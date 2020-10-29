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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6743674467456746> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43 Re: Політичні дискусії



Он, в частности, отметил:



«Как и в 1992 году, когда наш победный марш начался с освобождения Шуши, так и сегодня наш победный марш связан с обороной Шуши. Противник находится отсюда на расстоянии всего лишь нескольких километров, максимум 5. Сверхзадача врага - захват Шуши, господство над ним.



Как говорят: кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом. Хочу, чтоб мы все осознали этот момент, причем осознали это не только на словах, но и непосредственным участием в обороне Шуши. Впервые в Шуши я был 8 мая 1992 года и был одним из первых, кто зашел в церковь Казанчецоц и поцеловал крест. И сегодня я поцеловал крест, помолился, зажег свечу во имя нашей победы.

https://news.am/rus/news/610505.html Верю в победу, как никогда. Об этом заявил в своем видеопослании президент Арцаха Араик Арутюнян.Он, в частности, отметил:«Как и в 1992 году, когда наш победный марш начался с освобождения Шуши, так и сегодня наш победный марш связан с обороной Шуши. Противник находится отсюда на расстоянии всего лишь нескольких километров, максимум 5. Сверхзадача врага - захват Шуши, господство над ним.Как говорят: кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом. Хочу, чтоб мы все осознали этот момент, причем осознали это не только на словах, но и непосредственным участием в обороне Шуши. Впервые в Шуши я был 8 мая 1992 года и был одним из первых, кто зашел в церковь Казанчецоц и поцеловал крест. И сегодня я поцеловал крест, помолился, зажег свечу во имя нашей победы. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10973 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 20:40 Зе-команда готовится к шторму



Пока все, подводя предварительные итоги местных выборов, хоронят Зе-власть, на Банковой в суматохе пытаются выработать алгоритм действий для удержания ситуации. Четкой стратеги там, как всегда, нет, однако на данный момент определены первоочередные стабилизационные меры.



Первое – любой ценой на следующей неделе принять бюджет в первом чтении. Это должно продемонстрировать обществу, что монобольшинство дееспособно, Рада способна принимать важные решения, власть функционирует и вообще все идет по плану. Сейчас прикидывают количество «слуг», которые готовы поддержать бюджет, и, соответственно, пытаются понять, сколько нужно «простимулировать» других депутатов. При необходимости будут работать с внефракционными, «За майбутнє» и «Доверием». Говорят, что 226 голосов «за» будет. Посмотрим.



Второе – в ближайшее время ожидаются ротации в Кабмине. Найдут виновных в том, что «реформы не делаются». Классический выпуск пара.



Третье – активизация кейса «сократить количество депутатов до 300». Александр Корниенко заявил, что из опроса президента эту тему могут запустить в дело в первую очередь. Данная инициатива направлена на две цели.



Во-первых, на поднятие рейтинга зеленых. Сокращение «этих дармоедов» хорошо воспримется людьми. Во-вторых, таким образом Банковая хочет успокоить «слуг», которые могут захотеть поиграть в свою игру. Депутаты монобольшинства окажутся на растяжке. Если не поддержат сокращение депутатов, то открыто пойдут против президента, а также нанесут удар по своим позициям, т.к. придется выступить против идеи, которая поддерживается в обществе. Корниенко так и сказал: посмотрим, кто попытается увильнуть от голосования за то, что поддерживают 90% граждан.



А если поддержат, то будут заинтересованы в том, чтобы эта Рада доработала до конца, ведь большинство нынешних депутатов не смогут попасть в число 300 «счастливчиков», которые будут в новом, сокращенном созыве парламента. Т.е. придется себя хорошо вести и не доводить до роспуска.



У Зеленского понимают, что надвигается шторм, однако опускать руки не собираются. Силы, заинтересованные в раскачке, тоже готовят свой «пакет действий». Будет весело.

https://t.me/politics_hills/166 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13051 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7289 раз. Подякували: 3445 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 20:46



Веселуха вокруг отстранения Артема Сытника с должности директора НАБУ и отмены Конституционным Судом ряда положений антикоррупционного законодательства набирает обороты. Общественность возмущена, народ собирается на протесты под КС, пугают отменой безвиза. Зеленский на заседании СНБО требует срочно разобраться с ситуацией и обещает оперативную подачу в Раду законопроектов, которые возобновят систему электронного декларирования.



Может сложиться впечатление, что у нас кто-то всерьез боролся с коррупцией, а теперь все накрыло медным тазом. Но ничего подобного не было и в помине.



Ну да ладно. Теперь о том, зачем все это делается. Зеленский, естественно, не собирается ликвидировать антикоррупционную инфраструктуру. Однако ему нужно ее «перезагрузить» и замкнуть на себя, что позволит укрепить власть. После провала «Слуги народа» на местных выборах и в связи з намечающимися попытками развалить монобольшинство это особенно актуально.



