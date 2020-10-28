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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6736673767386739> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 29 жов, 2020 13:39 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?



Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР. Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.

Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових. А взяти до ногтя, як це зробив Янукович, теж не змінить систему. Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових. А взяти до ногтя, як це зробив Янукович, теж не змінить систему. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10961 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:48 Re: Політичні дискусії lapay написав: Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових. Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових.

Але прийдеться робити. Просто управління судовим корпусом слід віддати адекватним суддям і не лізти в їх господарку.

Список адекватних суддів є в адекватних громадських організацій.

Все просто. Але прийдеться робити. Просто управління судовим корпусом слід віддати адекватним суддям і не лізти в їх господарку.Список адекватних суддів є в адекватних громадських організацій.Все просто. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 34907 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:48 Frant, а какой план действий вы предлагаете?

Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав? За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13030 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7281 раз. Подякували: 3442 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:51 Вкладчик1234 написав: Frant, а какой план действий вы предлагаете?

Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав? а какой план действий вы предлагаете?Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав?

Ви неправі. Ви неправі. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 34907 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:52 Frant написав: Libo написав: Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру. Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру.

Неправда.

1) громадянин США, а не українець

2) в Україні є лише 40 000 ІТшників.

Тому десятки тисяч укро-ІТшників не можуть працювати на ракетні програми США. Укро-ітшники в масі своїй вирішують легші задачі Неправда.1) громадянин США, а не українець2) в Україні є лише 40 000 ІТшників.Тому десятки тисяч укро-ІТшників не можуть працювати на ракетні програми США. Укро-ітшники в масі своїй вирішують легші задачі



При чем тут в Украине? Десятки тысяч айтишников работают по всем миру. Я в Африке встречал их валом. В США и в Европе их тучи. Ты просто капельку не в теме. Поэтому можешь позволить себе спокойно посылать этот безвиз нах. Мне лично он не особо нужен. Мне за вас обидно. Опять теперь люди недоделаной страны, хотя заслуживаете намного большего. При чем тут в Украине? Десятки тысяч айтишников работают по всем миру. Я в Африке встречал их валом. В США и в Европе их тучи. Ты просто капельку не в теме. Поэтому можешь позволить себе спокойно посылать этот безвиз нах. Мне лично он не особо нужен. Мне за вас обидно. Опять теперь люди недоделаной страны, хотя заслуживаете намного большего. Libo 2

Повідомлень: 8518 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:53 Вкладчик1234 написав: Frant, а какой план действий вы предлагаете?

Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав? а какой план действий вы предлагаете?Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав?

Може, треба ввести московитську мову за державну?

Вибрати бойка чи рашпіля чи іншого "хозяйствєнніка" президентом???

Ввести іслам офіційною релігією?

Повернути шапкового злодія з Ростова?

Безвіз - відмініти?



От тоді - заживемо?



P.S. Нація сантехніків повинна платити за перетин кордону.

Навіть, якщо мутрий нарот їде збирати суниці чи мити унітази в Польщі чи Німеччині. P.S. Нація сантехніків повинна платити за перетин кордону.Навіть, якщо мутрий нарот їде збирати суниці чи мити унітази в Польщі чи Німеччині. Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 жов, 2020 13:59, всього редагувалось 2 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21684 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1247 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:54 Re: Політичні дискусії Квесторе_поверніться написав: Але прийдеться робити. Просто управління судовим корпусом слід віддати адекватним суддям і не лізти в їх господарку.

Список адекватних суддів є в адекватних громадських організацій.

Все просто. Але прийдеться робити. Просто управління судовим корпусом слід віддати адекватним суддям і не лізти в їх господарку.Список адекватних суддів є в адекватних громадських організацій.Все просто.

Що означає "управління"? Суддя веде конкретні кримінальні справі, і ніхто немає права втручатись в його діяльність. Звільнити теж нереально, справа Вовка в приклад. Мафія безсмертна. Що означає "управління"? Суддя веде конкретні кримінальні справі, і ніхто немає права втручатись в його діяльність. Звільнити теж нереально, справа Вовка в приклад. Мафія безсмертна. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10961 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:55 Libo написав: Вкладчик1234 написав: По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность

1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко

2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко



Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".



Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"



Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране? По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя ПорошенкоЭто прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?



Ситуация намногоо опаснее. Просто ужасная.

Произошел государственный переворот. Власть в стране захватили коррумпированные судьи, которые зачеркнули все наши достижения.

Обстановка резко изменилась буквально за один день - сегодня с целью спасти страну заговорщикам вместе противостоят законодатели, исполнительная власть и народ. Теперь мы снова союзники.

Наши действия:

1. Президент в связи с попыткой государственного переворота должен ввести чрезвычайное положение.

2. Приостановить деятельность Конституционного суда и ВАСУ и арестовать руководство этих судов.

3. Отменить последние решения КСУ.

4. Парламент должен незамедлительно рассмотреть поправки в Конституцию, которые можно бы было принять на референдуме, относительно формирования новой судебной системы.

5. Парламент немедленно приступает к реформированию судебной системы, полной её замены и люстрации судей.

6. Мы сохранеем спокойствие, заготавливаем арматуру и предупреждаем появление на наших улицах Медведчука и Протнова и их выродков, которые организовали этот государственный переворот.



Какие будут еще предложения к программе действий, замечания, дополнения?

