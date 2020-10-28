Додано: Чет 29 жов, 2020 16:53

Libo написав: Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу. Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу.

Это будет из разряда "если мы не можем победить коррупцию, значит должны ее возглавить"Я вообще не вижу такого лидера. Зеленский сам не ворует, но только потому что не умеет. Зато его окружение с этим справляется на ура - прям как Ющ и любі друзіНу а средне-низовой уровень государственных коррупционеров - это вообще при любой власти.Похоже, что единственный выход - это сокращение длительности каденций. 5 лет для президента - нереально много времени, чтобы оскотиниться! В каком бы морально-ценностном состоянии он не пришел на пост. 2 года - самое оно. Не будут успевать "расслабляться"