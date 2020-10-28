Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?
Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.
Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових. А взяти до ногтя, як це зробив Янукович, теж не змінить систему.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових.
Але прийдеться робити. Просто управління судовим корпусом слід віддати адекватним суддям і не лізти в їх господарку. Список адекватних суддів є в адекватних громадських організацій. Все просто.
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Вкладчик1234 написав:Frant, а какой план действий вы предлагаете? Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав?
Ви неправі.
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Libo написав:Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру.
Неправда. 1) громадянин США, а не українець 2) в Україні є лише 40 000 ІТшників. Тому десятки тисяч укро-ІТшників не можуть працювати на ракетні програми США. Укро-ітшники в масі своїй вирішують легші задачі
При чем тут в Украине? Десятки тысяч айтишников работают по всем миру. Я в Африке встречал их валом. В США и в Европе их тучи. Ты просто капельку не в теме. Поэтому можешь позволить себе спокойно посылать этот безвиз нах. Мне лично он не особо нужен. Мне за вас обидно. Опять теперь люди недоделаной страны, хотя заслуживаете намного большего.
Вкладчик1234 написав:Frant, а какой план действий вы предлагаете? Я так понимаю, вернуть русскоязычного основателя партии регионов и "гражданскіх атсєчь"? Или я не прав?
Може, треба ввести московитську мову за державну? Вибрати бойка чи рашпіля чи іншого "хозяйствєнніка" президентом??? Ввести іслам офіційною релігією? Повернути шапкового злодія з Ростова? Безвіз - відмініти?
От тоді - заживемо?
P.S. Нація сантехніків повинна платити за перетин кордону. Навіть, якщо мутрий нарот їде збирати суниці чи мити унітази в Польщі чи Німеччині.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 29 жов, 2020 13:59, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Квесторе_поверніться написав:Але прийдеться робити. Просто управління судовим корпусом слід віддати адекватним суддям і не лізти в їх господарку. Список адекватних суддів є в адекватних громадських організацій. Все просто.
Що означає "управління"? Суддя веде конкретні кримінальні справі, і ніхто немає права втручатись в його діяльність. Звільнити теж нереально, справа Вовка в приклад. Мафія безсмертна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:По поводу решения КСУ: это прекрасная возможность 1. перезапустить "антикоррупционную систему" с действительно рабочем виде, а не недееспособном, как её организовал для себя Порошенко 2. провести настоящую судебную реформу, и настоящую реформу прокуратуры, а не в том виде, как их "провёл" для себя Порошенко
Это прекрасный шанс, чтобы создать "систему" заново, "как положено".
Эту зраду как раз можно использовать на пользу стране, отправив на помойку "сторожевых старой системы"
Вот только используют ли этот шанс? И на пользу ли стране?
Ситуация намногоо опаснее. Просто ужасная. Произошел государственный переворот. Власть в стране захватили коррумпированные судьи, которые зачеркнули все наши достижения. Обстановка резко изменилась буквально за один день - сегодня с целью спасти страну заговорщикам вместе противостоят законодатели, исполнительная власть и народ. Теперь мы снова союзники. Наши действия: 1. Президент в связи с попыткой государственного переворота должен ввести чрезвычайное положение. 2. Приостановить деятельность Конституционного суда и ВАСУ и арестовать руководство этих судов. 3. Отменить последние решения КСУ. 4. Парламент должен незамедлительно рассмотреть поправки в Конституцию, которые можно бы было принять на референдуме, относительно формирования новой судебной системы. 5. Парламент немедленно приступает к реформированию судебной системы, полной её замены и люстрации судей. 6. Мы сохранеем спокойствие, заготавливаем арматуру и предупреждаем появление на наших улицах Медведчука и Протнова и их выродков, которые организовали этот государственный переворот.
Какие будут еще предложения к программе действий, замечания, дополнения? ЗЫ Альтернатива только обратно в СССР и в рабство русским свиньям.
