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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:05
Schmit написав: 19yuriy91 написав: Schmit написав:
Верить в бездоказательный бред, как и в распятых мальчиков - ваше право.
что ж, могу сказать также - аналогично, верьте и вы
Я верю фактам и доказательствам, а не мультикам и вражеской пропаганде, замаскированной под сладкие речи. Включайте мозги хоть иногда, а то уже довыбирались, что страна летит в зад.
оставьте себе советы и не ищите мессию в куске......
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:09
lapay написав: 19yuriy91 написав:
та не......
не пі..ьож....
напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе
Якби були міжнародні фінансові махинації Порошенка чи Кучми, США вже давно відкрили б кримінальні справи, як проти Фірташа чи Коломойського. Справи Порошенка в Україні зелені розглядають під мікроскопом. Тільки результатів йок, бо немає злочинів.
это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16
19yuriy91 написав:
это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
Само собою, він не Зеленський. Просто треба розрізняти пі..ьож і обосновані підозри. Щось я не пам'ятаю жодної справи, проти Порошенко, де б фігурували конкретні цифри - вкрав стільки-то чи зробив збитків на стільки-то. Тому всі ці розмови про Баригу перше, а не друге.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:30
lapay написав: 19yuriy91 написав:
это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
Само собою, він не Зеленський. Просто треба розрізняти пі..ьож і обосновані підозри. Щось я не пам'ятаю жодної справи, проти Порошенко, де б фігурували конкретні цифри - вкрав стільки-то чи зробив збитків на стільки-то. Тому всі ці розмови про Баригу перше, а не друге.
А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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