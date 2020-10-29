Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Shram написав:То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой.
Воно може працювати, і в деяких країнах були судові вироки по "незаконному збагаченні", але воно не ефективно, тим паче у нас. Цю статтю КСУ відминив перед президенстськими виборами:
Стаття 368-2, зокрема, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами». І ось це саме формулювання «не підтверджено доказами» і стало зачіпкою для скасування всієї статті, оскільки презумпція невинуватості, з позиції суду, саме в тому і полягає, що звинувачений у кримінальному злочині не зобов’язаний надавати слідству жодних доказів щодо своєї невинуватості.
Тоді посли теж обурювались:
"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлено під загрозу цією постановою", - резюмували автори заяви.
Зараз прийшла черга і для покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях:
"КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації....є надмірним покаранням за вчиненням цих правопорушень. Негативні наслідки, які зазначає особа, притягнути до кримінальної відповідальності, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення таких діянь", – сказано в рішенні КСУ.
Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав: Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ. То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества. Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия. А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
При чем тут ЕСПЧ, если это настоящий конституционный кризис? КСУ нарушил Конституцию, подорвал основы деятельности государства и жизни общества и президент обязан в этих чрезвычайных условиях вернуть жизнь государства и общества в правовое русло. Схватка двух государственных институтов. ЕСПЧ даже даже принимать дела по этой хуюре не будет. Это все равно, что жалоба в ЕСПЧ солдата на командира, который приказал ему во время войны идти в атаку и стрелять во врага. КСУ сейчас тоже развязал войну. Конституционную. Против всей страны. Позиция ЕСПЧ: Ну вас нах. Когда стреляют, разбирайтесь сами. Во-вторых, я думаю Зеленый свои действия предварительно согласовал с послами. А они настроены более решительно. Примерно как я. За расстрел.