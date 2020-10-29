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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6750675167526753

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:05

  Schmit написав:
  19yuriy91 написав:
  Schmit написав:Верить в бездоказательный бред, как и в распятых мальчиков - ваше право.

что ж, могу сказать также - аналогично, верьте и вы

Я верю фактам и доказательствам, а не мультикам и вражеской пропаганде, замаскированной под сладкие речи. Включайте мозги хоть иногда, а то уже довыбирались, что страна летит в зад.

оставьте себе советы и не ищите мессию в куске......
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:09

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:та не......
не пі..ьож....
напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе

Якби були міжнародні фінансові махинації Порошенка чи Кучми, США вже давно відкрили б кримінальні справи, як проти Фірташа чи Коломойського. Справи Порошенка в Україні зелені розглядають під мікроскопом. Тільки результатів йок, бо немає злочинів.

это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то

Само собою, він не Зеленський. Просто треба розрізняти пі..ьож і обосновані підозри. Щось я не пам'ятаю жодної справи, проти Порошенко, де б фігурували конкретні цифри - вкрав стільки-то чи зробив збитків на стільки-то. Тому всі ці розмови про Баригу перше, а не друге.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:30

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то

Само собою, він не Зеленський. Просто треба розрізняти пі..ьож і обосновані підозри. Щось я не пам'ятаю жодної справи, проти Порошенко, де б фігурували конкретні цифри - вкрав стільки-то чи зробив збитків на стільки-то. Тому всі ці розмови про Баригу перше, а не друге.


А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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