Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:та не...... не пі..ьож.... напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе
Якби були міжнародні фінансові махинації Порошенка чи Кучми, США вже давно відкрили б кримінальні справи, як проти Фірташа чи Коломойського. Справи Порошенка в Україні зелені розглядають під мікроскопом. Тільки результатів йок, бо немає злочинів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
#Раскладка Ахметов использует Министра энергетики Буславец и своего Премьер-министра для того, чтобы «отжать» всю атомную энергетику. Мы писали об этом (https://t.me/legitimniy/4994). Весь 2020 год, они «загоняли в долги» Энергоатом, делая сверхприбыльное предприятие «неприбыльным», приближая его к банкроту, чтобы в ближайшие годы начать частичную приватизацию АЭС.
Сейчас коллеги с Вестей опубликовали протокол, по которому запускают кейс о приватизации АЭС, а также создают набсовет из 7 человек с зарплатой в 400 тысяч гривен. Стоит вспомнить еще законопроект 0063 (https://t.me/legitimniy/4996) по которому в 12 пункте значится, что «контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий» мы отдаем западным партнерам, то есть ТНК.
То есть мы отдаем Энергоатом почти полностью под контроль «транснациональных компаний» и это является первым этапом перед приватизацией этой госкорпорации.