ЗЫ Альтернатива только обратно в СССР и в рабство русским свиньям. Ситуация намногоо опаснее. Просто ужасная.Произошел государственный переворот. Власть в стране захватили коррумпированные судьи, которые зачеркнули все наши достижения.Обстановка резко изменилась буквально за один день - сегодня с целью спасти страну заговорщикам вместе противостоят законодатели, исполнительная власть и народ. Теперь мы снова союзники.Наши действия:1. Президент в связи с попыткой государственного переворота должен ввести чрезвычайное положение.2. Приостановить деятельность Конституционного суда и ВАСУ и арестовать руководство этих судов.3. Отменить последние решения КСУ.4. Парламент должен незамедлительно рассмотреть поправки в Конституцию, которые можно бы было принять на референдуме, относительно формирования новой судебной системы.5. Парламент немедленно приступает к реформированию судебной системы, полной её замены и люстрации судей.6. Мы сохранеем спокойствие, заготавливаем арматуру и предупреждаем появление на наших улицах Медведчука и Протнова и их выродков, которые организовали этот государственный переворот.Какие будут еще предложения к программе действий, замечания, дополнения?ЗЫ Альтернатива только обратно в СССР и в рабство русским свиньям.

- Пришел во власть организованный криминал от институтов Государственной власти.

Что управляется с Востока! - Пришел во власть организованный криминал от институтов Государственной власти.Что управляется с Востока! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8477 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 13:59 Libo написав: Frant написав: Libo написав: Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру. Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру.

Неправда.

1) громадянин США, а не українець

2) в Україні є лише 40 000 ІТшників.

Тому десятки тисяч укро-ІТшників не можуть працювати на ракетні програми США. Укро-ітшники в масі своїй вирішують легші задачі Неправда.1) громадянин США, а не українець2) в Україні є лише 40 000 ІТшників.Тому десятки тисяч укро-ІТшників не можуть працювати на ракетні програми США. Укро-ітшники в масі своїй вирішують легші задачі



При чем тут в Украине? Десятки тысяч айтишников работают по всем миру. Я в Африке встречал их валом. В США и в Европе их тучи. Ты просто капельку не в теме. Поэтому можешь позволить себе спокойно посылать этот безвиз нах. Мне лично он не особо нужен. Мне за вас обидно. Опять теперь люди недоделаной страны, хотя заслуживаете намного большего. При чем тут в Украине? Десятки тысяч айтишников работают по всем миру. Я в Африке встречал их валом. В США и в Европе их тучи. Ты просто капельку не в теме. Поэтому можешь позволить себе спокойно посылать этот безвиз нах. Мне лично он не особо нужен. Мне за вас обидно. Опять теперь люди недоделаной страны, хотя заслуживаете намного большего.

Знакомый из Донецка в 14м выехал даже в Китай ....

Кто выскочил в Испанию, Польшу, Францию,... - в течении года получили гражданство.

В Турцию ездят большинство - "домой"(машиной), там сейчас их семьи, в людских умовах, хотя работают здесь. Знакомый из Донецка в 14м выехал даже в Китай ....Кто выскочил в Испанию, Польшу, Францию,... - в течении года получили гражданство.В Турцию ездят большинство - "домой"(машиной), там сейчас их семьи, в людских умовах, хотя работают здесь. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8477 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 879 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00

Рассмотрят ли на сегодняшнем заседании СНБО вопросы, связанные с миллиардными убытками «Нафтогаза», или посчитают, что этот вопрос не столь важен?



Пока что Андрей Коболев отчаянно спасается от обвинений в нанесении ущерба «Нафтогазу» на 75 миллиардов, а его пиарщики через платных экспертов продолжают разгонять по СМИ заявления, в которых не только расхваливают главу НАК, но еще и не забывают вылить немного грязи на президента и его команду.



Так, известный грантоед Михаил Гончар в своей колонке на порохоботской Gazeta. ua пишет, что государственный аудит «Нафтогаза», выявивший убытки НАКа – это атака на Коболева со стороны России и олигархов, которым потакает команда Зеленского.



Гончар утверждает, что «атаки на «Нафтогаз» начались с приходом новой «зеленой» команды», которую эксперт обвиняет в связях с РФ, а также называет «не очень умной и не слишком патриотичной». В отличии, видимо, от самого Коболева, который очень патриотично загоняет НАК в убытки, и планирует сдать компанию иностранцам, называя это громким словом IPO.



По мнению эксперта Гончара, 75 миллиардов убытков появились у «Нафтогаза» лишь потому, что государственные аудиторы – это просто отставшие от жизни люди, которые ничего не понимают в современных корпоративных нормах.



Эксперт как-то подзабыл, что ближе всего к вылету из своего насиженного кресла Коболев находился во времена премьерства Владимира Гройсмана, когда Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза», вернув себе право увольнять главу правления НАКа и его членов без оглядки на коррумпированный Коболевым Набсовет компании. Происходило это еще до того, как ненавистная Гончару «зеленая команда» обосновалась во властных кабинетах.



Сегодня же и Государственная аудиторская служба (ГАСУ), и Шмыгаль, наоборот, подыгрывают Коболеву. ГАСУ пыталась дискредитировать выводы своего же аудита, а Шмыгаль собирается лишить правительство права увольнять Коболева, вернув в устав «Нафтогаза» позорные пункты о расширении полномочий Набсовета НАКа при назначении и увольнении руководства компании.



Вот что действительно стоило бы срочно обсудить на СНБО, так это вскрывшиеся убытки «Нафтогаза», которые должны стать предметом особого внимания правоохранительных органов. Кабмин также должен иметь право увольнять ЛЮБОГО главу «Нафтогаза», если показатели его работы являются неудовлетворительными. Лишение Кабмина такого права также противоречит национальным интересам.





Источник не указываю, т.к цензура его удаляет вместе с постом Ещё немного "мамкиных патриотов" Вам в ленту:Источник не указываю, т.к цензура его удаляет вместе с постом За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13030 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7281 раз. Подякували: 3442 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6736673767386739> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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