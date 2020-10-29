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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6740674167426743>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:00

Ітогі подвєдьом. 2020-10-29

Ітогі подвєдьом. 2020-10-29

1) Боевики обстреляли из минометов позиции ВСУ на Донбассе. Военному навылет пробило руку
От прицельного огня из стрелкового оружия у Новгородского военный получил сквозное ранение в руку

"Перемирие", "режим тишины", "не стреляют"

2) Глава КСУ не задекларировал в Крыму землю, которую купил во время оккупации - "Схемы"
договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России

В КСУ объяснили, зачем отменили е-декларации
По словам Слиденко, проверять судей должны иметь право только органы судебной ветви власти

Хотят организовать этакий междусобойчик. Замкнутый клан

КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов - НАПК
В НАПК сообщили, что Конституционный суд Украины фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов

3) Евросоюз считает, что КСУ нарушил условия предоставления безвиза – посол Украины в ЕС
"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима"

Угроза безвизу из-за КСУ. Кулеба говорит – будут проблемы, если не преодолеем последствия
Кулеба, осторожно подбирая слова, добавил: если не удастся преодолеть негативные последствия решения КСУ и обеспечить надлежащую работу антикоррупционных органов, "у нас будут проблемы"

Послы G7 отреагировали на скандальное решение Конституционного суда
Дипломаты призывают Украину не возвращаться в прошлое после того, как был достигнут значительный прогресс в реализации антикоррупционных реформ

В Кабмине сделали заявление о судьбе безвиза с Евросоюзом из-за скандального решения КСУ
«Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!"

А "силы внутри страны" это кто ? Судьи КСУ или те, кто обращает внимание на решение судей КСУ ?

4) Шкарлет получил от ЕС официальное предупреждение из-за попытки отката реформы Минобразования - СМИ
Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине из-за попыток изменить структуру министерства, которые фактически разрушают введенные ранее реформы

Отлично старается зелёная плесень

5) Травлю в маршрутке Славянска из-за украинского языка устроила кандидат в депутаты - соцсети (фото, видео)
Если Славянск будет второй раз оккупирован орками, то их будет кому встречать хлебом-солью

6) Кабмин отдал деньги из COVID-фонда на производство сериалов
"Это позволит более эффективно использовать 100 млн гривен, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса"

Снимут очередной сериал как Голобородько короновирус победил

7) Кабмин разрешил полиции штрафовать евробляхи на месте остановки – депутат
"Из всего выше указанного следует, что министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данное народу обещание не штрафовать х****** до принятия Закона о доступной растаможке"

А сколько евроблях ездило в прошлом году с наклейками ЗЕ!, "Зробимо їх разом"
От і зробили, але їх
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:01

ЗЫ Отношение к Турчинову русских пидсвынков и ваты я не знаю, можете поберечь свои пальцы и тут не излагать. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:03

А что у Порошенко за новый имидж такой?
Какого-то "просветлённого монаха" или типа того?
Наряды какие-то не то "трудовик", не то "учитель кунг-фу"? Это мода такая? И пипл хавает? :)
Почему не вышиванка и шаровары? И оселедця нет. Фейк какой-то, а не true-украинец
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:06

  zРадио написав:То, что делает КСУ сегодня - за гранью, но, кажется, порохоботам нужна таблетка для памяти:

26.02.2019
КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении
https://interfax.com.ua/news/general/568748.html

05.03.2019
Норму о незаконном обогащении в Украине следует вернуть как важный элемент борьбы с коррупцией – посол США
https://interfax.com.ua/news/general/570456.html

Уничтожать антикорруционное законодательство начали еще при Порошенко! И негативная международная реакция последовала уже тогда!


Это называется "Коти з хати - миші в пляс!".
КСУ был гнилой структурой при всех папередниках, но По авторитарно сдерживал их от опрометчивых решений. Кроме того, жива была еще память о мусорной люстрации. Но когда в начале 2019 стало понятно, что на ближайших выборах у 5-го нет шансов, КСУ (и многие другие) начал действовать по старому.
Можно еще долго упрекать ПО, что он чего-то не сделал, но у Зе с монобольшинством были все шансы исправить недоработки. Кстати, еще не поздно.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 29 жов, 2020 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:07

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Но личность, безусловно, харизматичная. Столько лет дураков под одну дудочку плясать тоже не любой заставить сможет...

Ну зрозуміло, у толераста всі патріоти дурники, один він розумний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:14

  Вкладчик1234 написав:А что у Порошенко за новый имидж такой?
Какого-то "просветлённого монаха" или типа того?
Наряды какие-то не то "трудовик", не то "учитель кунг-фу"? Это мода такая? И пипл хавает? :)
Почему не вышиванка и шаровары? И оселедця нет. Фейк какой-то, а не true-украинец


Не юродствуй.
Украинцы просвещенные, красивые и подвинутые европейцы.
Да, нам очень дороги наши вышиванки и шаровары. Это наши символы и смыслы.
Мы носим их и переполняемся гордостью, что мы украинцы. Но у нас принято одевать и европейское платье тоже, мы тоже его не стыдимся, но и не считаем, что оно чем-то лучше наших вышиванок и шаровар.
Если мама тебя так не воспитала, мне жаль всю твою семью. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:17

Libo, а почему он раньше такое не носил?
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:18

  lapay написав:
  zРадио написав:Но личность, безусловно, харизматичная. Столько лет дураков под одну дудочку плясать тоже не любой заставить сможет...

Ну зрозуміло, у толераста всі патріоти дурники, один він розумний.


Не понял - эт че, на лето 2019 патриотов всего только 8% было? Остальные кто - зрадники? :lol: Так что не манипулируй. Порошенко - не единственный лидер ура-патриотов, хоть и самый харизматичный, не отрицаю.

Но вообще ты неправильно понял мой посыл :!: Дураки - это все иррационально-лояльные сторонники политиков, к какому бы идеологическому лагерю они не относились. У Бойко и Медведчука тоже такие есть. Но все же самые образцовые - порохоботы, поэтому они даже унаследовали фамилию своего лидера в названии. На втором месте - шариевцы
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:22

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Но вообще ты неправильно понял мой посыл

Я все правильно зрозумів. Коли треба толерасту - не треба розколювати країну і вішати ярлики, коли не треба - сам вішає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 17:25

  Schmit написав:Но когда в начале 2019 стало понятно, что на ближайших выборах у 5-го нет шансов, КСУ (и многие другие) начал действовать по старому.
Можно еще долго упрекать ПО, что он чего-то не сделал, но у Зе с монобольшинством были все шансы исправить недоработки. Кстати, еще не поздно.


Ты все с ног на голову переиначил. Как раз осозвав, что у него нет шансов на выборах, 5-й слил ту часть анти-коррупционного законодательства, с использованием которой его можно было привлечь к ответу.

Нынешние дела по коррупции против него разваливаются именно в силу отсутствия в УК положения, по которому использование служебного кресла для обогащения является нарушением даже если реализовано оно с использованием законотворчества (Роттердам+, например)
zРадио
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