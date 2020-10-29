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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:16
Shram написав:
То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой.
Воно може працювати, і в деяких країнах були судові вироки по "незаконному збагаченні", але воно не ефективно, тим паче у нас. Цю статтю КСУ відминив перед президенстськими виборами:
Стаття 368-2, зокрема, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами».
І ось це саме формулювання «не підтверджено доказами» і стало зачіпкою для скасування всієї статті, оскільки презумпція невинуватості, з позиції суду, саме в тому і полягає, що звинувачений у кримінальному злочині не зобов’язаний надавати слідству жодних доказів щодо своєї невинуватості.
Тоді посли теж обурювались:
"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлено під загрозу цією постановою", - резюмували автори заяви.
Зараз прийшла черга і для покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях:
"КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації....є надмірним покаранням за вчиненням цих правопорушень. Негативні наслідки, які зазначає особа, притягнути до кримінальної відповідальності, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення таких діянь", – сказано в рішенні КСУ.
Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення".
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:17
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:32
Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого
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antey1969
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:34
antey1969 написав:
Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого
Зате ватоботам наливають по повній, судячи по їх активності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:42
antey1969 написав:
Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого
Ну хоть про томос уже не вспоминают, и то спасибо...
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49
Shram написав: antey1969 написав:
Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого
Ну хоть про томос уже не вспоминают, и то спасибо...
Опять Порошенко вам в печенках сидит. "Никогда вы так плохо не жили..." Палитесь, запутинцы.
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