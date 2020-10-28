Додано: Чет 29 жов, 2020 15:54

lapay написав: КС є останньою інстанцією, в судових суперечках. Саме тому його рішення остаточне. Адже саме Конституція має приорітет, над всіма законами. КС є останньою інстанцією, в судових суперечках. Саме тому його рішення остаточне. Адже саме Конституція має приорітет, над всіма законами.

Буква Конституции имеет приоритет, но никоим образом не её интерпретация судьями.КСУ должен отвечать только на вопрос, противоречит закон Конституции или нет. Да или нет.А они философствуют в свою сторону и плетут сюда независимость судей и прочую ерунду. Возможность привлечь к ответственности судью, совершившего престпление, они интерпретируют как нарушение принципа независимости судов. Так значить и ездить пьяными за рулем, брать взятки, убивать судьям тоже можно для сохранения независимости?А разве у нас только суды независмимы? Отнюдь. У нас масса государственных органов независимые. Так надо их чинушам тоже дать право брать взятки, воровать, убивать ...Нам нельзя было тупо копировать эту модель. Наш патриарх еще очень давно говорил: "Римлянам Закон, а нам православням Благодать".А еще Ионанн Златоуст передал нам слова Отца нашего Небесного, о том, что мы с вами не под грехом и законом, но под благодатью. А благодать для нас это когда вокруг нас справедливость.Короче, у Зеленого сейчас шанс спасти себя и страну.