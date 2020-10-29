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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6748674967506751

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:19

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Только порохобот может нагло лгать в надежде на то, что его не проверят

Та пофіг на Ютуб. У Чекалкіна 10+ млн підписчіків, по всьому світу. І взагалі, мова була про Зелю, про його творчий і політичний шлях і кінець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:29

  lapay написав:
  zРадио написав:Только порохобот может нагло лгать в надежде на то, что его не проверят

Та пофіг на Ютуб. У Чекалкіна 10+ млн підписчіків, по всьому світу. І взагалі, мова була про Зелю, про його творчий і політичний шлях і кінець.


Ухахах, знатко ты слился с ютубом, и одновременно запустил еще один фейк о 10 млн подписчиков Чекалкина. На каких площадках, позволь поинтересоваться?

Я еще могу допустить, что общая сеть подписчиков порохоботов составляет 10 млн человек - если взять всех платных ЛОМов и их лопоухих подражателей...

Что касается Зеленского - большой политической судьбы у него, и правда, нет. Но не потому что так сказал разжигатель Чекалкин, а просто это очевидно по его действиям и бездействиям
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:42

  Libo написав:Как Ельцин в 1993-м. Подогнать танковый батальон и из всех стволов по предательским судам и членам ОПЗЖ.

ЛИШЬ ТА РЕВОЛЮЦИЯ ЧЕГО-НИБУДЬ СТОИТ, КОТОРАЯ УМЕЕТ ЗАЩИЩАТЬСЯ
(Ульянов-Ленин)

можно ли это ра ценивать как пропаганду тоталитарных режимов?... ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ухахах, знатко ты слился с ютубом, и одновременно запустил еще один фейк о 10 млн подписчиков Чекалкина. На каких площадках, позволь поинтересоваться?

Як кажуть, ми відповідаємо за тих, кому наливаємо (сміється). В мене зараз велика аудиторія у Facebook і сьогодні для мене це важливий канал комунікації. Минулого місяця навіть поставив рекорд – загальна аудиторія моєї сторінки склала 11,5 млн підписників. Тому я відчуваю передусім відповідальність перед ними. Загальносвітові і українські тенденції зараз такі, що телебачення відходить на задній план, а на перше місце серед джерел отримання інформації українці ставлять саме соціальні мережі. В першу чергу – Facebook і YouTube, меншою мірою – Twitter і Instagram. Але Facebook став головним майданчиком для обміну думками і просування важливих меседжів, зокрема в площині протидії російській агресії. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/dmitro-ch ... 97439.html

Може, він мав на увазі кількість переглядів, то питай його.
Ти взагалі любиш зливаться з теми. Тема була про Зеленського, а не Чекалкіна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:02

  lapay написав:Ти взагалі любиш зливаться з теми. Тема була про Зеленського, а не Чекалкіна.


Я тебе ответил твоими же словами: раз Арестович - пустая говорящая голова, то и Чекалкин - тоже. Ты сам тогда слился с темы о порохоботах, переведя стрелки с содержания на автора. Вот и я решил, что неплохо тебе было бы собственным бумерангом получить по зубам :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Я тебе ответил твоими же словами: раз Арестович - пустая говорящая голова, то и Чекалкин - тоже. Ты сам тогда слился с темы о порохоботах, переведя стрелки с содержания на автора. Вот и я решил, что неплохо тебе было бы собственным бумерангом получить по зубам

Арестович ніколи не був членом БПП чи ЄС. Він ніяк не міг "перефарбуватись", бо завжди був "аналітиком" з незрозумілою позицією, то казав, що він патріот, то, виявляється, це була лише гра. От догрався, що став другим Фокіним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:30

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Арестович ніколи не був членом БПП чи ЄС. Він ніяк не міг "перефарбуватись", бо завжди був "аналітиком" з незрозумілою позицією, то казав, що він патріот, то, виявляється, це була лише гра. От догрався, що став другим Фокіним.


В телеге, связанной с ОП, донесли что Арестовича самолично протолкнул в Минскую группу некий Ермак, которого тут Либо обвинил в русофилии.
Причем руководителя группы Кравчука как бы даже Ермак немного унизил, не посоветовавшись с Кравчуком, просто поставив того в известность.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:49

  Тракторист написав:

Странно, а почему первый раз выдео удалили? У нас что, цензура от "демократической партии США"? :)
За Виталия Наливкина!
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