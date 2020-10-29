Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав: Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ. То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества. Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия. А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
Во-первых, кто сказал, что законопроект не прокатят в Раде? Вон та же самая ТигЮля всеми копытами стучит, что дескать КС надо понять и простить. Во-вторых, до третьего чтения президентский законопроект может измениться в Раде до неузнаваемости, вплоть до немедленного вручения героев Украины всему составу КС
freeze написав:Кажется вроде ситация с этим такая : Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.
Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ.
Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ. То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества. Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия. А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ.
Schmit написав:Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ.
))) Это практика введённая в нашу юридическую практику самим заслуженным юристом Портновым, еще в каденцию Януковича. Вместо судебного отмененного закона принимать почти такой же закон, и сразу иметь на подходе третий шаблон, пока будут отменять во второй раз, сразу голосуем третий.
Кстати Шмыгаль с правительством по такой же схеме ловко обошел отмененные КС коронавирусные постановления, приняв быстро такое же под другим номером, пока первое обжаловали в КС.
Я бы без истерик, расчленил новый законопроект на несколько штук сразу, если есть подозрения что весь сыр-бор из-за попытки чтобы НАЗК строили судей через декларации, то вычленить отдельно эту проблему, можно отдельным законом. Пусть КС рассматривает уже две проблемы.
Shram написав:И сколько таких случаев было? Один, два, пять? А вот случаев когда депутаты и министры и их помощники "забывали" задекларировать имущество и богатства можно перечислить наверное уже за несколько сотен. И да, никто из них никак не был наказан... Система!!
Якраз те, що за це не карали, і вже не будуть карати офіційно, не дивно. Ця норма від початку була не дієздатна.
То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой.
Shram написав:То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой.
Воно може працювати, і в деяких країнах були судові вироки по "незаконному збагаченні", але воно не ефективно, тим паче у нас. Цю статтю КСУ відминив перед президенстськими виборами:
Стаття 368-2, зокрема, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами». І ось це саме формулювання «не підтверджено доказами» і стало зачіпкою для скасування всієї статті, оскільки презумпція невинуватості, з позиції суду, саме в тому і полягає, що звинувачений у кримінальному злочині не зобов’язаний надавати слідству жодних доказів щодо своєї невинуватості.
Тоді посли теж обурювались:
"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлено під загрозу цією постановою", - резюмували автори заяви.
Зараз прийшла черга і для покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях:
"КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації....є надмірним покаранням за вчиненням цих правопорушень. Негативні наслідки, які зазначає особа, притягнути до кримінальної відповідальності, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення таких діянь", – сказано в рішенні КСУ.
Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав: Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ. То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества. Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия. А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.
При чем тут ЕСПЧ, если это настоящий конституционный кризис? КСУ нарушил Конституцию, подорвал основы деятельности государства и жизни общества и президент обязан в этих чрезвычайных условиях вернуть жизнь государства и общества в правовое русло. Схватка двух государственных институтов. ЕСПЧ даже даже принимать дела по этой хуюре не будет. Это все равно, что жалоба в ЕСПЧ солдата на командира, который приказал ему во время войны идти в атаку и стрелять во врага. КСУ сейчас тоже развязал войну. Конституционную. Против всей страны. Позиция ЕСПЧ: Ну вас нах. Когда стреляют, разбирайтесь сами. Во-вторых, я думаю Зеленый свои действия предварительно согласовал с послами. А они настроены более решительно. Примерно как я. За расстрел.