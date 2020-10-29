а можно ли востановить законность незаконными методами?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:15
а можно ли востановить законность незаконными методами?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:32
Можно конституционным большинством изменить конституцию.
Но смотрим аргументацию КСУ.
Право НАЗК проверять декларации судей КСУ посчитал вмешательством исполнительной власти в дела судебной и захотел, чтобы судей могли проверять только судьи. Похоже наши слуги Фемиды посчитали себя не государственными чиновниками, а высшей кастой - богоизбранными и для проверки своих деклараций подавай им отдельный проверяющий орган из своих людей.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:43
при соблюдении процедуры предуссмотренной конституцией...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:44
Я еще раз повторяю, для защиты верховенства права можно действовать любыми подходящими для этого средствами. Напоминаю, Ельцин для этого даже расстрелял парламент танками. Тоже вроде как незаконный метод, но приветствовался мировой общественнстью с ликованием.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:56
средства должны быть всегда законными...
а почему президент возбуждается по поводу нарушения закона избирательно - на одни реагирует, а на другине нет?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:57
Вот и всё. Есть все правовые основания распустить/уволить/расстрелять КСУ.
Я лично за расстрел перед строем судей ВАСУ. Они следующие. И далее по списку.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 01:09
Нардеп от фракции партии "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил, что подал в Офис генерального прокурора заявление о преступлениях, совершенных судьями Конституционного Суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В действиях судей Конституционного Суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины, а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти. Они заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем взятия на себя функций парламента и органов исполнительной власти", – отметил Юрчишин.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:13
Re: Політичні дискусії
Про суддю Вовка теж таке казали, і де Вовк?
Суддів наскоком не взяти. Вони підуть в ЄСПЛ, і Україні доведеться не тільки відновити на посаді звільнених, а й заплатити їм данину за ..надцять років.
Тут проблема не в нас, а в гниленькій позиції ЄС. З одного боку, вимагають від нас реформ, які порушують діючу Конституцію, а з іншого, вимагають її дотримання, по справам "вовків".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:15
Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.
В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.
Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))
Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:32
агенты кремля, "у воюючій країні", шатают будку:
За Виталия Наливкина!
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