Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Говорят, что количество экспертов по конституционному праву в этих ваших интернетах уже превысило количество вирусологов и нефтетрейдеров вместе взятых
Тут дело не в конституционном праве, а в том, что пятая колонна русских пидсвынков нанесла удар по исполнительной власти и основам нашего государства с целью его разрушить. Что произошло? А произошло то, что вместо своей функции дать ответ на вопрос соответствует ли норма закона Конституции - да или нет - КСУ начал давать приписы ликвидировать институты исполнительной власти и даже уже начал своей властью закрывать реестры. Не успел еще добраться до президента и правительства. А то бы их анулировал. Дошел просто до абсурда - незанное обогащение надо считать законным, судью за нарушение закона привлекать к ответственности нельзя, т.к. это нарушит его независимость и т.п. По заказу врагов Украины начал создавать у нас государство абсурда, которое было бы обречено на погибель от этого абсурда. Не только распустить, но и расстрелять перед строем по законам военного времени.
В полночь противник, применяя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного. К сожалению, вследствие вражеского огня двое украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью
Решение Конституционного суда ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС. Об этом в ответ на запрос LIGA.net заявили в представительстве ЕС в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда после недавнего скандального решения относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины
Это не закон, а полное юридическое фуфло. По факту в Украине имеем глубокий конституционный кризис. И этот кризис усугубляет сам Зеленский. Потому что, есть ЗАКОН УКРАЇНИ. Про Конституційний Суд України, в котором прописан механизм функционирования КСУ. Роспуск КСУ ВРУ там не предусмотрен
По его словам, сегодня "появляется" проект закона, который "за ночь склепали", № 4288, который имеет признаки "конституционного переворота в Украине"
6)
vano80 написав:
Shram написав:И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям? Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю. Что и было при Порошке.
Во-во. При всем моем неприятии зелени, говоря про времена порошенко желательно использовать цифры. Типа вот как шла борьба с коррупцией. А пока вот кроме как громкого ареста на заседании и тихого отпускания домой, в голову ничего и не приходит.
По 13 делам указанная статья является единой, еще в 4 - инкриминируется в совокупности с другими статьями
Вот так ни разу не воплощалось? верно, уфимец и его подпевала vano80 ? После отмены статьи - эти дела с гарантией будут закрыты
PS. Не покидает ощущение, что решение КСУ, подталкивание Зеленского к антиконституционным действиям и гибель бойцов ВСУ - это звенья одной цепи. Украину расшатывают изнутри и снаружи. Откуда ветер дует, догадаться несложно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Libo написав: Тут дело не в конституционном праве, а в том, что пятая колонна русских пидсвынков нанесла удар по исполнительной власти и основам нашего государства с целью его разрушить.
Так я стебусь с интернетовских всезнаек по обе стороны. На обывательском уровне понимаю происходящее примерно так же, как ты. Только тут не в русских дело, а в потомственных и патологических ворах, которые могут с одинаковым успехом и на балалайке играть, и шаровары носить.
Был бы рад, если бы антикоррупционное законодательство было еще строже - чтобы любой чиновник, чьи расходы превышают доходы (и его, и членов семьи) был осужден за незаконное обогащение. Но вот реализовать это юридически так, чтобы нельзя было оспорить ни во внутренних судах, ни в ЕСПЧ - это уже экспертный вопрос, куда со свиным рылом лучше не лезть (что делают сейчас мамкины юристы)
Shram написав:И сколько человек было наказано и посажено по этим страшным основаниям? Принять в закон и написать на бумажках можно много чего, но если это в реалии не воплощается ни разу, то ценность такого законодательства равна нулю. Что и было при Порошке.
Во-во. При всем моем неприятии зелени, говоря про времена порошенко желательно использовать цифры. Типа вот как шла борьба с коррупцией. А пока вот кроме как громкого ареста на заседании и тихого отпускания домой, в голову ничего и не приходит.
По 13 делам указанная статья является единой, еще в 4 - инкриминируется в совокупности с другими статьями
Вот так ни разу не воплощалось? верно, уфимец и его подпевала vano80 ? После отмены статьи - эти дела с гарантией будут закрыты
Новая власть уже полтора года. Они все еще что то рассматривают. Давай проще, ты же простыни эти формируешь. Просто список посаженных чинуш во времена порошенко. мы же знаем что такое власть в нашей стране. Список должен быть огромным, ну можешь штук двадцать фамилий выбрать.
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда после недавнего скандального решения относительно неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины
Это не закон, а полное юридическое фуфло. По факту в Украине имеем глубокий конституционный кризис. И этот кризис усугубляет сам Зеленский. Потому что, есть ЗАКОН УКРАЇНИ. Про Конституційний Суд України, в котором прописан механизм функционирования КСУ. Роспуск КСУ ВРУ там не предусмотрен
Не повторяй чушь ваших упоротых, некоторым из которых сейчас тоже выгоден развал государства и надо ускользнуть от ответственности за воровство.
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
Это его важнейшие функции. Сначала безопасность государства и права граждан, а потом разбор полётов и кто первым сказал мяу. Додерження букве Конституции на развалинах государства никому не надо. Кроме Путина, Медведчука и Портнова. А псы и коты им так подгавкивают, потому что у них своей соображалки нет.