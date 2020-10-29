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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6750675167526753>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:36

  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:
  Libo написав:Напомню, Пороха турнули как раз за воровство и за покрывательство воров.


золотые слова

и когда мы увидим этого барыгу на скамье подсудимых?... ;)

НИКОГДА.
Бо бездоказовий пі..ьож ще нікого не посадив, і не посадить, а фактів йок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:37

  Schmit написав:
С 3:40 ПО очень доходчиво и логично объяснил.


смотреть тошно....
как вспомнишь рожу корчак и её речи полоумные...
открытые честные конкурсы, это он про ШО?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:41

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:
золотые слова

и когда мы увидим этого барыгу на скамье подсудимых?... ;)

НИКОГДА.
Бо бездоказовий пі..ьож ще нікого не посадив, і не посадить, а фактів йок.

та не......
не пі..ьож....
напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:43

  lapay написав:
  Тракторист написав:
  19yuriy91 написав:золотые слова

и когда мы увидим этого барыгу на скамье подсудимых?... ;)

НИКОГДА.
Бо бездоказовий пі..ьож ще нікого не посадив, і не посадить, а фактів йок.

его подельники по 2014 года давно просят прокуратуру возбудить дела... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:46

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:его подельники по 2014 года давно просят прокуратуру возбудить дела...

Не розумію, про що річ. Зелені відкривають справу по першому пуку Портнова. Якщо в когось є матеріали - мілостю просю до Портнова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:51

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:
  Тракторист написав:и когда мы увидим этого барыгу на скамье подсудимых?... ;)

НИКОГДА.
Бо бездоказовий пі..ьож ще нікого не посадив, і не посадить, а фактів йок.

та не......
не пі..ьож....

Верить в бездоказательный бред, как и в распятых мальчиков - ваше право.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:55

  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:
  lapay написав:[
НИКОГДА.
Бо бездоказовий пі..ьож ще нікого не посадив, і не посадить, а фактів йок.

та не......
не пі..ьож....

Верить в бездоказательный бред, как и в распятых мальчиков - ваше право.

что ж, могу сказать также - аналогично, верьте и вы
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:57

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:та не......
не пі..ьож....
напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе

Якби були міжнародні фінансові махинації Порошенка чи Кучми, США вже давно відкрили б кримінальні справи, як проти Фірташа чи Коломойського. Справи Порошенка в Україні зелені розглядають під мікроскопом. Тільки результатів йок, бо немає злочинів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:59

  19yuriy91 написав:
  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:та не......
не пі..ьож....

Верить в бездоказательный бред, как и в распятых мальчиков - ваше право.

что ж, могу сказать также - аналогично, верьте и вы

Я верю фактам и доказательствам, а не мультикам и вражеской пропаганде, замаскированной под сладкие речи. Включайте мозги хоть иногда, а то уже довыбирались, что страна летит в зад.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:02

#Раскладка
Ахметов использует Министра энергетики Буславец и своего Премьер-министра для того, чтобы «отжать» всю атомную энергетику. Мы писали об этом (https://t.me/legitimniy/4994).
Весь 2020 год, они «загоняли в долги» Энергоатом, делая сверхприбыльное предприятие «неприбыльным», приближая его к банкроту, чтобы в ближайшие годы начать частичную приватизацию АЭС.

Сейчас коллеги с Вестей опубликовали протокол, по которому запускают кейс о приватизации АЭС, а также создают набсовет из 7 человек с зарплатой в 400 тысяч гривен.
Стоит вспомнить еще законопроект 0063 (https://t.me/legitimniy/4996) по которому в 12 пункте значится, что «контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий» мы отдаем западным партнерам, то есть ТНК.

То есть мы отдаем Энергоатом почти полностью под контроль «транснациональных компаний» и это является первым этапом перед приватизацией этой госкорпорации.

https://t.me/legitimniy/5577
За Виталия Наливкина!
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