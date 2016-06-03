Додано: Суб 31 жов, 2020 02:22

freeze написав: Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.

В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.



Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))



Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой. Портнов решительно поддержал самороспуск Конституционного суда.В тоже время ряд более осторожных юристов, прочитав внесённый Зеленским законопроект, размышляют, что там содержатся явно неконституционные нормы, что может открыть путь к импичменту президента.Может это хитрый Петин план ? Подтолкнуть зеленого неопытного политика с горки )))Решительно поддерживаю задумку Петра Алексеевича, прошу временно до разрешения ситуации записать меня в "порохоботы", заявление о приёме вышлю Гетману почтой.

Вопрос только один остается: кого взамен ? На арене вообще никого нет, доверия уже ни к кому нет, а к любому новому политику и гос.деятелю отношение крайне настороженное.Раз дошли уже до конституционного кризиса - то дела в стране совсем плохи. Напрочь подрываются какие-либо остатки доверия к судебной системе страны со стороны, извне, я уже не говорю о внутри страны. Какие нафиг инвесторы? Какие инвестиции? Кто сюда придет, кроме наших же "нерезидентов" со своими краденными деньгами в овгз и спекулянтов-стервятников?Ситуация очень хреновая. Вроде суд и вроде должен быть уважаемой структурой, но выдает такие дыбильные перлы, что вызывает гнев у большинства и собирает мини-майдан и срач в интернетах и зомбоящиках (представить такое в нормальной стране практически нереально); Президент, который оказался в ситуации, что приходится открыто давить на высший орган судебной власти. Грязно это всё и сильно воняет.При любом решении вопроса будь то президент дожмет, будь-то КС дожмет, или найдут какой-то "компромис" - это по-любому незабываемый и огромнейший минус, а также прохождение очередного левела деградации в стране.А дальше только хуже будет, т.к. беззаконие порождает еще большее беззаконие и выхода из этой ловушки ну вообще не вижу