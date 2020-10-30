Просто он тогда еще не знал, что барыжить под вывеской патриотизма намного выгоднее.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:21
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:22
и кто-то ещё верит в счастливое будущее Украины?...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:31
Re: Політичні дискусії
Так це тому Інтер став патріотичним каналом, бо проти Фірташа справу відкрили? Щось і Коломойський не став бігати в американське посольство по консультації.
Хоча, з іншого боку, Госдеп і рептілоїди правлять світом...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:38
Ну дык... дать плебсу армовир и легче, и дешевле, чем выстанжиз (высокие стандарты жизни), а моральное удовлетворение, как минимум - не меньше Сообразительнее Януковича оказался - респект и уважуха!
Додано: Суб 31 жов, 2020 02:22
Вопрос только один остается: кого взамен ? На арене вообще никого нет, доверия уже ни к кому нет, а к любому новому политику и гос.деятелю отношение крайне настороженное.
Раз дошли уже до конституционного кризиса - то дела в стране совсем плохи. Напрочь подрываются какие-либо остатки доверия к судебной системе страны со стороны, извне, я уже не говорю о внутри страны. Какие нафиг инвесторы? Какие инвестиции? Кто сюда придет, кроме наших же "нерезидентов" со своими краденными деньгами в овгз и спекулянтов-стервятников?
Ситуация очень хреновая. Вроде суд и вроде должен быть уважаемой структурой, но выдает такие дыбильные перлы, что вызывает гнев у большинства и собирает мини-майдан и срач в интернетах и зомбоящиках (представить такое в нормальной стране практически нереально); Президент, который оказался в ситуации, что приходится открыто давить на высший орган судебной власти. Грязно это всё и сильно воняет.
При любом решении вопроса будь то президент дожмет, будь-то КС дожмет, или найдут какой-то "компромис" - это по-любому незабываемый и огромнейший минус, а также прохождение очередного левела деградации в стране. А дальше только хуже будет, т.к. беззаконие порождает еще большее беззаконие и выхода из этой ловушки ну вообще не вижу
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:30
А щоб більше всіх заплутати, судді призначені по квоті По виступили проти, а призначені ще починаючи з Я, підтримали подання опожопу.
Порошенко не ввесь час був на держслужбі, вступачи на посаду президента його майно оцінювали в 1,4 млрд не гривень. Далі теж бізнес був в управлінні фонду, траста, батька, тепер сина. Так що кого би яка жаба не тисла, юридично думаю ніяких заціпок не буде.
Якраз заздрість до його статків та і сімейному стану в багатьох будить таку ірраціональну ненависть. Але йому то цим не нашкодять, швидше собі, навіть на рівні психосоматики.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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