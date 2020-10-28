Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:КС є останньою інстанцією, в судових суперечках. Саме тому його рішення остаточне. Адже саме Конституція має приорітет, над всіма законами.
Буква Конституции имеет приоритет, но никоим образом не её интерпретация судьями. КСУ должен отвечать только на вопрос, противоречит закон Конституции или нет. Да или нет. А они философствуют в свою сторону и плетут сюда независимость судей и прочую ерунду. Возможность привлечь к ответственности судью, совершившего престпление, они интерпретируют как нарушение принципа независимости судов. Так значить и ездить пьяными за рулем, брать взятки, убивать судьям тоже можно для сохранения независимости? А разве у нас только суды независмимы? Отнюдь. У нас масса государственных органов независимые. Так надо их чинушам тоже дать право брать взятки, воровать, убивать ... Нам нельзя было тупо копировать эту модель. Наш патриарх еще очень давно говорил: "Римлянам Закон, а нам православням Благодать". А еще Ионанн Златоуст передал нам слова Отца нашего Небесного, о том, что мы с вами не под грехом и законом, но под благодатью. А благодать для нас это когда вокруг нас справедливость. Короче, у Зеленого сейчас шанс спасти себя и страну.
Елена Лукаш Предлагаю закрепить за Петром Порошенко статус Регента государства. Пора сделать официальным не только его курс, который реализует зе-команда, а и его статус: не первый, но и не второй. Регенты всегда были нужны при малолетстве, болезненной слабости или отсутствии монарха. Также я не могу понять причин, почему до сих пор не назначены на высшие должности в государстве Турчинов, Луценко, Парубий, Пашинский и Таня Черновол. Пора
Libo написав:Буква Конституции имеет приоритет, но никоим образом не её интерпретация судьями. КСУ должен отвечать только на вопрос, противоречит закон Конституции или нет. Да или нет. А они философствуют в свою сторону и плетут сюда независимость судей и прочую ерунду. Возможность привлечь к ответственности судью, совершившего престпление, они интерпретируют как нарушение принципа независимости судов. Так значить и ездить пьяными за рулем, брать взятки, убивать судьям тоже можно для сохранения независимости?
Так вони ж роблять свою справу - перевіряють, чи порушує закон про відповідальність за недостовірне декларування, Конституцію. Висновок - порушує права людини, записані в Конституції. В ЄС немає "незаконного збагачення", а нам тулять, як в Африку. Зеля і так вже наламав дров, з пропихуванням законів і своїх людей. Воно ще повернеться бумерангом, а зараз пішли наслідки провалу зелених на виборах - на нього сильні нашого українського світу забили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Tegularius написав:Елена Лукаш Предлагаю закрепить за Петром Порошенко статус Регента государства. Пора сделать официальным не только его курс, который реализует зе-команда, а и его статус: не первый, но и не второй. Регенты всегда были нужны при малолетстве, болезненной слабости или отсутствии монарха. Также я не могу понять причин, почему до сих пор не назначены на высшие должности в государстве Турчинов, Луценко, Парубий, Пашинский и Таня Черновол. Пора
Ну и патриотов-активистов-ветеранов "Звіробій", Федину, Стерненка, и всяких Гаев забыли И "националистов" Яроша, Билецкого, и "старую гвардию" Тягнибока, Корчинского и т.д.
Я думаю, что если Зеленый не разрулит эту ситуацию решительным образом, то у нас выборы будут сразу после американских. Сметут до нового года. Те же, кто голосовал за него, чтобы весной посмотеть кто и где крал. Уже увидели. В ауте от уведенного. Иттин.
Libo написав:Я думаю, что если Зеленый не разрулит эту ситуацию решительным образом, то у нас выборы будут сразу после американских. Сметут до нового года. Те же, кто голосовал за него, чтобы весной посмотеть кто и где крал. Уже увидели. В ауте от уведенного. Иттин.
А толку? Есть кого выбирать? Если б такие выборы и назначили, то явка будет меньше, чем на местных