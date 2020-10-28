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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 67396740674167426743>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:38

То, что делает КСУ сегодня - за гранью, но, кажется, порохоботам нужна таблетка для памяти:

26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении
https://interfax.com.ua/news/general/568748.html

05.03.2019
Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США
https://interfax.com.ua/news/general/570456.html

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:42

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Я думаю, что если Зеленый не разрулит эту ситуацию решительным образом, то у нас выборы будут сразу после американских.

Очевидно что не разрулит.
И выборов никаких не будет, ни в этом году, ни в следующем.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:45

  zРадио написав:То, что делает КСУ сегодня - за гранью, но, кажется, порохоботам нужна таблетка для памяти:

26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении
https://interfax.com.ua/news/general/568748.html

05.03.2019
Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США
https://interfax.com.ua/news/general/570456.html

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!

+
Хотел об этом написать тоже.
Если Зеленый не справится с ситуацией, нам понадобится новый жесткий и решительный лидер, чтобы задушить гидру коррупции и беспредела.
Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:47

  zРадио написав:То, что делает КСУ сегодня - за гранью, но, кажется, порохоботам нужна таблетка для памяти:

26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении
https://interfax.com.ua/news/general/568748.html

05.03.2019
Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США
https://interfax.com.ua/news/general/570456.html

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!


никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:49

  Libo написав:
  zРадио написав:То, что делает КСУ сегодня - за гранью, но, кажется, порохоботам нужна таблетка для памяти:

26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении
https://interfax.com.ua/news/general/568748.html

05.03.2019
Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США
https://interfax.com.ua/news/general/570456.html

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!

+
Хотел об этом написать тоже.
Если Зеленый не справится с ситуацией, нам понадобится новый жесткий и решительный лидер, чтобы задушить гидру коррупции и беспредела.
Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу. :?

"Кровавый пастор" у нас есть. А вот второго Крыма - нет
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:53

  Libo написав:Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу. :?


Это будет из разряда "если мы не можем победить коррупцию, значит должны ее возглавить" :lol: Я вообще не вижу такого лидера. Зеленский сам не ворует, но только потому что не умеет. Зато его окружение с этим справляется на ура - прям как Ющ и любі друзі :evil: Ну а средне-низовой уровень государственных коррупционеров - это вообще при любой власти.

Похоже, что единственный выход - это сокращение длительности каденций. 5 лет для президента - нереально много времени, чтобы оскотиниться! В каком бы морально-ценностном состоянии он не пришел на пост. 2 года - самое оно. Не будут успевать "расслабляться"
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:53

  Вкладчик1234 написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:То, что делает КСУ сегодня - за гранью, но, кажется, порохоботам нужна таблетка для памяти:

26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении
https://interfax.com.ua/news/general/568748.html

05.03.2019
Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США
https://interfax.com.ua/news/general/570456.html

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!

+
Хотел об этом написать тоже.
Если Зеленый не справится с ситуацией, нам понадобится новый жесткий и решительный лидер, чтобы задушить гидру коррупции и беспредела.
Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу. :?

"Кровавый пастор" у нас есть. А вот второго Крыма - нет


если у вас нету крыма, то вам его не потерять.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:55

19yuriy91, я сказал, ВТОРОГО нет
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:57

  19yuriy91 написав:никакие таблетки не способны излечить ничем не обоснованную слепую веру в предводителя армовира.


Но личность, безусловно, харизматичная. Столько лет дураков под одну дудочку плясать тоже не любой заставить сможет...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:58

  zРадио написав:
  Libo написав:Пока на эту роль лучше кровавого пастора никого не вижу. :?


Это будет из разряда "если мы не можем победить коррупцию, значит должны ее возглавить" :lol:


Турчинова можно обвинять в чем угодно, только не в коррупции. Достойно прошел войну, достойно выполнял функции секретаря РНБО. Мы с ним выжили в смертельной схватке с русской гадиной. 8)
Libo
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