Запад, который всю эту инфраструктуру старательно выстраивал, естественно, недоволен. И пытается «образумить» нашу власть различными методами. Банковая понимает, что противодействие будет сильным, поэтому и выбрала такие витиеватые пути создания новой как бы антикоррупционной системы.



Все всё понимают, и весь этот спектакль разыгрывается для приличия. Но Зеленскому важно донести до Запада свое предложение – с коррупционерами мы разберемся сами, я гарантирую, что беспредела не будет, вмешиваться не надо. В конце концов, вы же сами сказали, что не являетесь банкоматом. А раз денег нет, то нечего и жизни нас учить.



Пакт, который предлагает Зеленский, заключается в том, что Украина остается в орбите Запада, однако будет пресекать попытки хозяйничать у нас. Заигрывания с Китаем ( https://t.me/politics_hills/143 ) должны показать, что альтернатива Евросоюзу, в случае чего, найдется. Опять же, важным направлением становится сотрудничество с Великобританией, которая ведет свою игру и ныть по поводу какой-то там борьбы с коррупцией не должна.



Предстоят длительные и сложные переговоры, по итогам которых Зеленский планирует выторговать для Украины «комфортную» евроинтеграцию. Т.е. такую, при которой интересы «уважаемых людей» не пострадают. Согласится ли на такое предложение Запад – вопрос открытый. Строить демократию на наших просторах он порядком устал, однако отдавать Украину РФ или, что еще хуже, Китаю, там не намерены.



В общем, в ближайшее время нас ждет много интересного. Да, еще одно – безвиз у нас никто забирать не будет. ЕС не намерен уничтожать одну из ключевых евроинтеграционных плюшек – в этом нет ни малейшего смысла. Зеленский предлагает Западу новый «антикоррупционный пакт»Веселуха вокруг отстранения Артема Сытника с должности директора НАБУ и отмены Конституционным Судом ряда положений антикоррупционного законодательства набирает обороты. Общественность возмущена, народ собирается на протесты под КС, пугают отменой безвиза. Зеленский на заседании СНБО требует срочно разобраться с ситуацией и обещает оперативную подачу в Раду законопроектов, которые возобновят систему электронного декларирования.Может сложиться впечатление, что у нас кто-то всерьез боролся с коррупцией, а теперь все накрыло медным тазом. Но ничего подобного не было и в помине.Ну да ладно. Теперь о том, зачем все это делается. Зеленский, естественно, не собирается ликвидировать антикоррупционную инфраструктуру. Однако ему нужно ее «перезагрузить» и замкнуть на себя, что позволит укрепить власть. После провала «Слуги народа» на местных выборах и в связи з намечающимися попытками развалить монобольшинство это особенно актуально.Запад, который всю эту инфраструктуру старательно выстраивал, естественно, недоволен. И пытается «образумить» нашу власть различными методами. Банковая понимает, что противодействие будет сильным, поэтому и выбрала такие витиеватые пути создания новой как бы антикоррупционной системы.Все всё понимают, и весь этот спектакль разыгрывается для приличия. Но Зеленскому важно донести до Запада свое предложение – с коррупционерами мы разберемся сами, я гарантирую, что беспредела не будет, вмешиваться не надо. В конце концов, вы же сами сказали, что не являетесь банкоматом. А раз денег нет, то нечего и жизни нас учить.Пакт, который предлагает Зеленский, заключается в том, что Украина остается в орбите Запада, однако будет пресекать попытки хозяйничать у нас. Заигрывания с Китаем () должны показать, что альтернатива Евросоюзу, в случае чего, найдется. Опять же, важным направлением становится сотрудничество с Великобританией, которая ведет свою игру и ныть по поводу какой-то там борьбы с коррупцией не должна.Предстоят длительные и сложные переговоры, по итогам которых Зеленский планирует выторговать для Украины «комфортную» евроинтеграцию. Т.е. такую, при которой интересы «уважаемых людей» не пострадают. Согласится ли на такое предложение Запад – вопрос открытый. Строить демократию на наших просторах он порядком устал, однако отдавать Украину РФ или, что еще хуже, Китаю, там не намерены.В общем, в ближайшее время нас ждет много интересного. Да, еще одно – безвиз у нас никто забирать не будет. ЕС не намерен уничтожать одну из ключевых евроинтеграционных плюшек – в этом нет ни малейшего смысла.

https://t.me/politics_hills/169 За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13051 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7289 раз. Подякували: 3445 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 22:41 Starikan написав: Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы. Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы.

