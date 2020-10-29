"Прекратить истерику и травлю КС": Тимошенко обратилась к коллегам с предложением
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:15
ТиМошенница предлагает судей КС понять и простить)))
"Прекратить истерику и травлю КС": Тимошенко обратилась к коллегам с предложением
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:18
Что за детский слив от целого капитана?))
Альтернативная точка зрения о том, что возможно было сделать больше, вполне имеет место быть и не у ватников, рашкованов и т.п.
Это для таких верующих в пастора, как ты, излагает генерал:
Генерал-майор Збройних сил України, заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Кривонос заявляє, що в 2014 році під час анексії Криму Росією українські військові могли стримати російську агресію.
В інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії він розповів, що 31 січня 2014 року українські частини високомобільних десантних військ і частини спеціального призначення були підняті по тривозі.
«Ми почали відпрацьовувати план, який передбачав протидію захопленню території України. Цей варіант Генеральним штабом був передбачений і відпрацьований. Багато військових частин були орієнтовані за планом, як протидіяти можливим спробам захоплення територій, в тому числі і частини ВДВ, безпосередньо 25-а повітряно-десантна бригада і 79-а повітряно-десантна бригада. Вони повинні були увійти до Криму, займати позиції і посилювати угруповання Збройних сил України в Криму», – розповів Кривонос.
Сергій Кривонос, заступник секретаря РНБОУ
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За словами генерал-майора ЗСУ, перший етап плану почав реалізовуватися.
«Через деякий час повинен був початися другий етап. Але він не був реалізований, тому що не були підписані бойові розпорядження на застосування цих частин. Відповідно, план згорнули», – зазначив він.
При цьому Кривонос висловив упевненість, що українські військові, зокрема, повітряно-десантні війська, «були здатні виконати своє завдання».
«У мене є своя точка зору і, можливо, я теж помиляюся, спираючись на той обсяг інформації, який маю. Але я чітко знаю, що частини ВДВ були спроможні виконати своє завдання, яке стояло відповідного до того плану. Так само, як і групи спецпризначення наших полків і центрів, які будуть вже в Криму, чітко знали свої завдання і чітко їх виконували. І в принципі, теоретично наше перебування в Криму, посилення угруповання дозволило б, скажімо так, утримати від того безкарного зухвальства війська Російської Федерації», – наголосив Кривонос.
При цьому генерал-майор ЗСУ вважає, що в Криму б не дійшла справа до збройного опору між українськими і російськими військовослужбовцями.
«Росіяни б побачили, що увійшли свіжі частини, а частини ВДВ були здатні виконувати завдання. Тобто початок війни і наступні її фази показали б, що спецназ і ВДВ були мотивовані, підготовлені і здатні діяти рішуче, правильно і зухвало. Чи готові були росіяни піти на контакт? Наскільки я знаю, а я був присутній на допитах тих, хто працював на Росію в 2014 році, вони чітко вказували, що якби з боку України під час захоплення Криму з’явилася чітка протидія, то операція, швидше за все, була б закінчена. Принаймні вони в цьому були впевнені», – додав Кривонос.
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:22
detroytred
Это он смешно пошутил, на уровне Петросяна, как минимум.
И зачем это на Донбасс так спешно катили добробаты, если армия была на все готова?)))
Додано: Чет 29 жов, 2020 18:27
Пропагандист ты дешевый... Почему то при Зеленском еще в первые полгода его президентства вернули отмененную при Порошенко норму! Он сам инициировал ее возвращение, выступил с законодательной инициативой, а его партия за нее проголосовала
25 ноября, 2019
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение
Правильно я выше написал про вас. Для сторонников Зеленского и других политсил (кроме разве что Шария - там тоже секта) нет никакой проблемы назвать белое белым, а черное - черным. Накосячил политик, значит накосячил. Но порохоботы до последнего будут внаглую лгать, как дрессированный пес будет защищать своего хозяина даже когда тот сам на других людей нападает... фу...
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:05
Re: Політичні дискусії
Проголосували проти:
Тільки з квоти По Мойсик за, але має інтерес:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:10
Вернул - молодец, не мог же он в первые месяцы правления разочаровать своих избирателей. Но суть в том, что система сопротивляется и ее нужно либо держать под авторитарным колпаком, как делал ПО, либо вообще все как-то ломать и перестраивать по новому (лучше всего по лекалам ЕС). У Зе есть монобольшинство - то, чего не хватало 5-му, по этому он просто обязан сделать все по второму варианту.
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:14
Re: Політичні дискусії
Незаконне збагачення все одно б зарубали, що при По, що при Зе. Може, в кінці другого строка По, але б зарубали. Занадто все це заважало поважним людям, тай не Африка ми, щоб жити по таким законам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:15
Если КС так уж необходим, то
1) должен существовать разумный (достаточно небольшой) срок давности для рассмотрения соответствия закона Конституции, иначе можно убить задним числом любую реформу;
2) должен существовать разумный срок, предоставляемый выборным органам для исправления несоответствия, в течение которого закон продолжает действие.
Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:39
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 29 жов, 2020 19:39
Так власть выбрала за основу формат добробатов. Против местной гопоты и диверсантов - добробаты.
И их бы было достаточно.
А формат удобен...
От кого добробат, тот и контролирует территорию...
Погуглите, как добробат от Ав-ва желали видеть хоть временно даже в Запорожье (или щось таке), комбат хорошо расписал))
Готовность армии определяется решительностью и обеспечением правовой базы на действия от высших властей.
Например, по Крыму в интервью Турчинов прямо говорит: на вопрос командиров частей стрелять в гражданских, блокирующих части - что я мог ответить. Погуглите.
(То есть ответственность на себя за поражение блокирующих гопников диверсантов-террористов-сепаров брать не хотел!!!)
Переложив на низы.
На Донбассе ВСУ начали стрелять по ..., когда вопреки нерешительности верхов сами "созрели".
Кстати, ещё бы проверить сказки о значимом отсутствии или непригодности военкоматов.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 29 жов, 2020 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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