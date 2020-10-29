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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6745674667476748> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:40 Да, хорошие мины заложил петя в "систему".



Хотя керманычам не привыкать, действовать не по закону - янукович же тоже "самоустранился" через Раду За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13055 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7290 раз. Подякували: 3445 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:42 Олеся Медведева ясно и понятно объясняет в чем причина кипиша вокруг решения Конституционного суда по электронным декларациям.



После Майдана у нас в Украине было создано целое созвездие так называемых антикоррупционных структур - НАБУ, НАПК, САП, ВАКС.

Меньше ли после этого этого стало коррупции? Конечно нет. Коррупции стало больше.



Потому что совсем не для борьбы с коррупцией эти органы создавались. А с другой целью - подвесить на крючок украинских коррумпированных чиновников и депутатов. А они у нас все коррумпированные. А потому на крючке сидят все. И делают то, что скажут американцы. Потому и нет каких-то громких посадок. Потому что американцам посадки не нужны. Им нужно, чтоб любой чиновник знал, что его могут посадить, если он пойдет по дороге, которая американцам не нравится.



Как это все работает?



Есть НАПК – это Национальное бюро по противодействию коррупции.



Это загонщики.



Их задача – контролировать электронные декларации чиновников и находить в них нарушения. А нарушения – это уже уголовное дело, которое затем расследует НАБУ – Национальное антикоррупционное бюро.



Это охотники.



Их задача открыть дело и подвесить на крючок чиновника. А затем, если чиновник себя неправильно ведёт – передать это дело через САП – Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Высший антикоррупционный суд.



Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.

Потому что в любой декларации можно найти нарушения.



И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.



Отсюда и истерика.

За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13055 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7290 раз. Подякували: 3445 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:50 Вкладчик1234 написав:

Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.

Потому что в любой декларации можно найти нарушения.



И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.



Отсюда и истерика.

Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.Потому что в любой декларации можно найти нарушения.И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.Отсюда и истерика.

Суд відмінив електронне декларування тільки для суддів, для інших обмежив перелік декларування. А так цікава теорія - хай крадуть, як і крали, тільки тоді вони по справжньому незалежні. Суд відмінив електронне декларування тільки для суддів, для інших обмежив перелік декларування. А так цікава теорія - хай крадуть, як і крали, тільки тоді вони по справжньому незалежні. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10981 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:51 Вкладчик1234 написав: Да, хорошие мины заложил петя в "систему". Да, хорошие мины заложил петя в "систему".

Опять петя во всем виноват. Запутинцы неисправимы.



Вкладчик1234 написав: Олеся Медведева ясно и понятно объясняет в чем причина кипиша вокруг решения Конституционного суда по электронным декларациям.



После Майдана у нас в Украине было создано целое созвездие так называемых антикоррупционных структур - НАБУ, НАПК, САП, ВАКС.

Меньше ли после этого этого стало коррупции? Конечно нет. Коррупции стало больше.



Потому что совсем не для борьбы с коррупцией эти органы создавались. А с другой целью - подвесить на крючок украинских коррумпированных чиновников и депутатов. А они у нас все коррумпированные. А потому на крючке сидят все. И делают то, что скажут американцы. Потому и нет каких-то громких посадок. Потому что американцам посадки не нужны. Им нужно, чтоб любой чиновник знал, что его могут посадить, если он пойдет по дороге, которая американцам не нравится.



Как это все работает?



Есть НАПК – это Национальное бюро по противодействию коррупции.



Это загонщики.



Их задача – контролировать электронные декларации чиновников и находить в них нарушения. А нарушения – это уже уголовное дело, которое затем расследует НАБУ – Национальное антикоррупционное бюро.



Это охотники.



Их задача открыть дело и подвесить на крючок чиновника. А затем, если чиновник себя неправильно ведёт – передать это дело через САП – Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Высший антикоррупционный суд.



Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.

Потому что в любой декларации можно найти нарушения.



И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.



Отсюда и истерика.



Ожидаемо, что прокремлевские существа из сраниюа грудью встали на защиту чиновничьего, нажитого непосильным трудом имущества. Опять петя во всем виноват. Запутинцы неисправимы.Ожидаемо, что прокремлевские существа из сраниюа грудью встали на защиту чиновничьего, нажитого непосильным трудом имущества. Schmit

Повідомлень: 1756 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:01 freeze написав: Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.

В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.



Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))



Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой. Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой.

Никаких рисков, окромя форумных обсасываний там нет.

Это не Указ, а Законопроект.

Если ВР его примет, ответственность будет на коллективном разуме ВР.

А Президент что? Это же не законодательная вертикаль власти. Он при такой схеме как бы не виноват, отшлифовать должна будет Рада, а Зе лишь подмахнет. Никаких рисков, окромя форумных обсасываний там нет.Это не Указ, а Законопроект.Если ВР его примет, ответственность будет на коллективном разуме ВР.А Президент что? Это же не законодательная вертикаль власти. Он при такой схеме как бы не виноват, отшлифовать должна будет Рада, а Зе лишь подмахнет. antey1969 1

Повідомлень: 10087 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1219 раз. Подякували: 2836 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:01 lapay написав: Вкладчик1234 написав:

Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.

Потому что в любой декларации можно найти нарушения.



И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.



Отсюда и истерика.

Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.Потому что в любой декларации можно найти нарушения.И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.Отсюда и истерика.

Суд відмінив електронне декларування тільки для суддів, для інших обмежив перелік декларування. А так цікава теорія - хай крадуть, як і крали, тільки тоді вони по справжньому незалежні. Суд відмінив електронне декларування тільки для суддів, для інших обмежив перелік декларування. А так цікава теорія - хай крадуть, як і крали, тільки тоді вони по справжньому незалежні.

