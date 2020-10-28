Рассмотрят ли на сегодняшнем заседании СНБО вопросы, связанные с миллиардными убытками «Нафтогаза», или посчитают, что этот вопрос не столь важен?



Пока что Андрей Коболев отчаянно спасается от обвинений в нанесении ущерба «Нафтогазу» на 75 миллиардов, а его пиарщики через платных экспертов продолжают разгонять по СМИ заявления, в которых не только расхваливают главу НАК, но еще и не забывают вылить немного грязи на президента и его команду.



Так, известный грантоед Михаил Гончар в своей колонке на порохоботской Gazeta. ua пишет, что государственный аудит «Нафтогаза», выявивший убытки НАКа – это атака на Коболева со стороны России и олигархов, которым потакает команда Зеленского.



Гончар утверждает, что «атаки на «Нафтогаз» начались с приходом новой «зеленой» команды», которую эксперт обвиняет в связях с РФ, а также называет «не очень умной и не слишком патриотичной». В отличии, видимо, от самого Коболева, который очень патриотично загоняет НАК в убытки, и планирует сдать компанию иностранцам, называя это громким словом IPO.



По мнению эксперта Гончара, 75 миллиардов убытков появились у «Нафтогаза» лишь потому, что государственные аудиторы – это просто отставшие от жизни люди, которые ничего не понимают в современных корпоративных нормах.



Эксперт как-то подзабыл, что ближе всего к вылету из своего насиженного кресла Коболев находился во времена премьерства Владимира Гройсмана, когда Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза», вернув себе право увольнять главу правления НАКа и его членов без оглядки на коррумпированный Коболевым Набсовет компании. Происходило это еще до того, как ненавистная Гончару «зеленая команда» обосновалась во властных кабинетах.



Сегодня же и Государственная аудиторская служба (ГАСУ), и Шмыгаль, наоборот, подыгрывают Коболеву. ГАСУ пыталась дискредитировать выводы своего же аудита, а Шмыгаль собирается лишить правительство права увольнять Коболева, вернув в устав «Нафтогаза» позорные пункты о расширении полномочий Набсовета НАКа при назначении и увольнении руководства компании.



Вот что действительно стоило бы срочно обсудить на СНБО, так это вскрывшиеся убытки «Нафтогаза», которые должны стать предметом особого внимания правоохранительных органов. Кабмин также должен иметь право увольнять ЛЮБОГО главу «Нафтогаза», если показатели его работы являются неудовлетворительными. Лишение Кабмина такого права также противоречит национальным интересам.