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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6747674867496750>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:16

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой.

Воно може працювати, і в деяких країнах були судові вироки по "незаконному збагаченні", але воно не ефективно, тим паче у нас. Цю статтю КСУ відминив перед президенстськими виборами:
Стаття 368-2, зокрема, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами».
І ось це саме формулювання «не підтверджено доказами» і стало зачіпкою для скасування всієї статті, оскільки презумпція невинуватості, з позиції суду, саме в тому і полягає, що звинувачений у кримінальному злочині не зобов’язаний надавати слідству жодних доказів щодо своєї невинуватості.

Тоді посли теж обурювались:
"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлено під загрозу цією постановою", - резюмували автори заяви.


Зараз прийшла черга і для покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях:
"КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації....є надмірним покаранням за вчиненням цих правопорушень. Негативні наслідки, які зазначає особа, притягнути до кримінальної відповідальності, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення таких діянь", – сказано в рішенні КСУ.


Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:17

  Schmit написав:Запутинцы неисправимы.


Либо Порошенко, либо путин? Шо, опять? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:32

  zРадио написав:
  Schmit написав:Запутинцы неисправимы.


Либо Порошенко, либо путин? Шо, опять? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого 8)
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:34

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого

Зате ватоботам наливають по повній, судячи по їх активності. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:42

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Запутинцы неисправимы.


Либо Порошенко, либо путин? Шо, опять? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого 8)


Ну хоть про томос уже не вспоминают, и то спасибо...
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49

  Shram написав:
  antey1969 написав:
  zРадио написав:Либо Порошенко, либо путин? Шо, опять? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Методичку не обновляли полтора года.
Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого 8)


Ну хоть про томос уже не вспоминают, и то спасибо...

Опять Порошенко вам в печенках сидит. "Никогда вы так плохо не жили..." Палитесь, запутинцы.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39

Отличная идея! С самокатчиками тоже должно прокатить

ВИДЕО:

В Краснодарском крае мужик 3 дня притворялся помощником губера и ругал чинуш, которые возили его по объектам. В итоге его раскрыли и он извинился.

Наливкин курит в сторонке


https://t.me/dvachannel/59065
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:54

  freeze написав:
Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.
То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.
Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.
А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.


При чем тут ЕСПЧ, если это настоящий конституционный кризис?
КСУ нарушил Конституцию, подорвал основы деятельности государства и жизни общества и президент обязан в этих чрезвычайных условиях вернуть жизнь государства и общества в правовое русло. Схватка двух государственных институтов. :!:
ЕСПЧ даже даже принимать дела по этой хуюре не будет.
Это все равно, что жалоба в ЕСПЧ солдата на командира, который приказал ему во время войны идти в атаку и стрелять во врага.
КСУ сейчас тоже развязал войну. Конституционную. Против всей страны.
Позиция ЕСПЧ: Ну вас нах. Когда стреляют, разбирайтесь сами.
Во-вторых, я думаю Зеленый свои действия предварительно согласовал с послами.
А они настроены более решительно. Примерно как я. За расстрел.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:09

  Вкладчик1234 написав:Да, хорошие мины заложил петя в "систему".

Хотя керманычам не привыкать, действовать не по закону - янукович же тоже "самоустранился" через Раду

и почему петя до сих пор на свободе?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:16

  freeze написав:Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.

какие могут быть юридические последствия с стране напёрсточников?...

кстати подпись президента на законе должна быть заверена большой гербовой печатью Украины (в соответствии с указом кучмы), но такой печати в стане просто не существует... ;)
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