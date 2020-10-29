RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6748674967506751>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:59

Re: Політичні дискусії

  Shram написав:Ну и что там с безопастностью жизни и правами украинцев?
В вашем выдуманном мирке наверное и не заметили что криминал и коррупция затопили Украину, а на права граждан чинуши плевать хотели с высокой колокольни.
Что во время правления Порошка, что после него.

Брехня.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:03

lapay

ты ж недавно тут ворчал, что Арестович - никто кроме как для собственных подписчиков. Так вот Чекалкин - такой же никто, только медиапокрытие еще меньше...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8057
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 3306 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:04

  Libo написав:Не только распустить, но и расстрелять перед строем по законам военного времени.

а когда у нас начали действовать законы военного времени?... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 06.08.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:12

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:ты ж недавно тут ворчал, что Арестович - никто кроме как для собственных подписчиков. Так вот Чекалкин - такой же никто, только медиапокрытие еще меньше...

У Чекалкіна півляма підписчиків на ФБ, а у Арестовича 200к. В тебе 2 максимум.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:17

  lapay написав:
  zРадио написав:ты ж недавно тут ворчал, что Арестович - никто кроме как для собственных подписчиков. Так вот Чекалкин - такой же никто, только медиапокрытие еще меньше...

У Чекалкіна півляма підписчиків на ФБ, а у Арестовича 200к. В тебе 2 максимум.


На Ютубе все наоборот. Но вообще медиапокрытие считается не так топорно и профански, чайник :mrgreen: Гугли, информации масса - не буду засорять форум оффтопом
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8057
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 3306 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:24

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:На Ютубе все наоборот.

Так само і на Ютубі. 250к проти 110к. Чайник.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10991
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:29

  Shram написав:
  Libo написав:Это его важнейшие функции. Сначала безопасность государства и права граждан, а потом разбор полётов и кто первым сказал мяу.


Ну и что там с безопастностью жизни и правами украинцев?
В вашем выдуманном мирке наверное и не заметили что криминал и коррупция затопили Украину, а на права граждан чинуши плевать хотели с высокой колокольни.
Что во время правления Порошка, что после него.


Угу, пока успехов с правами мало.
Но когда судебная власть под патронатом медведчуковско-портновской швали приступила к ликвидации органов исполнительной власти и демонтажу государства, надо действовать решительно без оглядки на Конституцию.
Как Ельцин в 1993-м. Подогнать танковый батальон и из всех стволов по предательским судам и членам ОПЗЖ.

ЛИШЬ ТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧЕГО-НИБУДЬ СТОИТ, КОТОРАЯ УМЕЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ
(Ульянов-Ленин)
:!: :!: :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8535
З нами з: 14.11.11
Подякував: 356 раз.
Подякували: 4063 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:33

Два трупи плюс покалічені...
Наслідки охлократії та т. зв. "рехворм". Прогноз вироку від незалежних [від совісті]: "приступ чогось там, невинний".
https://censor.net/ua/video_news/3228209/yaka_trubochka_yiogo_treba_vbyvaty_nahyi_vodiyi_ubyv_dvoh_pishohodiv_i_poranyv_sche_troh_na_mayidani
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 07.10.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:58

  lapay написав:
  zРадио написав:На Ютубе все наоборот.

Так само і на Ютубі. 250к проти 110к. Чайник.


Только порохобот может нагло лгать в надежде на то, что его не проверят! Или ты перепутал количество просмотров конкретного видео с количеством подписчиков, чайник? :mrgreen:

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8057
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 3306 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:18

от осинки не родятся апельсинки...

мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5131
З нами з: 06.08.08
Подякував: 273 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6748674967506751>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron