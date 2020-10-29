таки, Украина уникальная страна
такого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить....
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:36
от осинки не родятся апельсинки...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:50
таки, Украина уникальная страна
такого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить....
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