а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?... а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5122 З нами з: 06.08.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 23:04 Сегодня до конца дня либо завтра рано утром президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (альтернативное название – «О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства»). Точного названия пока нет, а законопроект находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюской.



Об этом ZN.ua сообщил источник в Офисе президента.



По его данным, суть этого проекта закона состоит в смене состава Конституционного суда. Libo 2

Повідомлень: 8531 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 23:12 Libo написав: Сегодня до конца дня либо завтра рано утром президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (альтернативное название – «О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства»). Точного названия пока нет, а законопроект находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюской.



Об этом ZN.ua сообщил источник в Офисе президента.



По его данным, суть этого проекта закона состоит в смене состава Конституционного суда. Сегодня до конца дня либо завтра рано утром президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (альтернативное название – «О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства»). Точного названия пока нет, а законопроект находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюской.Об этом ZN.ua сообщил источник в Офисе президента.По его данным, суть этого проекта закона состоит

конституцией Украины определён порядок назначения судей и сроки их полномочий, так что есть вероятность что совершается попытка принятия очередного закона противоречащего конституции... конституцией Украины определён порядок назначения судей и сроки их полномочий, так что есть вероятность что совершается попытка принятия очередного закона противоречащего конституции... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5122 З нами з: 06.08.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 жов, 2020 23:26 Тракторист написав: Starikan написав: Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы. Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы. а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?... а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?...

"Надо просто перестать стрелять" (с)

Реальная жизнь намного сложнее любой конституции. "Надо просто перестать стрелять" (с)Реальная жизнь намного сложнее любой конституции. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.

Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ Starikan 2 Повідомлень: 17703 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2003 раз. Подякували: 2849 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:01 Starikan написав: Тракторист написав: Starikan написав: Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы. Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы.

а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?... а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?...

"Надо просто перестать стрелять" (с)

Реальная жизнь намного сложнее любой конституции. "Надо просто перестать стрелять" (с)Реальная жизнь намного сложнее любой конституции.

а как нарушение правил/законов может упростить жизнь?... а как нарушение правил/законов может упростить жизнь?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5122 З нами з: 06.08.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:07 Тракторист написав: конституцией Украины определён порядок назначения судей и сроки их полномочий, так что есть вероятность что совершается попытка принятия очередного закона противоречащего конституции... конституцией Украины определён порядок назначения судей и сроки их полномочий, так что есть вероятность что совершается попытка принятия очередного закона противоречащего конституции...



Случаются чрезвычайные обстоятельства, при которых действие конституции приостанавливается и даже, вопреки уголовному кодексу, разрешается убивать людей. Например, в случае войны и других чрезвычайных ситуцаций. Вводи чрезвычайное положение и поступай как считаешь нужным. Зеленому это разрешает и Коституция, и мандат народа.

Произошла открытая попытка незаконного захвата власти и государственного переворота. КСУ незаконно попытался захватить функции исполнительной власти, прикрываясь толкованием конституции, а также незаконно освободил от ответственности преступников, соверших коррупционные преступления.

Президент обязан восстановить законность и верховенство права.

Завтра он сделает это в самой мягкой форме. Будут судьи возбухать - начнутся аресты и расстрелы.

Твой Ельцин расстреливал из танков свой парламент тоже не по букве конституции, но ему при этом аплодировал весь мир. И Зеленому будут аплодировать, если подгонит завтра танковый батальон под КСУ.

Случаются чрезвычайные обстоятельства, при которых действие конституции приостанавливается и даже, вопреки уголовному кодексу, разрешается убивать людей. Например, в случае войны и других чрезвычайных ситуцаций. Вводи чрезвычайное положение и поступай как считаешь нужным. Зеленому это разрешает и Коституция, и мандат народа.Произошла открытая попытка незаконного захвата власти и государственного переворота. КСУ незаконно попытался захватить функции исполнительной власти, прикрываясь толкованием конституции, а также незаконно освободил от ответственности преступников, соверших коррупционные преступления.Президент обязан восстановить законность и верховенство права.Завтра он сделает это в самой мягкой форме. Будут судьи возбухать - начнутся аресты и расстрелы.Твой Ельцин расстреливал из танков свой парламент тоже не по букве конституции, но ему при этом аплодировал весь мир. И Зеленому будут аплодировать, если подгонит завтра танковый батальон под КСУ. Libo 2

Повідомлень: 8531 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:12 Libo написав: Случаются чрезвычайные обстоятельства, при которых действие конституции приостанавливается Случаются чрезвычайные обстоятельства, при которых действие конституции приостанавливается

эти случае тоже описаны в конституции - какой из них настал?... эти случае тоже описаны в конституции - какой из них настал?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5122 З нами з: 06.08.08 Подякував: 269 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6743674467456746> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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