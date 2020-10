Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:33



Наслідки охлократії та т. зв. "рехворм". Прогноз вироку від незалежних [від совісті]: "приступ чогось там, невинний".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell