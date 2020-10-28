Додано: Чет 29 жов, 2020 18:18

Libo написав: ЗЫ Отношение к Турчинову русских пидсвынков и ваты я не знаю, можете поберечь свои пальцы и тут не излагать. ЗЫ Отношение к Турчинову русских пидсвынков и ваты я не знаю, можете поберечь свои пальцы и тут не излагать.

Что за детский слив от целого капитана?))Альтернативная точка зрения о том, что возможно было сделать больше, вполне имеет место быть и не у ватников, рашкованов и т.п.Это для таких верующих в пастора, как ты, излагает генерал:Генерал-майор Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос заявляє, що в 2014 році під час анексії Криму Росією українські військові могли стримати російську агресію.В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії він розповів, що 31 січня 2014 року українські частини високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі.«Ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований. Багато військових частин були орієнтовані за планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій, в тому числі і частини ВДВ, безпосередньо 25-а повітряно-десантна бригада і 79-а повітряно-десантна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, займати позиції і посилювати угруповання Збройних сил України в Криму», – розповів Кривонос.Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБОУДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:Генерал Кривонос: про зраду в 2014-му, Порошенка, Зеленського, «клоунів» у РНБО і силове звільнення ДонбасуЗа словами генерал-майора ЗСУ, перший етап плану почав реалізовуватися.«Через деякий час повинен був початися другий етап. Але він не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули», – зазначив він.При цьому Кривонос висловив упевненість, що українські військові, зокрема, повітряно-десантні війська, «були здатні виконати своє завдання».«У мене є своя точка зору і, можливо, я теж помиляюся, спираючись на той обсяг інформації, який маю. Але я чітко знаю, що частини ВДВ були спроможні виконати своє завдання, яке стояло відповідного до того плану. Так само, як і групи спецпризначення наших полків і центрів, які будуть вже в Криму, чітко знали свої завдання і чітко їх виконували. І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від того безкарного зухвальства війська Російської Федерації», – наголосив Кривонос.При цьому генерал-майор ЗСУ вважає, що в Криму б не дійшла справа до збройного опору між українськими і російськими військовослужбовцями.«Росіяни б побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. Тобто початок війни і наступні її фази показали б, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені і здатні діяти рішуче, правильно і зухвало. Чи готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Росію в 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітка протидія, то операція, швидше за все, була б закінчена. Принаймні вони в цьому були впевнені», – додав Кривонос.