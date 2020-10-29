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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6746674767486749> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:33 Re: Політичні дискусії freeze написав: А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы. А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.

Законопроектом їх не взяти. От те, що Кабмін, фактично, відмінив рішення суда, це правильна стратегія. В наших умовах тільки так і можна працювати. Законопроектом їх не взяти. От те, що Кабмін, фактично, відмінив рішення суда, це правильна стратегія. В наших умовах тільки так і можна працювати. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10984 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:34 freeze написав:

Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.

То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.

Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.

А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы. Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.

Во-первых, кто сказал, что законопроект не прокатят в Раде? Вон та же самая ТигЮля всеми копытами стучит, что дескать КС надо понять и простить.

Во-вторых, до третьего чтения президентский законопроект может измениться в Раде до неузнаваемости, вплоть до немедленного вручения героев Украины всему составу КС Во-первых, кто сказал, что законопроект не прокатят в Раде? Вон та же самая ТигЮля всеми копытами стучит, что дескать КС надо понять и простить.Во-вторых, до третьего чтения президентский законопроект может измениться в Раде до неузнаваемости, вплоть до немедленного вручения героев Украины всему составу КС antey1969 1

Повідомлень: 10088 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1220 раз. Подякували: 2840 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:35 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Кажется вроде ситация с этим такая :

Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия. Кажется вроде ситация с этим такая :Закон считается Законом только после того, как его собственноручно подпишет Президент, чем он возьмёт на себя все юридические последствия.

Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ. Проблем не буде, якщо ЄС візьме на себе колективну відповідальність, за такі рішення, а не звично кине, в разі звернень пострадавших суддів в ЄСПЛ.



Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.

То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.

Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.

А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы. Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.

Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ. Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ. Schmit

Повідомлень: 1758 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:48 Schmit написав: Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ. Вижу выход только один. Еще раз принять в Раде тот же закон и начать немедленно применять его к судьям КСУ.



))) Это практика введённая в нашу юридическую практику самим заслуженным юристом Портновым, еще в каденцию Януковича. Вместо судебного отмененного закона принимать почти такой же закон, и сразу иметь на подходе третий шаблон, пока будут отменять во второй раз, сразу голосуем третий.



Кстати Шмыгаль с правительством по такой же схеме ловко обошел отмененные КС коронавирусные постановления, приняв быстро такое же под другим номером, пока первое обжаловали в КС.



Я бы без истерик, расчленил новый законопроект на несколько штук сразу, если есть подозрения что весь сыр-бор из-за попытки чтобы НАЗК строили судей через декларации, то вычленить отдельно эту проблему, можно отдельным законом. Пусть КС рассматривает уже две проблемы. ))) Это практика введённая в нашу юридическую практику самим заслуженным юристом Портновым, еще в каденцию Януковича. Вместо судебного отмененного закона принимать почти такой же закон, и сразу иметь на подходе третий шаблон, пока будут отменять во второй раз, сразу голосуем третий.Кстати Шмыгаль с правительством по такой же схеме ловко обошел отмененные КС коронавирусные постановления, приняв быстро такое же под другим номером, пока первое обжаловали в КС.Я бы без истерик, расчленил новый законопроект на несколько штук сразу, если есть подозрения что весь сыр-бор из-за попытки чтобы НАЗК строили судей через декларации, то вычленить отдельно эту проблему, можно отдельным законом. Пусть КС рассматривает уже две проблемы. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18912 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4534 раз. Подякували: 7253 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:58 lapay написав: Shram написав: И сколько таких случаев было?

Один, два, пять?

А вот случаев когда депутаты и министры и их помощники "забывали" задекларировать имущество и богатства можно перечислить наверное уже за несколько сотен.

И да, никто из них никак не был наказан...

Система!! И сколько таких случаев было?Один, два, пять?А вот случаев когда депутаты и министры и их помощники "забывали" задекларировать имущество и богатства можно перечислить наверное уже за несколько сотен.И да, никто из них никак не был наказан...Система!!



Якраз те, що за це не карали, і вже не будуть карати офіційно, не дивно. Ця норма від початку була не дієздатна. Якраз те, що за це не карали, і вже не будуть карати офіційно, не дивно. Ця норма від початку була не дієздатна.



То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой. То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3247 З нами з: 26.03.16 Подякував: 174 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:16 Re: Політичні дискусії Shram написав: То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой. То есть то что пытаются отменить, изначально было не рабочим, а такой себе ширмой.

Воно може працювати, і в деяких країнах були судові вироки по "незаконному збагаченні", але воно не ефективно, тим паче у нас. Цю статтю КСУ відминив перед президенстськими виборами:

Стаття 368-2, зокрема, передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін до двох років за «набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами».

І ось це саме формулювання «не підтверджено доказами» і стало зачіпкою для скасування всієї статті, оскільки презумпція невинуватості, з позиції суду, саме в тому і полягає, що звинувачений у кримінальному злочині не зобов’язаний надавати слідству жодних доказів щодо своєї невинуватості.

