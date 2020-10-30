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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6751675267536754 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:21 zРадио написав: shapo написав: А сам Порох рыгом не был и в правительстве Бандюковича не работал? А сам Порох рыгом не был и в правительстве Бандюковича не работал?



Был проактивно внедрен с целью разрушения изнутри Был проактивно внедрен с целью разрушения изнутри

Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее. Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее. antey1969 1

Повідомлень: 10090 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1222 раз. Подякували: 2840 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:22 Вкладчик1234 написав:

Ахметов использует Министра энергетики Буславец и своего Премьер-министра для того, чтобы «отжать» всю атомную энергетику. Мы писали об этом ( https://t.me/legitimniy/4994 ).

Весь 2020 год, они «загоняли в долги» Энергоатом, делая сверхприбыльное предприятие «неприбыльным», приближая его к банкроту, чтобы в ближайшие годы начать частичную приватизацию АЭС.



Сейчас коллеги с Вестей опубликовали протокол, по которому запускают кейс о приватизации АЭС, а также создают набсовет из 7 человек с зарплатой в 400 тысяч гривен.

Стоит вспомнить еще законопроект 0063 ( https://t.me/legitimniy/4996 ) по которому в 12 пункте значится, что «контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий» мы отдаем западным партнерам, то есть ТНК.



То есть мы отдаем Энергоатом почти полностью под контроль «транснациональных компаний» и это является первым этапом перед приватизацией этой госкорпорации. #РаскладкаАхметов использует Министра энергетики Буславец и своего Премьер-министра для того, чтобы «отжать» всю атомную энергетику. Мы писали об этом ().Весь 2020 год, они «загоняли в долги» Энергоатом, делая сверхприбыльное предприятие «неприбыльным», приближая его к банкроту, чтобы в ближайшие годы начать частичную приватизацию АЭС.Сейчас коллеги с Вестей опубликовали протокол, по которому запускают кейс о приватизации АЭС, а также создают набсовет из 7 человек с зарплатой в 400 тысяч гривен.Стоит вспомнить еще законопроект 0063 () по которому в 12 пункте значится, что «контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий» мы отдаем западным партнерам, то есть ТНК.То есть мы отдаем Энергоатом почти полностью под контроль «транснациональных компаний» и это является первым этапом перед приватизацией этой госкорпорации.

https://t.me/legitimniy/5577

и кто-то ещё верит в счастливое будущее Украины?... и кто-то ещё верит в счастливое будущее Украины?... мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ... Тракторист

Повідомлень: 5147 З нами з: 06.08.08 Подякував: 275 раз. Подякували: 821 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:31 Re: Політичні дискусії Тракторист написав: США нужны не уголовные дела, а возможность дедать послушными и управляемыми мерзавцев в Укаине и др. странах... США нужны не уголовные дела, а возможность дедать послушными и управляемыми мерзавцев в Укаине и др. странах...

Так це тому Інтер став патріотичним каналом, бо проти Фірташа справу відкрили? Щось і Коломойський не став бігати в американське посольство по консультації.

Хоча, з іншого боку, Госдеп і рептілоїди правлять світом... Так це тому Інтер став патріотичним каналом, бо проти Фірташа справу відкрили? Щось і Коломойський не став бігати в американське посольство по консультації.Хоча, з іншого боку, Госдеп і рептілоїди правлять світом... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11004 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1270 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:38 antey1969 написав: Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее. Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее.



Ну дык... дать плебсу армовир и легче, и дешевле, чем выстанжиз (высокие стандарты жизни), а моральное удовлетворение, как минимум - не меньше Сообразительнее Януковича оказался - респект и уважуха! Ну дык... дать плебсу армовир и легче, и дешевле, чем выстанжиз (высокие стандарты жизни), а моральное удовлетворение, как минимум - не меньшеСообразительнее Януковича оказался - респект и уважуха! zРадио

Повідомлень: 8067 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1475 раз. Подякували: 3306 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6751675267536754 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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