- Пришел во власть организованный криминал от институтов Государственной власти. Что управляется с Востока!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Libo написав:Третью по потенциалу запусков аэрокосмическую коропорацию в США возглавляет (и владеет ею!!!) украинец и у него работает много украинцев. Десятки тысяч украинских айтишников, студентов и профессоров по всему миру.
Неправда. 1) громадянин США, а не українець 2) в Україні є лише 40 000 ІТшників. Тому десятки тисяч укро-ІТшників не можуть працювати на ракетні програми США. Укро-ітшники в масі своїй вирішують легші задачі
При чем тут в Украине? Десятки тысяч айтишников работают по всем миру. Я в Африке встречал их валом. В США и в Европе их тучи. Ты просто капельку не в теме. Поэтому можешь позволить себе спокойно посылать этот безвиз нах. Мне лично он не особо нужен. Мне за вас обидно. Опять теперь люди недоделаной страны, хотя заслуживаете намного большего.
Знакомый из Донецка в 14м выехал даже в Китай .... Кто выскочил в Испанию, Польшу, Францию,... - в течении года получили гражданство. В Турцию ездят большинство - "домой"(машиной), там сейчас их семьи, в людских умовах, хотя работают здесь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Рассмотрят ли на сегодняшнем заседании СНБО вопросы, связанные с миллиардными убытками «Нафтогаза», или посчитают, что этот вопрос не столь важен?
Пока что Андрей Коболев отчаянно спасается от обвинений в нанесении ущерба «Нафтогазу» на 75 миллиардов, а его пиарщики через платных экспертов продолжают разгонять по СМИ заявления, в которых не только расхваливают главу НАК, но еще и не забывают вылить немного грязи на президента и его команду.
Так, известный грантоед Михаил Гончар в своей колонке на порохоботской Gazeta. ua пишет, что государственный аудит «Нафтогаза», выявивший убытки НАКа – это атака на Коболева со стороны России и олигархов, которым потакает команда Зеленского.
Гончар утверждает, что «атаки на «Нафтогаз» начались с приходом новой «зеленой» команды», которую эксперт обвиняет в связях с РФ, а также называет «не очень умной и не слишком патриотичной». В отличии, видимо, от самого Коболева, который очень патриотично загоняет НАК в убытки, и планирует сдать компанию иностранцам, называя это громким словом IPO.
По мнению эксперта Гончара, 75 миллиардов убытков появились у «Нафтогаза» лишь потому, что государственные аудиторы – это просто отставшие от жизни люди, которые ничего не понимают в современных корпоративных нормах.
Эксперт как-то подзабыл, что ближе всего к вылету из своего насиженного кресла Коболев находился во времена премьерства Владимира Гройсмана, когда Кабмин внес изменения в устав «Нафтогаза», вернув себе право увольнять главу правления НАКа и его членов без оглядки на коррумпированный Коболевым Набсовет компании. Происходило это еще до того, как ненавистная Гончару «зеленая команда» обосновалась во властных кабинетах.
Сегодня же и Государственная аудиторская служба (ГАСУ), и Шмыгаль, наоборот, подыгрывают Коболеву. ГАСУ пыталась дискредитировать выводы своего же аудита, а Шмыгаль собирается лишить правительство права увольнять Коболева, вернув в устав «Нафтогаза» позорные пункты о расширении полномочий Набсовета НАКа при назначении и увольнении руководства компании.
Вот что действительно стоило бы срочно обсудить на СНБО, так это вскрывшиеся убытки «Нафтогаза», которые должны стать предметом особого внимания правоохранительных органов. Кабмин также должен иметь право увольнять ЛЮБОГО главу «Нафтогаза», если показатели его работы являются неудовлетворительными. Лишение Кабмина такого права также противоречит национальным интересам.
Источник не указываю, т.к цензура его удаляет вместе с постом