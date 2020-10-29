Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:55

zРадио написав: Говорят, что количество экспертов по конституционному праву в этих ваших интернетах уже превысило количество вирусологов и нефтетрейдеров вместе взятых Говорят, что количество экспертов по конституционному праву в этих ваших интернетах уже превысило количество вирусологов и нефтетрейдеров вместе взятых

Тут дело не в конституционном праве, а в том, что пятая колонна русских пидсвынков нанесла удар по исполнительной власти и основам нашего государства с целью его разрушить.Что произошло?А произошло то, что вместо своей функции дать ответ на вопрос соответствует ли норма закона Конституции - да или нет - КСУ начал давать приписы ликвидировать институты исполнительной власти и даже уже начал своей властью закрывать реестры. Не успел еще добраться до президента и правительства. А то бы их анулировал. Дошел просто до абсурда - незанное обогащение надо считать законным, судью за нарушение закона привлекать к ответственности нельзя, т.к. это нарушит его независимость и т.п.По заказу врагов Украины начал создавать у нас государство абсурда, которое было бы обречено на погибель от этого абсурда.Не только распустить, но и расстрелять перед строем по законам военного времени.