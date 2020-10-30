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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:09
lapay написав: 19yuriy91 написав:
та не......
не пі..ьож....
напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе
Якби були міжнародні фінансові махинації Порошенка чи Кучми, США вже давно відкрили б кримінальні справи, як проти Фірташа чи Коломойського. Справи Порошенка в Україні зелені розглядають під мікроскопом. Тільки результатів йок, бо немає злочинів.
это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:16
19yuriy91 написав:
это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
Само собою, він не Зеленський. Просто треба розрізняти пі..ьож і обосновані підозри. Щось я не пам'ятаю жодної справи, проти Порошенко, де б фігурували конкретні цифри - вкрав стільки-то чи зробив збитків на стільки-то. Тому всі ці розмови про Баригу перше, а не друге.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:30
lapay написав: 19yuriy91 написав:
это , всего лишь, доказ, що порох - не дурак, далеко
всего то
Само собою, він не Зеленський. Просто треба розрізняти пі..ьож і обосновані підозри. Щось я не пам'ятаю жодної справи, проти Порошенко, де б фігурували конкретні цифри - вкрав стільки-то чи зробив збитків на стільки-то. Тому всі ці розмови про Баригу перше, а не друге.
А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:40
19yuriy91 написав: Schmit написав: 19yuriy91 написав:
что ж, могу сказать также - аналогично, верьте и вы
Я верю фактам и доказательствам, а не мультикам и вражеской пропаганде, замаскированной под сладкие речи. Включайте мозги хоть иногда, а то уже довыбирались, что страна летит в зад.
оставьте себе советы и не ищите мессию в куске......
Я вот не могу понять, зачем вы сместили акценты с проблемы конституционного кризиса на обсуждение персоны ПО. Это ваше слюноотделение - какой-то привитый пропагандой условный рефлекс, который запускает одно упоминание 5-го? Такие рефлексы наблюдаются у некоторых особо упоротых зелебобиков, а также запутинцев опзжопников и шариевцев.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:56
Schmit написав: 19yuriy91 написав: Schmit написав:
Я верю фактам и доказательствам, а не мультикам и вражеской пропаганде, замаскированной под сладкие речи. Включайте мозги хоть иногда, а то уже довыбирались, что страна летит в зад.
оставьте себе советы и не ищите мессию в куске......
Я вот не могу понять, зачем вы сместили акценты с проблемы конституционного кризиса на обсуждение персоны ПО. Это ваше слюноотделение - какой-то привитый пропагандой условный рефлекс, который запускает одно упоминание 5-го? Такие рефлексы наблюдаются у некоторых особо упоротых зелебобиков, а также запутинцев опзжопников и шариевцев.
неееее
это у вас проблемы, схожие с кремлеботскими
из двух слов "золотые слова", выкрутить чорти шо и выдумать шо захочется
да и условный рефлекс, который запускает одно упоминание 5-го у вас самого явно в наличии, сродни команде "фас", защищать
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:06
shapo написав:
А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Вчора КСУ послав лісом всіх, хто задає такі дурні питання, по поданню бувших ригів. Очевидно, що це були перекрашені порохоботи, зробивше неймовірне, щоб захистити Баригу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:13
lapay написав: shapo написав:
А откуда такие деньги у человека больше 20 лет не занимающегося никаким бизнесом т.к. все время на госслужбе ответ будет как у Р.Кадырова "Аллах послал"
Вчора КСУ послав лісом всіх, хто задає такі дурні питання, по поданню бувших ригів. Очевидно, що це були перекрашені порохоботи, зробивше неймовірне, щоб захистити Баригу.
А сам Порох рыгом не был и в правительстве Бандюковича не работал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:18
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:20
Ще глибше - всі риги були замасковані порохоботи, а зараз ці консерви відкрились у поданні в КСУ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:20
lapay написав: 19yuriy91 написав:
та не......
не пі..ьож....
напомню, шо и на кучме дерьма много всякого, но на свободе
Якби були міжнародні фінансові махинації Порошенка чи Кучми, США вже давно відкрили б кримінальні справи, як проти Фірташа чи Коломойського. Справи Порошенка в Україні зелені розглядають під мікроскопом. Тільки результатів йок, бо немає злочинів.
США нужны не уголовные дела, а возможность дедать послушными и управляемыми мерзавцев в Укаине и др. странах...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
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