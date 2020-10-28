Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Честно, не понял, почему протест под Конституционным Судом назначен на пятницу, можно было и вчера, и сегодня. Но это тот случай, когда все туда должны прийти. Потому что набор свиней в Конституционном Суде реально бьет по государству. Это нельзя стерпеть.
Конституционный суд в нашей системе устроен так, что даже уволить судью по указанным в Конституции причинам могут только сами судьи, и то если наберется две трети голосов от конституционного состава суда. А не наберется – так они могут писать что угодно в своих решениях. Так не должно быть. Такой суд – хуже "ДНР".
В лучшем случае Конституционный Суд должен быть ликвидирован после всего, что они понаписывали. В худшем случае нужно переписать Конституцию так, чтобы судьи не могли больше никогда проводить закрытые заседания без трансляции, нарушать какие-либо процедуры и допускаться к работе с конфликтом интересов. Нарушили процедуру хоть как-то – не может быть решения или оно аннулируется. Есть конфликт интересов – решение аннулируется автоматически.
Честно, не понял, почему протест под Конституционным Судом назначен на пятницу, можно было и вчера, и сегодня. Но это тот случай, когда все туда должны прийти. Потому что набор свиней в Конституционном Суде реально бьет по государству. Это нельзя стерпеть.
Конституционный суд в нашей системе устроен так, что даже уволить судью по указанным в Конституции причинам могут только сами судьи, и то если наберется две трети голосов от конституционного состава суда. А не наберется – так они могут писать что угодно в своих решениях. Так не должно быть. Такой суд – хуже "ДНР".
В лучшем случае Конституционный Суд должен быть ликвидирован после всего, что они понаписывали. В худшем случае нужно переписать Конституцию так, чтобы судьи не могли больше никогда проводить закрытые заседания без трансляции, нарушать какие-либо процедуры и допускаться к работе с конфликтом интересов. Нарушили процедуру хоть как-то – не может быть решения или оно аннулируется. Есть конфликт интересов – решение аннулируется автоматически.
Вкладчик1234 написав:Ещё немного "мамкиных патриотов" Вам в ленту:
Источник не указываю, т.к цензура его удаляет вместе с постом
Не читайте "советских газет" перед едой. Смотрите на факты с открытыми глазами - во что они превращаются в быту.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Starikan написав:Каким образом провести реформу судебной системы, если она считается "независимой веткой власти" и любой районный суд в Мухосранске может отменить любое решение госорганов, ВР, Президента? Для того, чтобы ограничить полномочия судов, необходима полная переделка Конституции. Сейчас голосов для этого не хватит. Это нужно было делать сразу после выборов ВР.
Нічого тут зробити не вдасться. Судді не патрульні, їх не можна всіх звільнити і набрати нових. А взяти до ногтя, як це зробив Янукович, теж не змінить систему.
Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав:Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.
ОБСЄ буде проти ліквідації, а якось розмежувати повноваження різних судів можливо, для цього і була реформа.
Если мнение ОБСЕ противоречит воле украинского народа - игнорировать это мнение. На худой конец, придать решениям КС только рекомендательный характер (так же, как, например, решения юркомиссии ВР). Есть, в конце концов, Верховный Суд, зачем нам два этих "высших" суда?
Повторяю, решения назначенного госоргана не могут иметь приоритет над решениями органов, прямо избранных народом. Можете считать меня противником англосаксонской системы "разделения властей", к нам она неприменима ввиду исторических причин.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 29 жов, 2020 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan написав:Вот поэтому я и не призываю увольнять, а предлагаю ограничить полномочия судов и ликвидировать КС, как орган, по своему определению узурпирующий власть народа, т.е. антидемократичный.
ОБСЄ буде проти ліквідації, а якось розмежувати повноваження різних судів можливо, для цього і була реформа.
Если мнение ОБСЕ противоречит воле украинского народа - игнорировать это мнение. На худой конец, придать решениям КС только рекомендательный характер (так же, как, например, решения юркомиссии ВР). Повторяю, решения назначенного госоргана не могут иметь приоритет над решениями органов, прямо избранных народом. Можете считать меня противником англосаксонской системы "разделения властей", к нам она неприменима ввиду исторических причин.
Starikan написав:Если мнение ОБСЕ противоречит воле украинского народа - игнорировать это мнение. На худой конец, придать решениям КС только рекомендательный характер (так же, как, например, решения юркомиссии ВР). Есть, в конце концов, Верховный Суд, зачем нам два этих "высших" суда?
Повторяю, решения назначенного госоргана не могут иметь приоритет над решениями органов, прямо избранных народом. Можете считать меня противником англосаксонской системы "разделения властей", к нам она неприменима ввиду исторических причин.
КС є останньою інстанцією, в судових суперечках. Саме тому його рішення остаточне. Адже саме Конституція має приорітет, над всіма законами.
Востаннє редагувалось lapay в Чет 29 жов, 2020 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.