
Да с короной особо и не поездишь, так что не велика потеря
Kudrjavuy написав:- Как раз для этого и имеют "Минский процесс", "Нормандский формат",..... - А в это самое время имеют граждан Украины в оккупированной зоне, выжигают сёла с людьми, вывозят заводы, вырезают рельсовые пути,.... Украина за последнее вынуждена покупать Б/У военное снаряжение, ибо "другой старший брат" не велит иметь своё производство и оборонку.
А до этого 5 лет тоже "лицедей" мешал? Почему ничего не делали? Что, может объявят военное положение? Ой, стойте, это же не решение КСУ, "оснований для ВП нет"
Вкладчик1234 написав:По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность 1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко 2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко
Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".
Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"
Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?
Ситуация намногоо опаснее. Просто ужасная. Произошел государственный переворот. Власть в стране захватили коррумпированные судьи, которые зачеркнули все наши достижения. Обстановка резко изменилась буквально за один день - сегодня с целью спасти страну заговорщикам вместе противостоят законодатели, исполнительная власть и народ. Теперь мы снова союзники. Наши действия: 1. Президент в связи с попыткой государственного переворота должен ввести чрезвычайное положение. 2. Приостановить деятельность Конституционного суда и ВАСУ и арестовать руководство этих судов. 3. Отменить последние решения КСУ. 4. Парламент должен незамедлительно рассмотреть поправки в Конституцию, которые можно бы было принять на референдуме, относительно формирования новой судебной системы. 5. Парламент немедленно приступает к реформированию судебной системы, полной её замены и люстрации судей. 6. Мы сохранеем спокойствие, заготавливаем арматуру и предупреждаем появление на наших улицах Медведчука и Протнова и их выродков, которые организовали этот государственный переворот.
Какие будут еще предложения к программе действий, замечания, дополнения? ЗЫ Альтернатива только обратно в СССР и в рабство русским свиньям.
Вкладчик1234 написав:По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность 1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко 2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено". Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы" Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?
Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?
Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Вкладчик1234 написав:По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность 1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко 2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено". Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы" Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?
Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?
Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.
В идеале - да. Но мы не в таком положении. Вернуть время назад - мы не можем. Ждать ещё какого-то шанса - его может и не быть.
Каким образом это сделать? Я бы может и мог что-то предложить, но не думаю, что я достаточно компетентен. Пусть немного поработают "головы", которые деньги за это получают, и/или избраны народом. У них есть полномочия, "мяч на их половине поля". Действуй-те, как говорится Пора уже что-то делать, или всё ещё "раскачка"?
Libo Полностью согласен, только люстрации не надо, нет кадров на замену.
Власть должна принадлежать только народу и его избранным представителям (ВР, Президент, местные органы). Да, они плохие, такие-сякие, но народ их избирал. Точка.
Судьи не являются избранниками народа. Поэтому никакой "третьей властью" они не являются. Необходимо вообще ликвидировать институт КС + ограничить полномочия других судебных органов.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 жов, 2020 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Лібо, ти так нічого і не зрозумів. Очевидно, ти абсолютно не розбираєшся ні в людях, ні в ковбасах.
Колись М. Горький, видатний московитсько-пролетарський письменник, так сказав про Зеленого Клоуна: "Рожденний ползать - летать не может!" ________________________ "за Порошенка ми протестували проти того, що країна занадто повільно рухається в потрібному напрямку. За Зеленського ми побігли абсолютно в інший бік.
Конституційний суд за мовчазного невтручання президента і на вимогу друзів Путіна і друзів Коломойського (в суд пішли ОПЗЖ і За майбутнє) вирішив, що боротися з корупцією не варто. І вдарив по програмі МВФ. А значить, і по фінансовій стабільності України. Економічна стабільність в Україні заснована на співробітництві з МВФ. Нема співпраці, немає економічної стабільності, є криза."
Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру. Да и я в конце концов. Все поставлены сейчас в очень неудобное положение. Выход из него для многих из них - это минус сотни миллионов долларов у вас. Поверьте, я хорошо знаю о чем говорю.