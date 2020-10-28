Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Но когда в начале 2019 стало понятно, что на ближайших выборах у 5-го нет шансов, КСУ (и многие другие) начал действовать по старому. Можно еще долго упрекать ПО, что он чего-то не сделал, но у Зе с монобольшинством были все шансы исправить недоработки. Кстати, еще не поздно.
Ты все с ног на голову переиначил. Как раз осозвав, что у него нет шансов на выборах, 5-й слил ту часть анти-коррупционного законодательства, с использованием которой его можно было привлечь к ответу.
Нынешние дела по коррупции против него разваливаются именно в силу отсутствия в УК положения, по которому использование служебного кресла для обогащения является нарушением даже если реализовано оно с использованием законотворчества (Роттердам+, например)
Нет, с ног на голову переиначиваешь именно ты. В начале 2019 это было заметно невооруженным глазом, как обиженные папередниками судьи и прочие чиновники начали вольготничать. А с приходом зе власти у них вообще крылья выросли.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 29 жов, 2020 18:05, всього редагувалось 1 раз.
Несмотря на решение Конституционного суда, система электронного декларирования в Украине будет работать. В ближайшее время в Верховную раду должны подать соответствующие законопроекты.
Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, решение КСУ, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и фактически парализовал работу Национального агентства по предотвращению коррупции с закрытием Реестра деклараций.
"Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было даже наименьших сомнений. Система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную раду как неотложные", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее появилась информация о том, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Европейским союзом, однако в Кабинете министров уже опровергли ее.
Отметим, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина заявил, что у Зеленского не исключают замену судей Конституционного суда Украины после скандальных решений.
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Starikan написав:А по поводу противоречия с Конституцией - при желании можно таким же образом дезавуировать подавляющее большинство законов. Юристы всегда найдут, к чему придраться. Результат - полная анархия.
Теоретично воно то так, а практично для цього потрібне сильне стимулювання, щоб більшість суддів погодилась скасувати закон. Ідеально нічого не працює, тим паче, в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Libo написав:ЗЫ Отношение к Турчинову русских пидсвынков и ваты я не знаю, можете поберечь свои пальцы и тут не излагать.
Что за детский слив от целого капитана?)) Альтернативная точка зрения о том, что возможно было сделать больше, вполне имеет место быть и не у ватников, рашкованов и т.п.
Это для таких верующих в пастора, как ты, излагает генерал:
Генерал-майор Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос заявляє, що в 2014 році під час анексії Криму Росією українські військові могли стримати російську агресію.
В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії він розповів, що 31 січня 2014 року українські частини високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі.
«Ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований. Багато військових частин були орієнтовані за планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій, в тому числі і частини ВДВ, безпосередньо 25-а повітряно-десантна бригада і 79-а повітряно-десантна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, займати позиції і посилювати угруповання Збройних сил України в Криму», – розповів Кривонос.
Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБОУ ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Генерал Кривонос: про зраду в 2014-му, Порошенка, Зеленського, «клоунів» у РНБО і силове звільнення Донбасу За словами генерал-майора ЗСУ, перший етап плану почав реалізовуватися.
«Через деякий час повинен був початися другий етап. Але він не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули», – зазначив він.
При цьому Кривонос висловив упевненість, що українські військові, зокрема, повітряно-десантні війська, «були здатні виконати своє завдання».
«У мене є своя точка зору і, можливо, я теж помиляюся, спираючись на той обсяг інформації, який маю. Але я чітко знаю, що частини ВДВ були спроможні виконати своє завдання, яке стояло відповідного до того плану. Так само, як і групи спецпризначення наших полків і центрів, які будуть вже в Криму, чітко знали свої завдання і чітко їх виконували. І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від того безкарного зухвальства війська Російської Федерації», – наголосив Кривонос.
При цьому генерал-майор ЗСУ вважає, що в Криму б не дійшла справа до збройного опору між українськими і російськими військовослужбовцями.
«Росіяни б побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. Тобто початок війни і наступні її фази показали б, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені і здатні діяти рішуче, правильно і зухвало. Чи готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Росію в 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітка протидія, то операція, швидше за все, була б закінчена. Принаймні вони в цьому були впевнені», – додав Кривонос.
Schmit написав:Нет, с ног на голову переиначиваешь именно ты. В начале 2019 это было заметно невооруженным глазом, как обиженные папередниками судьи и прочие чиновники начали вольготничать. А с приходом зе власти у них вообще крылья выросли.
Пропагандист ты дешевый... Почему то при Зеленском еще в первые полгода его президентства вернули отмененную при Порошенко норму! Он сам инициировал ее возвращение, выступил с законодательной инициативой, а его партия за нее проголосовала 25 ноября, 2019 Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-podpis ... 7281_.html
Правильно я выше написал про вас. Для сторонников Зеленского и других политсил (кроме разве что Шария - там тоже секта) нет никакой проблемы назвать белое белым, а черное - черным. Накосячил политик, значит накосячил. Но порохоботы до последнего будут внаглую лгать, как дрессированный пес будет защищать своего хозяина даже когда тот сам на других людей нападает... фу...
Schmit написав:КСУ был гнилой структурой при всех папередниках, но По авторитарно сдерживал их от опрометчивых решений. Кроме того, жива была еще память о мусорной люстрации. Но когда в начале 2019 стало понятно, что на ближайших выборах у 5-го нет шансов, КСУ (и многие другие) начал действовать по старому.
Проголосували проти:
Олег Первомайський (призначений Верховною Радою у 2018-му за квотою «Народного фронту»), Василь Лемак (призначений Порошенком у 2018-му), Віктор Колісник (призначений Порошенком у 2016-му) та Сергій Головатий (призначений Порошенком у 2018-му). https://hromadske.ua/posts/pidvisiti-za ... jni-organi
Тільки з квоти По Мойсик за, але має інтерес:
еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи Конституционного суда Владимира Мойсика агентство установило признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса — использование заведомо поддельного документа. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -s-374421/
Schmit написав:Нет, с ног на голову переиначиваешь именно ты. В начале 2019 это было заметно невооруженным глазом, как обиженные папередниками судьи и прочие чиновники начали вольготничать. А с приходом зе власти у них вообще крылья выросли.
Пропагандист ты дешевый... Почему то при Зеленском еще в первые полгода его президентства вернули отмененную при Порошенко норму! Он сам инициировал ее возвращение, выступил с законодательной инициативой, а его партия за нее проголосовала 25 ноября, 2019 Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-podpis ... 7281_.html
Вернул - молодец, не мог же он в первые месяцы правления разочаровать своих избирателей. Но суть в том, что система сопротивляется и ее нужно либо держать под авторитарным колпаком, как делал ПО, либо вообще все как-то ломать и перестраивать по новому (лучше всего по лекалам ЕС). У Зе есть монобольшинство - то, чего не хватало 5-му, по этому он просто обязан сделать все по второму варианту.
Schmit написав:Вернул - молодец, не мог же он в первые же месяцы правления разочаровать своих избирателей. Но суть в том, что система сопротивляется и ее нужно либо держать под авторитарным колпаком, как делал ПО, либо вообще все как-то ломать и перестраивать по новому (лучше всего по лекалам ЕС). У Зе есть монобольшинство - то, чего не хватало 5-му, по этому он просто обязан сделать все по второму варианту.
Незаконне збагачення все одно б зарубали, що при По, що при Зе. Може, в кінці другого строка По, але б зарубали. Занадто все це заважало поважним людям, тай не Африка ми, щоб жити по таким законам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.