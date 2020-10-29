Та пофіг на Ютуб. У Чекалкіна 10+ млн підписчіків, по всьому світу. І взагалі, мова була про Зелю, про його творчий і політичний шлях і кінець.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:19
Re: Політичні дискусії
Та пофіг на Ютуб. У Чекалкіна 10+ млн підписчіків, по всьому світу. І взагалі, мова була про Зелю, про його творчий і політичний шлях і кінець.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:29
Ухахах, знатко ты слился с ютубом, и одновременно запустил еще один фейк о 10 млн подписчиков Чекалкина. На каких площадках, позволь поинтересоваться?
Я еще могу допустить, что общая сеть подписчиков порохоботов составляет 10 млн человек - если взять всех платных ЛОМов и их лопоухих подражателей...
Что касается Зеленского - большой политической судьбы у него, и правда, нет. Но не потому что так сказал разжигатель Чекалкин, а просто это очевидно по его действиям и бездействиям
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:42
можно ли это ра ценивать как пропаганду тоталитарных режимов?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:53
Re: Політичні дискусії
Може, він мав на увазі кількість переглядів, то питай його.
Ти взагалі любиш зливаться з теми. Тема була про Зеленського, а не Чекалкіна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:02
Я тебе ответил твоими же словами: раз Арестович - пустая говорящая голова, то и Чекалкин - тоже. Ты сам тогда слился с темы о порохоботах, переведя стрелки с содержания на автора. Вот и я решил, что неплохо тебе было бы собственным бумерангом получить по зубам
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:09
Re: Політичні дискусії
Арестович ніколи не був членом БПП чи ЄС. Він ніяк не міг "перефарбуватись", бо завжди був "аналітиком" з незрозумілою позицією, то казав, що він патріот, то, виявляється, це була лише гра. От догрався, що став другим Фокіним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:30
Re: Політичні дискусії
В телеге, связанной с ОП, донесли что Арестовича самолично протолкнул в Минскую группу некий Ермак, которого тут Либо обвинил в русофилии.
Причем руководителя группы Кравчука как бы даже Ермак немного унизил, не посоветовавшись с Кравчуком, просто поставив того в известность.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:49
Странно, а почему первый раз выдео удалили? У нас что, цензура от "демократической партии США"?
За Виталия Наливкина!
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