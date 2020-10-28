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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6736673767386739

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:02

ДМИТРО ЛИТВИН

Честно, не понял, почему протест под Конституционным Судом назначен на пятницу, можно было и вчера, и сегодня. Но это тот случай, когда все туда должны прийти. Потому что набор свиней в Конституционном Суде реально бьет по государству. Это нельзя стерпеть.

Конституционный суд в нашей системе устроен так, что даже уволить судью по указанным в Конституции причинам могут только сами судьи, и то если наберется две трети голосов от конституционного состава суда. А не наберется – так они могут писать что угодно в своих решениях. Так не должно быть. Такой суд – хуже "ДНР".

В лучшем случае Конституционный Суд должен быть ликвидирован после всего, что они понаписывали. В худшем случае нужно переписать Конституцию так, чтобы судьи не могли больше никогда проводить закрытые заседания без трансляции, нарушать какие-либо процедуры и допускаться к работе с конфликтом интересов. Нарушили процедуру хоть как-то – не может быть решения или оно аннулируется. Есть конфликт интересов – решение аннулируется автоматически.

Оставлять это просто так – нельзя.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/dmitriy-litv ... 25118.html
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:07

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За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:12

  Libo написав:
ДМИТРО ЛИТВИН

Честно, не понял, почему протест под Конституционным Судом назначен на пятницу, можно было и вчера, и сегодня. Но это тот случай, когда все туда должны прийти. Потому что набор свиней в Конституционном Суде реально бьет по государству. Это нельзя стерпеть.

Конституционный суд в нашей системе устроен так, что даже уволить судью по указанным в Конституции причинам могут только сами судьи, и то если наберется две трети голосов от конституционного состава суда. А не наберется – так они могут писать что угодно в своих решениях. Так не должно быть. Такой суд – хуже "ДНР".

В лучшем случае Конституционный Суд должен быть ликвидирован после всего, что они понаписывали. В худшем случае нужно переписать Конституцию так, чтобы судьи не могли больше никогда проводить закрытые заседания без трансляции, нарушать какие-либо процедуры и допускаться к работе с конфликтом интересов. Нарушили процедуру хоть как-то – не может быть решения или оно аннулируется. Есть конфликт интересов – решение аннулируется автоматически.

Оставлять это просто так – нельзя.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/dmitriy-litv ... 25118.html

у*** выбесили на столько, что даже я завтра приду.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:13

  Вкладчик1234 написав:Ещё немного "мамкиных патриотов" Вам в ленту:

Источник не указываю, т.к цензура его удаляет вместе с постом

Не читайте "советских газет" перед едой.
Смотрите на факты с открытыми глазами - во что они превращаются в быту.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:23

  lapay написав:
  Starikan написав:Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента?
Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.
Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових. А взяти до ногтя, як це зробив Янукович, теж не змінить систему.

Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:33

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.

ОБСЄ буде проти ліквідації, а якось розмежувати повноваження різних судів можливо, для цього і була реформа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:45

  lapay написав:
  Starikan написав:Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.
ОБСЄ буде проти ліквідації, а якось розмежувати повноваження різних судів можливо, для цього і була реформа.

Если мнение ОБСЕ противоречит воле украинского народа - игнорировать это мнение.
На худой конец, придать решениям КС только рекомендательный характер (так же, как, например, решения юркомиссии ВР). Есть, в конце концов, Верховный Суд, зачем нам два этих "высших" суда?

Повторяю, решения назначенного госоргана не могут иметь приоритет над решениями органов, прямо избранных народом. Можете считать меня противником англосаксонской системы "разделения властей", к нам она неприменима ввиду исторических причин.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 жов, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:46

  Starikan написав:
  lapay написав:
  Starikan написав:Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.
ОБСЄ буде проти ліквідації, а якось розмежувати повноваження різних судів можливо, для цього і була реформа.

Если мнение ОБСЕ противоречит воле украинского народа - игнорировать это мнение.
На худой конец, придать решениям КС только рекомендательный характер (так же, как, например, решения юркомиссии ВР).
Повторяю, решения назначенного госоргана не могут иметь приоритет над решениями органов, прямо избранных народом. Можете считать меня противником англосаксонской системы "разделения властей", к нам она неприменима ввиду исторических причин.

Причём тут вообще ОБСЕ к этому вопросу? :?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 14:58

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Если мнение ОБСЕ противоречит воле украинского народа - игнорировать это мнение.
На худой конец, придать решениям КС только рекомендательный характер (так же, как, например, решения юркомиссии ВР). Есть, в конце концов, Верховный Суд, зачем нам два этих "высших" суда?

Повторяю, решения назначенного госоргана не могут иметь приоритет над решениями органов, прямо избранных народом. Можете считать меня противником англосаксонской системы "разделения властей", к нам она неприменима ввиду исторических причин.

КС є останньою інстанцією, в судових суперечках. Саме тому його рішення остаточне. Адже саме Конституція має приорітет, над всіма законами.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 29 жов, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:07

Французские СМИ сообщают о задержании человека с ножом, планировавшего нападение в Лионе.
За Виталия Наливкина!
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