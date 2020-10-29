Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима"
«Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!"
А "силы внутри страны" это кто ? Судьи КСУ или те, кто обращает внимание на решение судей КСУ ?
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине из-за попыток изменить структуру министерства, которые фактически разрушают введенные ранее реформы
А что у Порошенко за новый имидж такой? Какого-то "просветлённого монаха" или типа того? Наряды какие-то не то "трудовик", не то "учитель кунг-фу"? Это мода такая? И пипл хавает? Почему не вышиванка и шаровары? И оселедця нет. Фейк какой-то, а не true-украинец
Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!
Это называется "Коти з хати - миші в пляс!". КСУ был гнилой структурой при всех папередниках, но По авторитарно сдерживал их от опрометчивых решений. Кроме того, жива была еще память о мусорной люстрации. Но когда в начале 2019 стало понятно, что на ближайших выборах у 5-го нет шансов, КСУ (и многие другие) начал действовать по старому. Можно еще долго упрекать ПО, что он чего-то не сделал, но у Зе с монобольшинством были все шансы исправить недоработки. Кстати, еще не поздно.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 29 жов, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:А что у Порошенко за новый имидж такой? Какого-то "просветлённого монаха" или типа того? Наряды какие-то не то "трудовик", не то "учитель кунг-фу"? Это мода такая? И пипл хавает? Почему не вышиванка и шаровары? И оселедця нет. Фейк какой-то, а не true-украинец
Не юродствуй. Украинцы просвещенные, красивые и подвинутые европейцы. Да, нам очень дороги наши вышиванки и шаровары. Это наши символы и смыслы. Мы носим их и переполняемся гордостью, что мы украинцы. Но у нас принято одевать и европейское платье тоже, мы тоже его не стыдимся, но и не считаем, что оно чем-то лучше наших вышиванок и шаровар. Если мама тебя так не воспитала, мне жаль всю твою семью.
zРадио написав:Но личность, безусловно, харизматичная. Столько лет дураков под одну дудочку плясать тоже не любой заставить сможет...
Ну зрозуміло, у толераста всі патріоти дурники, один він розумний.
Не понял - эт че, на лето 2019 патриотов всего только 8% было? Остальные кто - зрадники? Так что не манипулируй. Порошенко - не единственный лидер ура-патриотов, хоть и самый харизматичный, не отрицаю.
Но вообще ты неправильно понял мой посыл Дураки - это все иррационально-лояльные сторонники политиков, к какому бы идеологическому лагерю они не относились. У Бойко и Медведчука тоже такие есть. Но все же самые образцовые - порохоботы, поэтому они даже унаследовали фамилию своего лидера в названии. На втором месте - шариевцы
Schmit написав:Но когда в начале 2019 стало понятно, что на ближайших выборах у 5-го нет шансов, КСУ (и многие другие) начал действовать по старому. Можно еще долго упрекать ПО, что он чего-то не сделал, но у Зе с монобольшинством были все шансы исправить недоработки. Кстати, еще не поздно.
Ты все с ног на голову переиначил. Как раз осозвав, что у него нет шансов на выборах, 5-й слил ту часть анти-коррупционного законодательства, с использованием которой его можно было привлечь к ответу.
Нынешние дела по коррупции против него разваливаются именно в силу отсутствия в УК положения, по которому использование служебного кресла для обогащения является нарушением даже если реализовано оно с использованием законотворчества (Роттердам+, например)