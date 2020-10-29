Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Верю в победу, как никогда. Об этом заявил в своем видеопослании президент Арцаха Араик Арутюнян.
Он, в частности, отметил:
«Как и в 1992 году, когда наш победный марш начался с освобождения Шуши, так и сегодня наш победный марш связан с обороной Шуши. Противник находится отсюда на расстоянии всего лишь нескольких километров, максимум 5. Сверхзадача врага - захват Шуши, господство над ним.
Как говорят: кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом. Хочу, чтоб мы все осознали этот момент, причем осознали это не только на словах, но и непосредственным участием в обороне Шуши. Впервые в Шуши я был 8 мая 1992 года и был одним из первых, кто зашел в церковь Казанчецоц и поцеловал крест. И сегодня я поцеловал крест, помолился, зажег свечу во имя нашей победы. https://news.am/rus/news/610505.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Пока все, подводя предварительные итоги местных выборов, хоронят Зе-власть, на Банковой в суматохе пытаются выработать алгоритм действий для удержания ситуации. Четкой стратеги там, как всегда, нет, однако на данный момент определены первоочередные стабилизационные меры.
Первое – любой ценой на следующей неделе принять бюджет в первом чтении. Это должно продемонстрировать обществу, что монобольшинство дееспособно, Рада способна принимать важные решения, власть функционирует и вообще все идет по плану. Сейчас прикидывают количество «слуг», которые готовы поддержать бюджет, и, соответственно, пытаются понять, сколько нужно «простимулировать» других депутатов. При необходимости будут работать с внефракционными, «За майбутнє» и «Доверием». Говорят, что 226 голосов «за» будет. Посмотрим.
Второе – в ближайшее время ожидаются ротации в Кабмине. Найдут виновных в том, что «реформы не делаются». Классический выпуск пара.
Третье – активизация кейса «сократить количество депутатов до 300». Александр Корниенко заявил, что из опроса президента эту тему могут запустить в дело в первую очередь. Данная инициатива направлена на две цели.
Во-первых, на поднятие рейтинга зеленых. Сокращение «этих дармоедов» хорошо воспримется людьми. Во-вторых, таким образом Банковая хочет успокоить «слуг», которые могут захотеть поиграть в свою игру. Депутаты монобольшинства окажутся на растяжке. Если не поддержат сокращение депутатов, то открыто пойдут против президента, а также нанесут удар по своим позициям, т.к. придется выступить против идеи, которая поддерживается в обществе. Корниенко так и сказал: посмотрим, кто попытается увильнуть от голосования за то, что поддерживают 90% граждан.
А если поддержат, то будут заинтересованы в том, чтобы эта Рада доработала до конца, ведь большинство нынешних депутатов не смогут попасть в число 300 «счастливчиков», которые будут в новом, сокращенном созыве парламента. Т.е. придется себя хорошо вести и не доводить до роспуска.
У Зеленского понимают, что надвигается шторм, однако опускать руки не собираются. Силы, заинтересованные в раскачке, тоже готовят свой «пакет действий». Будет весело.
Зеленский предлагает Западу новый «антикоррупционный пакт»
Веселуха вокруг отстранения Артема Сытника с должности директора НАБУ и отмены Конституционным Судом ряда положений антикоррупционного законодательства набирает обороты. Общественность возмущена, народ собирается на протесты под КС, пугают отменой безвиза. Зеленский на заседании СНБО требует срочно разобраться с ситуацией и обещает оперативную подачу в Раду законопроектов, которые возобновят систему электронного декларирования.
Может сложиться впечатление, что у нас кто-то всерьез боролся с коррупцией, а теперь все накрыло медным тазом. Но ничего подобного не было и в помине.
Ну да ладно. Теперь о том, зачем все это делается. Зеленский, естественно, не собирается ликвидировать антикоррупционную инфраструктуру. Однако ему нужно ее «перезагрузить» и замкнуть на себя, что позволит укрепить власть. После провала «Слуги народа» на местных выборах и в связи з намечающимися попытками развалить монобольшинство это особенно актуально.
