Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!
+ Хотел об этом написать тоже. Если Зеленый не справится с ситуацией, нам понадобится новый жесткий и решительный лидер, чтобы задушить гидру коррупции и беспредела. Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу.
Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!
+ Хотел об этом написать тоже. Если Зеленый не справится с ситуацией, нам понадобится новый жесткий и решительный лидер, чтобы задушить гидру коррупции и беспредела. Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу.
"Кровавый пастор" у нас есть. А вот второго Крыма - нет
Libo написав:Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу.
Это будет из разряда "если мы не можем победить коррупцию, значит должны ее возглавить" Я вообще не вижу такого лидера. Зеленский сам не ворует, но только потому что не умеет. Зато его окружение с этим справляется на ура - прям как Ющ и любі друзі Ну а средне-низовой уровень государственных коррупционеров - это вообще при любой власти.
Похоже, что единственный выход - это сокращение длительности каденций. 5 лет для президента - нереально много времени, чтобы оскотиниться! В каком бы морально-ценностном состоянии он не пришел на пост. 2 года - самое оно. Не будут успевать "расслабляться"
Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!
+ Хотел об этом написать тоже. Если Зеленый не справится с ситуацией, нам понадобится новый жесткий и решительный лидер, чтобы задушить гидру коррупции и беспредела. Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу.
"Кровавый пастор" у нас есть. А вот второго Крыма - нет
если у вас нету крыма, то вам его не потерять.....