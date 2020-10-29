Брехня.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:59
Re: Політичні дискусії
Брехня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:03
lapay
ты ж недавно тут ворчал, что Арестович - никто кроме как для собственных подписчиков. Так вот Чекалкин - такой же никто, только медиапокрытие еще меньше...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:04
а когда у нас начали действовать законы военного времени?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:12
Re: Політичні дискусії
У Чекалкіна півляма підписчиків на ФБ, а у Арестовича 200к. В тебе 2 максимум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:17
На Ютубе все наоборот. Но вообще медиапокрытие считается не так топорно и профански, чайник Гугли, информации масса - не буду засорять форум оффтопом
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:24
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:29
Угу, пока успехов с правами мало.
Но когда судебная власть под патронатом медведчуковско-портновской швали приступила к ликвидации органов исполнительной власти и демонтажу государства, надо действовать решительно без оглядки на Конституцию.
Как Ельцин в 1993-м. Подогнать танковый батальон и из всех стволов по предательским судам и членам ОПЗЖ.
ЛИШЬ ТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧЕГО-НИБУДЬ СТОИТ, КОТОРАЯ УМЕЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ
(Ульянов-Ленин)
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:33
Два трупи плюс покалічені...
Наслідки охлократії та т. зв. "рехворм". Прогноз вироку від незалежних [від совісті]: "приступ чогось там, невинний".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:58
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:18
от осинки не родятся апельсинки...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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