Тоді посли теж обурювались:

"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інструментів та інституцій, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлено під загрозу цією постановою", - резюмували автори заяви.



Зараз прийшла черга і для покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях:

"КСУ вважає, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації....є надмірним покаранням за вчиненням цих правопорушень. Негативні наслідки, які зазначає особа, притягнути до кримінальної відповідальності, непропорційні шкоді, яка настала або могла настати у разі вчинення таких діянь", – сказано в рішенні КСУ.



Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення". Воно може працювати, і в деяких країнах були судові вироки по "незаконному збагаченні", але воно не ефективно, тим паче у нас. Цю статтю КСУ відминив перед президенстськими виборами:Тоді посли теж обурювались:Зараз прийшла черга і для покарання за недостовірну інформацію в електронних деклараціях:Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10984 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1269 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:49 Shram написав: antey1969 написав: zРадио написав: Либо Порошенко, либо путин? Шо, опять? Либо Порошенко, либо путин? Шо, опять?

Методичку не обновляли полтора года.

Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого Методичку не обновляли полтора года.Пэдро в ярости разогнал политтехнологов, осталась лишь поредевшая диванная пехота на форумах. Нельзя требовать от них слишком многого



Ну хоть про томос уже не вспоминают, и то спасибо... Ну хоть про томос уже не вспоминают, и то спасибо...

Опять Порошенко вам в печенках сидит. "Никогда вы так плохо не жили..." Палитесь, запутинцы. Опять Порошенко вам в печенках сидит. "Никогда вы так плохо не жили..." Палитесь, запутинцы. Schmit

Повідомлень: 1758 З нами з: 08.09.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:39



ВИДЕО:



В Краснодарском крае мужик 3 дня притворялся помощником губера и ругал чинуш, которые возили его по объектам. В итоге его раскрыли и он извинился.



Наливкин курит в сторонке



https://t.me/dvachannel/59065 Отличная идея! С самокатчиками тоже должно прокатитьВИДЕО: За Виталия Наливкина! Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13056 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7294 раз. Подякували: 3445 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:54 freeze написав:

Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.

То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.

Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.

А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы. Вряд ли в ЕС способны как-то даже подумать повлиять на независимый ЕСПЧ.То что ЕСПЧ возьмёт сторону уволенных, если их уволят, конституционных судей, кроме того, что это противоречит собственно главному закону Конституции, тут еще будет и корпоративная такая внутренняя солидарность судейского сообщества.Кроме того очевидно, что в наш КС суд попали по определению одни из лучших юристов, которые просчитали все подводные камни и последствия.А вот законопроект по их устранению, написанный Малюськой, даже при первом прочтении юридически пахнет не важно, имхо. Можно было бы и более грамотно выписать нюансы.



При чем тут ЕСПЧ, если это настоящий конституционный кризис?

КСУ нарушил Конституцию, подорвал основы деятельности государства и жизни общества и президент обязан в этих чрезвычайных условиях вернуть жизнь государства и общества в правовое русло. Схватка двух государственных институтов.

ЕСПЧ даже даже принимать дела по этой хуюре не будет.

Это все равно, что жалоба в ЕСПЧ солдата на командира, который приказал ему во время войны идти в атаку и стрелять во врага.

КСУ сейчас тоже развязал войну. Конституционную. Против всей страны.

Позиция ЕСПЧ: Ну вас нах. Когда стреляют, разбирайтесь сами.

Во-вторых, я думаю Зеленый свои действия предварительно согласовал с послами.

А они настроены более решительно. Примерно как я. За расстрел.

При чем тут ЕСПЧ, если это настоящий конституционный кризис?КСУ нарушил Конституцию, подорвал основы деятельности государства и жизни общества и президент обязан в этих чрезвычайных условиях вернуть жизнь государства и общества в правовое русло. Схватка двух государственных институтов.ЕСПЧ даже даже принимать дела по этой хуюре не будет.Это все равно, что жалоба в ЕСПЧ солдата на командира, который приказал ему во время войны идти в атаку и стрелять во врага.КСУ сейчас тоже развязал войну. Конституционную. Против всей страны.Позиция ЕСПЧ: Ну вас нах. Когда стреляют, разбирайтесь сами.Во-вторых, я думаю Зеленый свои действия предварительно согласовал с послами.А они настроены более решительно. Примерно как я. За расстрел. Libo 2

Повідомлень: 8532 З нами з: 14.11.11 Подякував: 356 раз. Подякували: 4063 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:50 таки, Украина уникальная страна

такого желания, как у местной ылиты, править по феодальным правилам, трудно и представить.... 19yuriy91 Повідомлень: 3098 З нами з: 15.09.12 Подякував: 260 раз. Подякували: 393 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6746674767486749> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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