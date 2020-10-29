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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:18
antey1969 написав: freeze написав:
Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.
В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.
Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))
Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой.
Никаких рисков, окромя форумных обсасываний там нет.
Это не Указ, а Законопроект.
Если ВР его примет, ответственность будет на коллективном разуме ВР.
А Президент что? Это же не законодательная вертикаль власти. Он при такой схеме как бы не виноват, отшлифовать должна будет Рада, а Зе лишь подмахнет.
Кажется вроде ситация с этим такая :
Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:19
Shram написав:
А почему?
Времени не хватило?
Или такой задачи не стояло, а стояло вешать на уши украинцев про "мы реформируем суды"?
Реформу почали з верхівки судової піраміди, низову частину повинні були реформувати зараз, але не реформують.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:20
lapay написав: Вкладчик1234 написав:
"декларирование" никого из прикорытных не останавливало от воровства.
Как и куча 3-4буквенных органов.
А создал такую бутафорскую систему, которая внешне кажется правильной, а внутри можно безнаказанно творить беспредел - Петя
Огромная "антикоррупционная" махина вращалась вхолостую. Даже более того - создавала почву для новой коррупции. И всё это за счёт бюджета. Ай, маладцы!
Вот и итог работы этой "антикоррупционной системы" - "реформированные" Порошенком суды начали творить полный беспредел
Декларування відіграє велику роль, при призначенні кандидата на вакантну посаду. Якщо, у відкритій електронній декларації, щось не так, то "грантоїди" піднімають галас, і сумнівну кандидатуру знімають.
И сколько таких случаев было?
Один, два, пять?
А вот случаев когда депутаты и министры и их помощники "забывали" задекларировать имущество и богатства можно перечислить наверное уже за несколько сотен.
И да, никто из них никак не был наказан...
Система!!
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:21
freeze написав:
Кажется вроде ситация с этим такая :
Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.
Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:24
Shram написав:
И сколько таких случаев было?
Один, два, пять?
А вот случаев когда депутаты и министры и их помощники "забывали" задекларировать имущество и богатства можно перечислить наверное уже за несколько сотен.
И да, никто из них никак не был наказан...
Система!!
Випадки були, і зараз є, от як би інакше взнали, що судді КСУ були порушниками достовірності електронних декларацій?
Якраз те, що за це не карали, і вже не будуть карати офіційно, не дивно. Ця норма від початку була не дієздатна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:26
lapay написав: freeze написав:
Кажется вроде ситация с этим такая :
Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.
Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ.
Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.
То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.
Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.
А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:33
freeze написав:
А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
Законопроектом їх не взяти. От те, що Кабмін, фактично, відмінив рішення суда, це правильна стратегія. В наших умовах тільки так і можна працювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34
freeze написав:
Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.
То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.
Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.
А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
Во-первых, кто сказал, что законопроект не прокатят в Раде? Вон та же самая ТигЮля всеми копытами стучит, что дескать КС надо понять и простить.
Во-вторых, до третьего чтения президентский законопроект может измениться в Раде до неузнаваемости, вплоть до немедленного вручения героев Украины всему составу КС
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:35
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
Кажется вроде ситация с этим такая :
Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.
Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ.
Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.
То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.
Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.
А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48
Schmit написав:
Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ.
))) Это практика введённая в нашу юридическую практику самим заслуженным юристом Портновым, еще в каденцию Януковича. Вместо судебного отмененного закона принимать почти такой же закон, и сразу иметь на подходе третий шаблон, пока будут отменять во второй раз, сразу голосуем третий.
Кстати Шмыгаль с правительством по такой же схеме ловко обошел отмененные КС коронавирусные постановления, приняв быстро такое же под другим номером, пока первое обжаловали в КС.
Я бы без истерик, расчленил новый законопроект на несколько штук сразу, если есть подозрения что весь сыр-бор из-за попытки чтобы НАЗК строили судей через декларации, то вычленить отдельно эту проблему, можно отдельным законом. Пусть КС рассматривает уже две проблемы.
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