"декларирование" никого из прикорытных не останавливало от воровства.

Как и куча 3-4буквенных органов.

А создал такую бутафорскую систему, которая внешне кажется правильной, а внутри можно безнаказанно творить беспредел - Петя



Огромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!

Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел "декларирование" никого из прикорытных не останавливало от воровства.Как и куча 3-4буквенных органов.А создал такую бутафорскую систему, которая внешне кажется правильной, а внутри можно безнаказанно творить беспредел - ПетяОгромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13055 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7290 раз. Подякували: 3445 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:12 Libo написав: Тракторист написав: Libo написав: Президент обязан восстановить законность и верховенство права. Президент обязан восстановить законность и верховенство права.

а можно ли востановить законность незаконными методами?... а можно ли востановить законность незаконными методами?...



Я еще раз повторяю, для защиты верховенства права можно действовать любыми подходящими для этого средствами. Напоминаю, Ельцин для этого даже расстрелял парламент танками. Тоже вроде как незаконный метод, но приветствовался мировой общественнстью с ликованием. Я еще раз повторяю, для защиты верховенства права можно действовать любыми подходящими для этого средствами. Напоминаю, Ельцин для этого даже расстрелял парламент танками. Тоже вроде как незаконный метод, но приветствовался мировой общественнстью с ликованием.



Шароварные "патриоты" - такие патриоты.....

Готовы страну утопить в крови, лишь бы не было тех кто не разделяет их точку зрения.

И всех инакомыслящих в могилы.

Призывы к расстрелам,к незаконным методам расправы, к вооруженному насилию над политическими противниками, к убийствам ради своей правоты.

А вы точно демократическую правовую страну строите?

А то больше похоже что на режимы Пол Пота или нацистской Германии ориентируетесь.... Шароварные "патриоты" - такие патриоты.....Готовы страну утопить в крови, лишь бы не было тех кто не разделяет их точку зрения.И всех инакомыслящих в могилы.Призывы к расстрелам,к незаконным методам расправы, к вооруженному насилию над политическими противниками, к убийствам ради своей правоты.А вы точно демократическую правовую страну строите?А то больше похоже что на режимы Пол Пота или нацистской Германии ориентируетесь.... Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3247 З нами з: 26.03.16 Подякував: 174 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:12 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: "декларирование" никого из прикорытных не останавливало от воровства.

Как и куча 3-4буквенных органов.

А создал такую бутафорскую систему, которая внешне кажется правильной, а внутри можно безнаказанно творить беспредел - Петя



Огромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!

Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел "декларирование" никого из прикорытных не останавливало от воровства.Как и куча 3-4буквенных органов.А создал такую бутафорскую систему, которая внешне кажется правильной, а внутри можно безнаказанно творить беспредел - ПетяОгромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел

Декларування відіграє велику роль, при призначенні кандидата на вакантну посаду. Якщо, у відкритій електронній декларації, щось не так, то "грантоїди" піднімають галас, і сумнівну кандидатуру знімають.

Всі ці новостворені органи наша плата за безвіз. Ні Пєті, ні Вові чи Віті, вони нафіг не потрібні, як і тим, хто голосував за їх створення. Вони будуть працювати, коли їм дадуть дозвіл на прослушку без рішення судів, хоча це і порушує права людини, бо мафію інакше не подолати. Декларування відіграє велику роль, при призначенні кандидата на вакантну посаду. Якщо, у відкритій електронній декларації, щось не так, то "грантоїди" піднімають галас, і сумнівну кандидатуру знімають.Всі ці новостворені органи наша плата за безвіз. Ні Пєті, ні Вові чи Віті, вони нафіг не потрібні, як і тим, хто голосував за їх створення. Вони будуть працювати, коли їм дадуть дозвіл на прослушку без рішення судів, хоча це і порушує права людини, бо мафію інакше не подолати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10981 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:13 Вкладчик1234 написав: lapay написав: Вкладчик1234 написав:

Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.

Потому что в любой декларации можно найти нарушения.



И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.



Отсюда и истерика.

Но у подножья всей этой пирамиды шантажа и контроля находится электронное декларирование. Как только чиновник сдает декларацию – он тут же становится потенциальным преступником.Потому что в любой декларации можно найти нарушения.И вот теперь своим решением Конституционный суд выбивает базис из под этой пирамиды.Отсюда и истерика.

Суд відмінив електронне декларування тільки для суддів, для інших обмежив перелік декларування. А так цікава теорія - хай крадуть, як і крали, тільки тоді вони по справжньому незалежні. Суд відмінив електронне декларування тільки для суддів, для інших обмежив перелік декларування. А так цікава теорія - хай крадуть, як і крали, тільки тоді вони по справжньому незалежні.

Огромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!

Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел Огромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел

Опять манипулируешь. Суды пока никто не реформировал. Опять манипулируешь. Суды пока никто не реформировал. Schmit

Повідомлень: 1756 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:17 Schmit написав: Опять манипулируешь. Суды пока никто не реформировал. Опять манипулируешь. Суды пока никто не реформировал.



А почему?

Времени не хватило?

Или такой задачи не стояло, а стояло вешать на уши украинцев про "мы реформируем суды"? А почему?Времени не хватило?Или такой задачи не стояло, а стояло вешать на уши украинцев про "мы реформируем суды"? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3247 З нами з: 26.03.16 Подякував: 174 раз. Подякували: 981 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6745674667476748> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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