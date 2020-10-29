RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6743674467456746

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:15

  Libo написав:Президент обязан восстановить законность и верховенство права.

а можно ли востановить законность незаконными методами?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 06.08.08
Подякував: 269 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:32

  Тракторист написав:
  Libo написав:Президент обязан восстановить законность и верховенство права.

а можно ли востановить законность незаконными методами?... ;)

Можно конституционным большинством изменить конституцию.
Но смотрим аргументацию КСУ.
У КСУ пояснили, навіщо скасували е-декларації
Конституційний суд України (КСУ) скасував електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади.
Про це повідомив суддя-доповідач КСУ Ігор Сліденко, передає РБК-Україна.
Як повідомляється, КСУ не міг виділити у своєму рішенні право не перевіряти декларації тільки суддів, тому скасував цю норму для всіх категорій чиновників.
За словами Сліденка, перевіряти суддів повинні мати право тільки органи судової гілки влади.

Право НАЗК проверять декларации судей КСУ посчитал вмешательством исполнительной власти в дела судебной и захотел, чтобы судей могли проверять только судьи. Похоже наши слуги Фемиды посчитали себя не государственными чиновниками, а высшей кастой - богоизбранными и для проверки своих деклараций подавай им отдельный проверяющий орган из своих людей.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1753
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:43

  Schmit написав:Можно конституционным большинством изменить конституцию.

при соблюдении процедуры предуссмотренной конституцией...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 06.08.08
Подякував: 269 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:44

  Тракторист написав:
  Libo написав:Президент обязан восстановить законность и верховенство права.

а можно ли востановить законность незаконными методами?... ;)


Я еще раз повторяю, для защиты верховенства права можно действовать любыми подходящими для этого средствами. Напоминаю, Ельцин для этого даже расстрелял парламент танками. Тоже вроде как незаконный метод, но приветствовался мировой общественнстью с ликованием. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8531
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4063 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:56

  Libo написав:Я еще раз повторяю, для защиты верховенства права можно действовать любыми подходящими для этого средствами.

средства должны быть всегда законными...

а почему президент возбуждается по поводу нарушения закона избирательно - на одни реагирует, а на другине нет?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5122
З нами з: 06.08.08
Подякував: 269 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:57

Сейчас существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Веские основания так считать дает ряд последних событий, связанных с решением Конституционного суда.

Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, КСУ выступает «ледоколом» достижений нашего государства на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство.

«Такие действия суда приведут к не просто негативных, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении.


Вот и всё. Есть все правовые основания распустить/уволить/расстрелять КСУ.
Я лично за расстрел перед строем судей ВАСУ. Они следующие. И далее по списку.

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8531
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4063 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:09

Нардеп от фракции партии "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что подал в Офис генерального прокурора заявление о преступлениях, совершенных судьями Конституционного Суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В действиях судей Конституционного Суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Они заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем взятия на себя функций парламента и органов исполнительной власти", – отметил Юрчишин.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/nard ... 25216.html
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8531
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4063 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6743674467456746
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.