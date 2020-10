Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:59

lapay написав: Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення". Цікаво, що в ЄС чи США немає статті КПК "незаконне збагачення".

В КПК не може бути таких статей навіть теоретично. В КК - можливо.

До речі, в Штатах право не кодифіковано. Тамтешні "кодекси" - простий перелік НПА. В КПК не може бути таких статей навіть теоретично. В КК - можливо.До речі, в Штатах право не кодифіковано. Тамтешні "кодекси" - простий перелік НПА.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell