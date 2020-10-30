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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6751675267536754

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:21

  zРадио написав:
  shapo написав:А сам Порох рыгом не был и в правительстве Бандюковича не работал?


Был проактивно внедрен с целью разрушения изнутри :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:22

  Вкладчик1234 написав:
#Раскладка
Ахметов использует Министра энергетики Буславец и своего Премьер-министра для того, чтобы «отжать» всю атомную энергетику. Мы писали об этом (https://t.me/legitimniy/4994).
Весь 2020 год, они «загоняли в долги» Энергоатом, делая сверхприбыльное предприятие «неприбыльным», приближая его к банкроту, чтобы в ближайшие годы начать частичную приватизацию АЭС.

Сейчас коллеги с Вестей опубликовали протокол, по которому запускают кейс о приватизации АЭС, а также создают набсовет из 7 человек с зарплатой в 400 тысяч гривен.
Стоит вспомнить еще законопроект 0063 (https://t.me/legitimniy/4996) по которому в 12 пункте значится, что «контроль над созданием набсоветов крупнейших госпредприятий» мы отдаем западным партнерам, то есть ТНК.

То есть мы отдаем Энергоатом почти полностью под контроль «транснациональных компаний» и это является первым этапом перед приватизацией этой госкорпорации.

https://t.me/legitimniy/5577

и кто-то ещё верит в счастливое будущее Украины?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:31

Re: Політичні дискусії

  Тракторист написав:США нужны не уголовные дела, а возможность дедать послушными и управляемыми мерзавцев в Укаине и др. странах...

Так це тому Інтер став патріотичним каналом, бо проти Фірташа справу відкрили? Щось і Коломойський не став бігати в американське посольство по консультації.
Хоча, з іншого боку, Госдеп і рептілоїди правлять світом...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:38

  antey1969 написав:Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее.


Ну дык... дать плебсу армовир и легче, и дешевле, чем выстанжиз (высокие стандарты жизни), а моральное удовлетворение, как минимум - не меньше :lol: Сообразительнее Януковича оказался - респект и уважуха!
zРадио
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