Запад, который всю эту инфраструктуру старательно выстраивал, естественно, недоволен. И пытается «образумить» нашу власть различными методами. Банковая понимает, что противодействие будет сильным, поэтому и выбрала такие витиеватые пути создания новой как бы антикоррупционной системы.
Все всё понимают, и весь этот спектакль разыгрывается для приличия. Но Зеленскому важно донести до Запада свое предложение – с коррупционерами мы разберемся сами, я гарантирую, что беспредела не будет, вмешиваться не надо. В конце концов, вы же сами сказали, что не являетесь банкоматом. А раз денег нет, то нечего и жизни нас учить.
Пакт, который предлагает Зеленский, заключается в том, что Украина остается в орбите Запада, однако будет пресекать попытки хозяйничать у нас. Заигрывания с Китаем (https://t.me/politics_hills/143) должны показать, что альтернатива Евросоюзу, в случае чего, найдется. Опять же, важным направлением становится сотрудничество с Великобританией, которая ведет свою игру и ныть по поводу какой-то там борьбы с коррупцией не должна.
Предстоят длительные и сложные переговоры, по итогам которых Зеленский планирует выторговать для Украины «комфортную» евроинтеграцию. Т.е. такую, при которой интересы «уважаемых людей» не пострадают. Согласится ли на такое предложение Запад – вопрос открытый. Строить демократию на наших просторах он порядком устал, однако отдавать Украину РФ или, что еще хуже, Китаю, там не намерены.
В общем, в ближайшее время нас ждет много интересного. Да, еще одно – безвиз у нас никто забирать не будет. ЕС не намерен уничтожать одну из ключевых евроинтеграционных плюшек – в этом нет ни малейшего смысла.
Сегодня до конца дня либо завтра рано утром президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (альтернативное название – «О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства»). Точного названия пока нет, а законопроект находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюской.
Об этом ZN.ua сообщил источник в Офисе президента.
По его данным, суть этого проекта закона состоит в смене состава Конституционного суда.
Libo написав:Сегодня до конца дня либо завтра рано утром президент Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (альтернативное название – «О восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства»). Точного названия пока нет, а законопроект находится в работе у группы юристов во главе с министром Юстиции Денисом Малюской.
Об этом ZN.ua сообщил источник в Офисе президента.
По его данным, суть этого проекта закона состоит в смене состава Конституционного суда.
конституцией Украины определён порядок назначения судей и сроки их полномочий, так что есть вероятность что совершается попытка принятия очередного закона противоречащего конституции...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Starikan написав:Да, закон не должен противоречить Конституции, но и Конституция не должна подменять собой конкретные законы.
а может просто не надо принимать законы противоречащие конституции?...
"Надо просто перестать стрелять" (с) Реальная жизнь намного сложнее любой конституции.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Тракторист написав:конституцией Украины определён порядок назначения судей и сроки их полномочий, так что есть вероятность что совершается попытка принятия очередного закона противоречащего конституции...
Случаются чрезвычайные обстоятельства, при которых действие конституции приостанавливается и даже, вопреки уголовному кодексу, разрешается убивать людей. Например, в случае войны и других чрезвычайных ситуцаций. Вводи чрезвычайное положение и поступай как считаешь нужным. Зеленому это разрешает и Коституция, и мандат народа. Произошла открытая попытка незаконного захвата власти и государственного переворота. КСУ незаконно попытался захватить функции исполнительной власти, прикрываясь толкованием конституции, а также незаконно освободил от ответственности преступников, соверших коррупционные преступления. Президент обязан восстановить законность и верховенство права. Завтра он сделает это в самой мягкой форме. Будут судьи возбухать - начнутся аресты и расстрелы. Твой Ельцин расстреливал из танков свой парламент тоже не по букве конституции, но ему при этом аплодировал весь мир. И Зеленому будут аплодировать, если подгонит завтра танковый батальон под КСУ.