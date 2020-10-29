Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:26

lapay написав: freeze написав: Кажется вроде ситация с этим такая :

Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия. Кажется вроде ситация с этим такая :Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.

Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ. Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ.

Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.